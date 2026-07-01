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Ανδρουλάκης προς Μητσοτάκη: Θα πάρετε επιτέλους αποτελεσματικά μέτρα κατά της ακρίβειας και της αισχροκέρδειας;
Πολιτική
14:58 - 01 Ιουλ 2026

Ανδρουλάκης προς Μητσοτάκη: Θα πάρετε επιτέλους αποτελεσματικά μέτρα κατά της ακρίβειας και της αισχροκέρδειας;  

Reporter.gr Newsroom
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Επίκαιρη ερώτηση προς τον πρωθυπουργό κατέθεσε στη Βουλή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, σχετικά με το ζήτημα της ακρίβειας, υπογραμμίζοντας χαρακτηριστικά: «Προτίθεται επιτέλους να λάβει αποτελεσματικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας ή θα συνεχίσει απλά να “λυπάται και να θυμώνει”;».  

«Στις 14 Νοεμβρίου 2025, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτησή μου για την ακρίβεια, ο Πρωθυπουργός υπεραμύνθηκε της πολιτικής της Κυβέρνησής του απέναντι στο αυξημένο κόστος ζωής», αναφέρει αρχικά ο κ. Ανδρουλάκης και συνεχίζει:

«Ο Πρωθυπουργός, κατά την προσφιλή του συνήθεια, επανέλαβε το πάγιο επιχείρημα ότι η ακρίβεια αποτελεί κυρίως διεθνές και εισαγόμενο φαινόμενο, το οποίο προκλήθηκε από την επίδραση της πανδημίας στο παγκόσμιο εμπόριο και την ενεργειακή κρίση που ακολούθησε τον πόλεμο στην Ουκρανία, ενώ για ακόμη μια φορά, ισχυρίσθηκε ότι η Ελλάδα είχε σωρευτικά χαμηλότερο πληθωρισμό από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Υποστήριξε, δε, ότι η Κυβέρνηση αντιμετωπίζει την ακρίβεια κυρίως μέσω της μόνιμης αύξησης των εισοδημάτων. Επιπλέον επικαλέστηκε ως μείζονα ελεγκτικά μέτρα τη δημιουργία της Ενιαίας Αρχής Εποπτείας Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή, καθώς και τις παρεμβάσεις στην αγορά μέσω του “e-Καταναλωτής” και των ρυθμίσεων τιμών σε βασικά προϊόντα.

Η Κυβέρνηση στις 11 Μαρτίου 2026 εξέδωσε την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) με θέμα Επείγουσες ρυθμίσεις για την ανάσχεση φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας. Με αυτή θεσπίστηκαν περιορισμοί στις τιμές πώλησης υγρών καυσίμων από τις εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών και των πρατηρίων καυσίμων και στα περιθώρια κέρδους προϊόντων απαραίτητων για τη διατροφή και τη διαβίωση του καταναλωτή.

Στις 25 Μαρτίου 2026 εξέδωσε την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου “Επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της αύξησης του ενεργειακού κόστους και την προστασία πληττόμενων κλάδων της οικονομίας”. Με αυτήν προχώρησε στη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης λόγω αύξησης ενεργειακού κόστους σε ιδιοκτήτες οχημάτων, με εισοδηματικά κριτήρια.

Παρ’ όλα αυτά, έξι μήνες μετά την απάντηση του Πρωθυπουργού στην ερώτησή μου, οι πολίτες όχι μόνο δεν είδαν τα υποτιθέμενα “οφέλη” των κυβερνητικών πολιτικών, αλλά άκουσαν με έκπληξη τον Πρωθυπουργό, τον περασμένο Μάιο στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, να δηλώνει πως “λυπάται και θυμώνει που η ακρίβεια ροκανίζει το εισόδημα των πολιτών”.

Στα μέσα Ιουνίου παρουσιάστηκε με τυμπανοκρουσίες η βάση δεδομένων σύγκρισης τιμών καταναλωτικών προϊόντων λιανοπωλητών “PosoKanei” που αποτελεί μια αναβαθμισμένη εκδοχή του e-Καταναλωτής με το διόλου ευκαταφρόνητο κόστος των 370.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, όπως ανακοινώθηκε.

Την περασμένη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026 μετά από σύσκεψη του Πρωθυπουργού με φορείς της αγοράς ανακοινώθηκε ότι δεν θα παραταθεί το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των εταιρειών τονίζοντας τη δέσμευση της επιχειρηματικότητας να παραμείνουν οι ίδιες τιμές το επόμενο δίμηνο, δηλαδή δόθηκε παράταση στην ακρίβεια.

Όλα τα παραπάνω καταδεικνύουν ότι η Κυβέρνηση εμμένει σε μια ατελέσφορη πολιτική αντιμετώπισης του κόστους ζωής την ίδια στιγμή που επιμένει να παρουσιάζει την κυβερνητική πολιτική ως μονόδρομο και να θριαμβολογεί για τα δημοσιονομικά “υπερπλεονάσματα”, τα οποία δεν προκύπτουν από πραγματική και βιώσιμη ανάπτυξη, αλλά από τα πληθωριστικά φορολογικά υπερέσοδα που εξαντλούν την κοινωνία.

Μάλιστα, τα στοιχεία της Eurostat εκθέτουν διαρκώς την κυβέρνηση: εδώ και έξι συνεχόμενους μήνες, η Ελλάδα καταγράφει σταθερά υψηλότερο πληθωρισμό τόσο από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης όσο και από εκείνον των 27 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ενδεικτικό ότι τους δύο τελευταίους μήνες η Ελλάδα καταγράφει πολύ υψηλότερο πληθωρισμό της τάξης του 4,6% τον Απρίλιο και 4,9% το Μάιο, ενώ ο μέσος όρος της ευρωζώνης διαμορφώνεται στο 3% και 3,2% αντίστοιχα.

Δεν είναι τυχαίο ότι, στον απολογισμό του κυβερνητικού έργου της επταετίας 2019–2026, που παρουσίασε την Κυριακή 28 Ιουνίου, ο Πρωθυπουργός επέλεξε να συγκρίνει τη σωρευτική αύξηση του πληθωρισμού στην Ελλάδα με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μόνο για την περίοδο 2019–2025.

Αν όμως παρουσίαζε την αντίστοιχη σύγκριση του πληθωρισμού στα τρόφιμα με την Ευρωζώνη αλλά και την ΕΕ από τον Ιούλιο του 2019 έως τον Απρίλιο του 2026 θα αποκαλυπτόταν ότι η σωρευτική αύξηση των τιμών των τροφίμων στην Ελλάδα (42,4%) ήταν υψηλότερη από τον μέσο όρο της ΕΕ (40,6%) και της Ευρωζώνης (36,0%).

Υπενθυμίζεται επιπλέον ότι βάσει των πρόσφατα δημοσιευμένων στοιχείων της Eurostat, η Ελλάδα το 2025 κατέγραψε το χαμηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε όρους αγοραστικής δύναμης στην Ευρωπαϊκή Ένωση (68% του ευρωπαϊκού μέσου όρου), καταλαμβάνοντας πλέον την τελευταία θέση μαζί με τη Βουλγαρία.

Επιπλέον, τη στιγμή που το πραγματικό εισόδημα των νοικοκυριών παραμένει περίπου 15% χαμηλότερο από τα προ κρίσης επίπεδα, οι τιμές των κατοικιών έχουν ξεπεράσει τα επίπεδα του 2007, επιβαρύνοντας δραματικά το κόστος στέγασης. Τα ενοίκια αυξήθηκαν 10% το 2025 ενώ είχαν αυξηθεί 50% τα τέσσερα προηγούμενα χρόνια.

Το αποτέλεσμα είναι ότι η αναλογία του συνολικού κόστους στέγασης με το διαθέσιμο εισόδημα (δόσεις δανείων, ενοίκια, κοινόχρηστοι λογαριασμοί, θέρμανση), σύμφωνα με τη Eurostat, είναι με διαφορά το υψηλότερο στην Ευρώπη.

Η αποταμίευση στην Ελλάδα παραμένει σταθερά αρνητική αποδεικνύοντας ότι η αύξηση των αποταμιεύσεων αφορά έναν πολύ μικρό αριθμό καταθετών, όπως αποδεικνύουν και τα στοιχεία του ΤΕΚΕ.

Παράλληλα το ληξιπρόθεσμο χρέος προς τράπεζες, funds, το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ συνεχίζει να σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο ενώ η χώρα σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εισπράττει τους τέταρτους υψηλότερους έμμεσους φόρους ως ποσοστό του ΑΕΠ στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Την ίδια ώρα τα μεγάλα ολιγοπώλια στην ενέργεια, στον τραπεζικό κλάδο, στην εμπορία τροφίμων, στην υγεία και στις τηλεπικοινωνίες συνεχίζουν να συσσωρεύουν και, σε ορισμένες περιπτώσεις, να διαφημίζουν την υπερκερδοφορία τους.

Όλα τα παραπάνω καταδεικνύουν μια ραγδαία αναδιανομή του πλούτου εις βάρος των εργαζομένων, καθώς τα κέρδη των επιχειρήσεων ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι τα τρίτα υψηλότερα στην Ευρώπη, ενώ οι μισθοί ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι οι δεύτεροι χαμηλότεροι στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η πραγματικότητα αυτή αποκαλύπτει ότι τα οφέλη της οικονομικής ανάπτυξης δεν κατανέμονται δίκαια. Αντίθετα, η αύξηση του παραγόμενου πλούτου κατευθύνεται δυσανάλογα προς τα κέρδη, ενώ οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι και τα μικρομεσαία στρώματα συνεχίζουν να βλέπουν την αγοραστική τους δύναμη να υπονομεύεται από τα υψηλά κόστη στέγασης, από τις αυξανόμενες καθημερινές δαπάνες και τα ληξιπρόθεσμα χρέη.

Με βάση τα παραπάνω,

Κ. Πρωθυπουργέ ερωτάσθε, αν αντί να «θυμώνετε και να λυπάστε» για την ακρίβεια που ροκανίζει το εισόδημα των πολιτών καθώς η πολιτική σας αποδεικνύεται εντελώς αναποτελεσματική:

1. Προτίθεστε να αναθεωρήσετε το συνολικό μίγμα των δημόσιων πολιτικών της Κυβέρνησής σας ώστε να λειτουργεί ως ανάχωμα και όχι ως πολλαπλασιαστής της ακρίβειας που συρρικνώνει το εισόδημα των πολιτών;

2. Θα πάρετε επιτέλους ουσιαστικά μέτρα όπως αυτά που έχω επανειλημμένως καταθέσει για την τιθάσευση της αισχροκέρδειας, για την προστασία και την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών και για τη ρεαλιστική και βιώσιμη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών των νοικοκυριών και επιχειρήσεων;», καταλήγει η ερώτηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη.

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