Αδειάζει η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ – Ποιοι παίρνουν τον δρόμο της εξόδου

Νέο κύμα αποχωρήσεων καταγράφεται στον ΣΥΡΙΖΑ, με το κόμμα να βρίσκεται σε παρατεταμένη εσωκομματική αναταραχή και τους κοινοβουλευτικούς συσχετισμούς να μεταβάλλονται διαρκώς.

Την παραίτησή του από τη βουλευτική έδρα υπέβαλε ο Γιώργος Καραμέρος, με αποτέλεσμα η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ να αριθμεί πλέον 23 βουλευτές, έναντι σημαντικά περισσότερων στην έναρξη της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου.

Την έδρα του, μετά και την άρνηση του Χρήστου Σπίρτζη να την καταλάβει, αναμένεται να λάβει η Μυρτώ Κοροβέση, η οποία ανήκει στους Δημοκράτες του Στέφανου Κασσελάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ωστόσο, οι εξελίξεις δεν σταματούν εδώ. Το επόμενο διάστημα αναμένονται και νέες παραιτήσεις βουλευτών από τον ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι εκτιμάται ότι θα ενταχθούν στην ΕΛ.Α.Σ. Μεταξύ των ονομάτων που συζητούνται είναι ο Μίλτος Ζαμπάρας, ο Συμεών Κεδίκογλου, ο Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, ο Βασίλης Κόκκαλης και ο Γιώργος Μαμουλάκης.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγες ημέρες είχε αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ και ο πρώην εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Κώστας Ζαχαριάδης, επιβεβαιώνοντας το κλίμα έντονης εσωστρέφειας που επικρατεί στην Κουμουνδούρου.

Παράλληλα, το ερχόμενο Σάββατο συνεδριάζει εκ νέου η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία. Ο Παύλος Πολάκης έχει ήδη ζητήσει την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου από την ηγεσία του κόμματος, ενώ αναμένεται να διεκδικήσει και ο ίδιος την προεδρία.

Την ίδια στιγμή, από την πλευρά της ΕΛ.Α.Σ. διευκρινίζεται ότι οι βουλευτές που αποχωρούν από τον ΣΥΡΙΖΑ είναι ευπρόσδεκτοι στον νέο πολιτικό φορέα. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι η ένταξή τους δεν συνεπάγεται αυτομάτως και συμμετοχή στα ψηφοδέλτια του κόμματος στις επόμενες εκλογές.

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