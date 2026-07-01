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Χατζηδάκης: Ένα από τα πέντε θύματα των δολοφονικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη είναι σοβαρά
Πολιτική
13:58 - 01 Ιουλ 2026

Χατζηδάκης: Ένα από τα πέντε θύματα των δολοφονικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη είναι σοβαρά

Reporter.gr Newsroom
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«Αυτή την ώρα ένα από τα πέντε θύματα των δολοφονικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη, με στόχο στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Η καταδίκη τέτοιων δολοφονικών επιθέσεων δεν αρκεί. Επιβάλλεται πολιτική απομόνωση. Και, κυρίως, να γίνει κατανοητό ότι άλλο η Δημοκρατία και άλλο η βία και οι δολοφονικές επιθέσεις, από όπου κι αν προέρχονται», δήλωσε, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. 

«Δεν μπορούμε 52 χρόνια μετά την αποκατάσταση της Δημοκρατίας στην Ελλάδα να έχουμε μια αντίληψη που παραπέμπει για αυτές τις υποθέσεις σε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Δηλαδή, να καταδικάζουμε, πολύ σωστά, βίαιες επιθέσεις που μπορεί να προέρχονται από τον χώρο της ακροδεξιάς. Αλλά να προσπαθούμε να βρούμε κάποιες δικαιολογίες για αντίστοιχες επιθέσεις που προέρχονται από τον χώρο της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς. Πρέπει να υπάρχει ένα τείχος δημοκρατίας από όλους τους πραγματικούς δημοκράτες», προσέθεσε.

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