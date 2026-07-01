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Μεταβαίνει Θεσσαλονίκη ο Μητσοτάκης – «Μηδενική ανοχή σε οποιασδήποτε μορφής νέα τρομοκρατία»
Πολιτική
14:25 - 01 Ιουλ 2026

Μεταβαίνει Θεσσαλονίκη ο Μητσοτάκης – «Μηδενική ανοχή σε οποιασδήποτε μορφής νέα τρομοκρατία»

Reporter.gr Newsroom
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Τις εμπρηστικές επιθέσεις με γκαζάκια που σημειώθηκαν σε κατοικίες στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη καταδίκασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην παρουσίαση της νέας εφαρμογής για την ΚΟ του κυβερνώντος κόμματος.

Ο Πρωθυπουργός εξέφρασε την οργή του, καθώς και τον αποτροπιασμό του για την άνανδρη δολοφονική επίθεση, όπως την χαρακτήρισε, ενώ προανήγγειλε ότι θα αναχωρήσει για τη Θεσσαλονίκη, συνοδευόμενος από τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και τον Άδωνι Γεωργιάδη προκειμένου να βρεθεί στο πλευρό των τραυματιών.

Ο κ. Μητσοτάκης έστειλε σαφές μήνυμα στους δράστες, τονίζοντας ότι «θα τους βρούμε και θα τους οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη».

«Η σκέψη όλων είναι με τον Ζήση, τον Σάββα, αλλά πρωτίστως με την Αφροδίτη, καθώς η μητέρα της παλεύει αυτή τη στιγμή που μιλάμε για τη ζωή της στην εντατική», ανέφερε χαρακτηριστικά και στη συνέχεια πρόσθεσε:

«Θα αναχωρήσω αμέσως μετά την εκδήλωση αυτή για τη Θεσσαλονίκη, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και τον Υπουργό Υγείας, για να συμπαρασταθώ στα στελέχη μας και να ενημερωθώ για την υγεία των τραυματιών, αλλά και για να στείλω ένα σαφέστατο και ξεκάθαρο μήνυμα: Μηδενική ανοχή σε οποιασδήποτε μορφής νέα τρομοκρατία εμφανιστεί στην πατρίδα μας. Αφήσαμε αυτές τις εποχές στο παρελθόν».

Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι «η παράταξή μας έχει πληρώσει βαρύ φόρο αίματος από την εγχώρια τρομοκρατία και δεν πρόκειται επ ουδενί να επιτρέψουμε την αναβίωση τέτοιων φαινομένων».

«Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την έννοια της νομιμότητας παντού. Ξέρω ότι διάφοροι, ειδικά στη Θεσσαλονίκη, έχουν ξεβολευτεί από καταλήψεις δεκαετιών και ίσως αισθάνονται ότι έχει έρθει η ώρα τώρα για κάποιου είδους νέα επαναστατική γυμναστική. Τους στέλνουμε ένα σαφέστατο μήνυμα. Θα σας βρούμε και θα σας οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη. Και αυτό αποτελεί, πιστεύω, μια δέσμευση όχι μόνο της παράταξής μας, αλλά και όλων των Ελλήνων πολιτών που θέλουν μια κανονική ζωή χωρίς βία και χωρίς τέτοια φαινόμενα, τα οποία μας έχουν τραυματίσει ως χώρα, όχι μόνο ως παράταξη στο παρελθόν», κατέληξε ο πρωθυπουργός.

Τελευταία τροποποίηση στις 01/07/2026 - 14:35
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