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Φαραντούρης προς Κάλλας και Κομισιόν: Από πότε «στρατηγικός εταίρος» μπορεί να απειλεί κράτη-μέλη της ΕΕ;
Πολιτική
17:00 - 03 Ιουλ 2026

Φαραντούρης προς Κάλλας και Κομισιόν: Από πότε «στρατηγικός εταίρος» μπορεί να απειλεί κράτη-μέλη της ΕΕ;

Reporter.gr Newsroom
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Σε σκληρή απάντηση με ταυτόχρονη κατάθεση γραπτής ερώτησης προς την Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής, Κάγια Κάλλας, προχώρησε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Νικόλας Φαραντούρης, με αφορμή την επίσκεψή της στην Άγκυρα και το κοινό ανακοινωθέν που εξέδωσαν με τον Τούρκο ΥΠΕΞ Χακάν Φιντάν, την Επίτροπο για τη διεύρυνση Μάρτα Κος και τον Επίτροπο για τις εσωτερικές υποθέσεις & τη μετανάστευση Μάγκνους Μπρούνερ.

Στο κοινό ανακοινωθέν υπογραμίζεται η «στρατηγική αξία» της εταιρικής σχέσης Τουρκίας- ΕΕ για την περιφερειακή ασφάλεια, τη σταθερότητα και την ανθεκτικότητα.

Στην παρέμβαση - γραπτή ερώτησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο κ. Φαραντούρης επισημαίνει ότι το ανακοινωθέν δεν περιλαμβάνει την παραμικρή αναφορά στις συνεχιζόμενες προκλήσεις της Άγκυρας εις βάρος δύο κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες μάλιστα περιλαμβάνονται στην πρόσφατη Έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία.

Ο Έλληνας ευρωβουλευτής ζητά διευκρινήσεις, εάν η Ύπατη Εκπρόσωπος έθεσε κατά τη συνάντησή της με την τουρκική ηγεσία:

α) την αμφισβήτηση των ελληνικών και κυπριακών θαλάσσιων ζωνών.

β) την αναθεωρητική και επεκτατική θεωρία της «Γαλάζιας Πατρίδας» και τις προσπάθειες θεσμικής κατοχύρωσής της.

γ) την παρεμπόδιση από την Τουρκία της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας–Κύπρου, ενός έργου στρατηγικής σημασίας για την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση,

δ) τον αποκλεισμό και τις μεθοδεύσεις υποβάθμισης της Κυπριακής Δημοκρατίας στις διεργασίες εν όψει της Παγκόσμιας Διάσκεψης για το Κλίμα COP31 στην Αττάλεια τον Νοέμβριο.

Ο κ. Φαραντούρης τονίζει ότι «η αξιοπιστία της ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής δεν μπορεί να οικοδομείται πάνω στη σιωπή απέναντι σε αναθεωρητικές πρακτικές που στρέφονται κατά κρατών-μελών».

Όπως τονίζει, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας οργανισμός 27 ισότιμων κρατών. Η δύναμή της βρίσκεται στην αλληλεγγύη και στην ενότητά της. Η Τουρκία αμφισβητεί κυριαρχικά δικαιώματα κρατών-μελών, παρεμποδίζει ευρωπαϊκά έργα κοινού ενδιαφέροντος και απειλεί ευθέως την ευρωπαϊκή συνοχή. «Από πότε ένας στρατηγικός εταίρος μπορεί να απειλεί κράτη-μέλη της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης;», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Σε δηλώσεις του απ' τις Βρυξέλλες σήμερα το πρωί ο Νικόλας Φαραντούρης τόνισε: «Η όποια γεωπολιτική θέση της Τουρκίας δεν θα επιτρέψουμε να μετατρέπεται σε άλλοθι ανοχής απέναντι σε συμπεριφορές που παραβιάζουν τις θεμελιώδεις αρχές πάνω στις οποίες οικοδομήθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευρωπαϊκή αξιοπιστία δοκιμάζεται όταν η στρατηγική συνεργασία υπερισχύει των ίδιων των αξιών και των συμφερόντων της Ένωσης. Δεν θα το επιτρέψουμε».

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