Σαμαράς: Καλεί από το Ισραήλ να αναγνωρίσει τη γενοκτονία των Ποντίων

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Παρέμβαση με σαφές γεωπολιτικό και ιστορικό μήνυμα πραγματοποίησε ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, καλώντας την κυβέρνηση του Ισραήλ να προχωρήσει και στην αναγνώριση της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, της Θράκης και της Μικράς Ασίας, μετά –όπως αναφέρει– την αναγνώριση της Γενοκτονίας των Αρμενίων.

Σε ανάρτησή του, ο κ. Σαμαράς χαρακτηρίζει την απόφαση του Ισραήλ ως μια πράξη με ιδιαίτερη ιστορική σημασία, σημειώνοντας:

«Η κυβέρνηση του Ισραήλ έκανε το γενναίο βήμα και εκπλήρωσε ένα ιστορικό χρέος, αναγνωρίζοντας τη γενοκτονία που υπέστησαν οι Αρμένιοι τα τελευταία χρόνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.»

Στη συνέχεια, υποστηρίζει ότι η εξέλιξη αυτή δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια νέα πρωτοβουλία, τονίζοντας:

«Κάθε ελεύθερος άνθρωπος αναμένει πλέον και το επόμενο βήμα. Δηλαδή την αναγνώριση από το Ισραήλ και της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, της Θράκης και της Μικράς Ασίας.»

Ο πρώην πρωθυπουργός συνδέει την ιστορική αναγνώριση με τις σημερινές γεωπολιτικές εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, εκτιμώντας ότι μια τέτοια κίνηση:

«Θα αποτελέσει αποφασιστικό ανάχωμα στα νεοοθωμανικά επεκτατικά σχέδια του Ερντογάν που στρέφονται εναντίον της Ελλάδας, της Κύπρου, του Ισραήλ και του γενναίου κουρδικού λαού.»

Παράλληλα, απευθύνει έκκληση προς την ελληνική κυβέρνηση να αναλάβει διπλωματική πρωτοβουλία, επισημαίνοντας:

«Οφείλει η Ελληνική κυβέρνηση να αξιοποιήσει τη συγκυρία και να μεταφέρει στην κυβέρνηση του Ισραήλ την σθεναρή υποστήριξή της σε μια τέτοια πρωτοβουλία.»