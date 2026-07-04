Λαζαρίδης vs Φαραντούρης: Επανέρχεται με ερωτήματα και προειδοποιήσεις ο «γαλάζιος» βουλευτής

Καλά κρατεί η κόντρα του «γαλάζιου» βουλευτή Μακάριου Λαζαρίδη και του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Νικόλα Φαραντούρη σχετικά με την απόσπαση της συζύγου του δεύτερου στις Βρυξέλλες. Μάλιστα, ο κ. Λαζαρίδης επανέρχεται το Σάββατο (4/7), προειδοποιώντας ακόμη και πως θα προσφύγει στη Δικαιοσύνη.

Την Παρασκευή (3/7), ο κ. Λαζαρίδης μέσω ανάρτησής του στα κοινωνικά δίκτυα κάλεσε τον Νικόλα Φαραντούρη να δώσει εξηγήσεις σχετικά με την απόσπαση της συζύγου του στη ΜΕΑ της Ελλάδας στην ΕΕ, αναφέροντας ότι «η μετακίνησή της στις Βρυξέλλες υλοποιήθηκε αρκετές ημέρες προτού εκδοθεί η μοναδική σχετική προκήρυξη του Υπουργείου Εξωτερικών για την απόσπαση δημοσίων υπαλλήλων και χωρίς να δημοσιευθεί στη "Διαύγεια"!».

«Να γνωρίζουν οι πολίτες ότι η σύζυγός σας θα λάβει για τη διετία 2027-2029 επιπλέον της μισθοδοσίας της το ποσό των 245.700 ευρώ! Το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης τι έχουν να πουν για τον ευρωβουλευτή τους;», έγραψε ακόμη ο ίδιος.

Ωστόσο, παρά τις εξηγήσεις που έδωσε ο κ. Φαραντούρης μέσω ανάρτησής του στα κοινωνικά δίκτυα, ο Μακάριος Λαζαρίδης επανήλθε με περισσότερες ερωτήσεις.

Πιο αναλυτικά, ο κ. Φαραντούρης διέψευσε το σχετικό δημοσίευμα της «Δημοκρατίας», αναφέροντας ότι η απόφαση της απόσπασης της συζύγου του είναι κανονικά αναρτημένη στη «Διαύγεια» και πως η διαδικασία έγινε με πλήρη διαφάνεια.

Μάλιστα, αφήνοντας σαφείς αιχμές κατά του Μακάριου Λαζαρίδη, γράφει στην ίδια ανάρτηση:

«Είναι θλιβερό και αποκαλυπτικό, γυναίκες σαν τη Δώρα να γίνονται στόχος ανδρών με πλαστά πτυχία ή ανύπαρκτα προσόντα, που για χρόνια πληρώνονταν από το κράτος επειδή, κατά δήλωσή τους, ήταν "όμορφοι", και που κρίνουν εξ ιδίων τα αλλότρια. Δεν ήμασταν, δεν είμαστε και δεν πρόκειται να γίνουμε όλοι ίδιοι.»

Ο κ. Λαζαρίδης δεν άφησε τα «καρφιά» αναπάντητα και μάλιστα προειδοποίησε πως θα προσφύγει στη Δικαιοσύνη για συκοφαντία.

Στη νέα του ανάρτηση, αναφέρει πως ο κ. Φαραντούρης επιβεβαίωσε «απόλυτα» τα λεγόμενά του και σημειώνει:

«Παραδέχεται ότι η σύζυγός του, Θεοδώρα Αϊβάζογλου, αποσπάστηκε στην Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπία (ΜΕΑ), για τη διετία 2027 - 2029 και θα λάβει επιπλέον της μισθοδοσίας της το ποσό των 245.700 ευρώ. Υποστηρίζει ότι η θέση προκηρύχθηκε από τη ΜΕΑ, ωστόσο στην επίσημη ιστοσελίδα της δεν υπάρχει καμία τέτοια προκήρυξη. Να τη δώσει στη δημοσιότητα.»

Στη συνέχεια, δε, καλεί τον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ να δώσει στη δημοσιότητα και την απόφαση που είναι αναρτημένη στη «Διαύγεια», συνεχίζοντας να υποστηρίζει πως στο επίσημο site η απόφαση αυτή δεν υπάρχει.

Τέλος, τον ρωτά εάν η σύζυγός του ήταν αποσπασμένη σε ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ ή κάποιοι άλλου κόμματος πρόσφατα και αν ναι, σε ποιον και πότε.

«Σε ό,τι αφορά τα όσα συκοφαντικά γράφει για μένα ήδη έδωσα εντολή στους νομικούς μου συμβούλους για τα περαιτέρω», γράφει στο τέλος της ανάρτησής του.