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Φωτιά στο Ζεφύρι: Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο
Ειδήσεις
16:47 - 03 Ιουλ 2026

Φωτιά στο Ζεφύρι: Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο

Reporter.gr Newsroom
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Πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 16:00 το απόγευμα της Παρασκευής (3/7) σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στο Ζεφύρι, κοντά στον λόφο Σαράντα Μάρτυρες, στις Αχαρνές Αττικής.

Για την άμεση αντιμετώπιση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 32 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 1ης ΕΜΟΔΕ και 10 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος επιχειρούν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) παρακολουθεί την εξέλιξη της πυρκαγιάς σε πραγματικό χρόνο, λαμβάνοντας συνεχή εικόνα από μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) που διαθέτει οπτική και θερμική κάμερα.

Παράλληλα, στην περιοχή έχει μεταβεί κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) Δυτικής Αττικής, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

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