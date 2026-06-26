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Ελληνικός στρατός: Ορκίστηκαν οι πρώτες γυναίκες εθελόντριες
Ειδήσεις
14:51 - 26 Ιουν 2026

Ελληνικός στρατός: Ορκίστηκαν οι πρώτες γυναίκες εθελόντριες

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Παρουσία του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας Θανάση Δαβάκη και του Αρχηγού ΓΕΣ, Αντιστράτηγου Γεώργιου Κωστίδη, πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής (26/6/) στο Στρατόπεδο «Σχη (ΠΖ) Τσακάλου Κωνσταντίνου», στο ΚΕΝ-ΚΕΥΠ Λαμίας, η ορκωμοσία της πρώτης σειράς γυναικών εθελοντριών που εντάσσονται στον Ελληνικό Στρατό, στο πλαίσιο της 2026 Β’ Εκπαιδευτικής Σειράς Στρατευσίμων Οπλιτών (ΕΣΣΟ).

Υπενθυμίζεται ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται στις πρόσφατες αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις, μέσω των οποίων η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία έχει ανοίξει το δρόμο για την εθελοντική κατάταξη γυναικών ως οπλιτών.

Η πρώτη αυτή σειρά θεωρείται πιλοτικής σημασίας, καθώς αναμένεται να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την εξέλιξη του θεσμού και την περαιτέρω εφαρμογή του. Παράλληλα, η συμμετοχή των γυναικών συνδέεται, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, και με κίνητρα που σχετίζονται με μελλοντικές επαγγελματικές προοπτικές τόσο στο δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

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