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Αττική: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που πραγματοποιούσε διαρρήξεις προσποιούμενη υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ
Ειδήσεις
18:42 - 01 Ιουλ 2026

Αττική: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που πραγματοποιούσε διαρρήξεις προσποιούμενη υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ

Reporter.gr Newsroom
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Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν σε διαρρήξεις κατοικιών και απάτες σε διάφορες περιοχές της Αττικής, προσποιούμενη κατά περίπτωση υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ ή της Εφορίας.      

Σύμφωνα με την αστυνομία, συνελήφθησαν συνολικά οκτώ μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος αρχηγός. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές, κατ’ επάγγελμα απάτες, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και άλλες σχετικές ποινικές διατάξεις.

Από την έρευνα προέκυψε ότι έχουν εξιχνιαστεί 44 περιπτώσεις διαρρήξεων και 14 περιπτώσεις απατών και κλοπών με τη μέθοδο της απασχόλησης, ενώ το συνολικό παράνομο οικονομικό όφελος εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 440.000 ευρώ. Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν χρηματικά ποσά, κοσμήματα, τιμαλφή, κινητά τηλέφωνα, κάρτες SIM, οχήματα, τσάντες πολυτελείας, αξεσουάρ, καθώς και άλλα πειστήρια.

Η επιχείρηση για την αποδόμηση της οργάνωσης πραγματοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, από τις βραδινές ώρες της 29ης Ιουνίου έως τις πρωινές ώρες της 30ής Ιουνίου 2026, με τη συνδρομή ειδικών επιχειρησιακών ομάδων. Οι αστυνομικές δυνάμεις έδρασαν σε περιοχές της Καλλιθέας, των Πετραλώνων και της Δυτικής Αττικής.

Κατά την αστυνομική έρευνα διαπιστώθηκε ότι η οργάνωση είχε συγκροτηθεί τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2025, με σαφή κατανομή ρόλων και συνεχή δράση. Τα μέλη της δρούσαν με δύο βασικές μεθόδους:

Πρώτον, προχωρούσαν σε διαρρήξεις διαμερισμάτων, κυρίως σε πολυκατοικίες, εισερχόμενοι από μπαλκόνια ή φωταγωγούς, εκμεταλλευόμενοι την ευελιξία και τις αναρριχητικές τους ικανότητες. Άλλα μέλη λειτουργούσαν ως παρατηρητές της περιοχής και εξασφάλιζαν τη διαφυγή με οχήματα.

Δεύτερον, εξαπατούσαν πολίτες τηλεφωνικά, παριστάνοντας υπαλλήλους δημόσιων υπηρεσιών, λογιστές ή εφοριακούς. Με πρόσχημα επείγουσες οικονομικές εκκρεμότητες ή δήθεν υποχρεώσεις, έπειθαν τα θύματα να συγκεντρώσουν χρήματα και τιμαλφή και να τα αφήσουν εκτός της οικίας τους, από όπου τα αφαιρούσαν άλλα μέλη της οργάνωσης χωρίς άμεση επαφή με τα θύματα.

Ως προς την κατανομή ρόλων, ένας 33χρονος φέρεται ως αρχηγικό μέλος, υπεύθυνος για τον συντονισμό, την επιλογή στόχων, τον σχηματισμό ομάδων δράσης και τη μεταφορά των συνεργών με οχήματα διαφυγής. Τα υπόλοιπα μέλη είχαν αναλάβει τις διαρρήξεις, την επιτήρηση των χώρων ή τη διαχείριση των κλοπιμαίων.

Από την οικονομική διερεύνηση προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι δεν είχαν αναπτύξει νόμιμη επαγγελματική δραστηριότητα, ενώ είτε δεν υπέβαλλαν φορολογικές δηλώσεις είτε δήλωναν μηδενικά εισοδήματα, διαβιώνοντας αποκλειστικά από τα παράνομα έσοδα της οργάνωσης.

Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι προχωρούσαν σε συστηματικές αγοραπωλησίες οχημάτων και άλλες συναλλαγές, με στόχο τη συγκάλυψη της προέλευσης των χρημάτων και τη διοχέτευσή τους στη νόμιμη οικονομία μέσω φαινομενικά νόμιμων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Συνολικά, σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε δέκα κατοικίες, ένα κατάστημα και άλλους χώρους, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν πέντε οχήματα, μεγάλα χρηματικά ποσά, κοσμήματα και τιμαλφή, κινητά τηλέφωνα και κάρτες SIM, είδη πολυτελείας, δύο ζυγαριές ακριβείας και μικροποσότητα ναρκωτικών ουσιών.

Μέχρι στιγμής έχουν ταυτοποιηθεί 44 διαρρήξεις και 14 απάτες και κλοπές με τη συγκεκριμένη μέθοδο, ενώ το παράνομο περιουσιακό όφελος εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 440.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι αρκετοί από τους κατηγορούμενους είχαν απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για παρόμοια αδικήματα, ενώ σε βάρος τους είχαν επιβληθεί συνολικά 24 περιοριστικοί όροι, ορισμένοι εκ των οποίων βρίσκονταν ακόμη σε ισχύ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για να διαπιστωθεί το πλήρες εύρος της δράσης της οργάνωσης.

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