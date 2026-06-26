Ελληνικός στρατός: Ορκίστηκαν οι πρώτες γυναίκες εθελόντριες

Υπενθυμίζεται ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται στις πρόσφατες αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις, μέσω των οποίων η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία έχει ανοίξει το δρόμο για την εθελοντική κατάταξη γυναικών ως οπλιτών.
Η πρώτη αυτή σειρά θεωρείται πιλοτικής σημασίας, καθώς αναμένεται να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την εξέλιξη του θεσμού και την περαιτέρω εφαρμογή του. Παράλληλα, η συμμετοχή των γυναικών συνδέεται, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, και με κίνητρα που σχετίζονται με μελλοντικές επαγγελματικές προοπτικές τόσο στο δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα.