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Καλαφάτης: Καλλιεργούμε μια οριζόντια κουλτούρα καινοτομίας χτίζοντας σήμερα τις υποδομές του αύριο
Πολιτική
15:59 - 12 Ιουλ 2026

Καλαφάτης: Καλλιεργούμε μια οριζόντια κουλτούρα καινοτομίας χτίζοντας σήμερα τις υποδομές του αύριο

Reporter.gr Newsroom
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“Στρατηγική μας προτεραιότητα είναι η διαμόρφωση ενός νέου παραγωγικού μοντέλου βασισμένου στην οικονομία της γνώσης, ώστε η Ελλάδα να πρωταγωνιστήσει στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Στόχος είναι η διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων στην αγορά, δημιουργώντας ποιοτικές θέσεις εργασίας για νέους επιστήμονες. Εστιάζουμε στη διασύνδεση της έρευνας με τη βιομηχανία, μειώνοντας τις περιφερειακές ανισότητες. Καλλιεργούμε μια οριζόντια κουλτούρα καινοτομίας, χτίζοντας σήμερα τις υποδομές του αύριο για να δώσουμε κίνητρα στους νέους μας να δημιουργήσουν στον τόπο μας”, τονίζει ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης σε συνέντευξη στην εφημερίδα «Πολιτική» και το MyPortal.gr.

Μιλώντας για τις πρωτοβουλίες ενίσχυσης του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας ο κ. Καλαφάτης επισημαίνει ότι: “Στο Υπουργείο Ανάπτυξης, με οδηγίες του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και σε συνεργασία με τον Υπουργό Τάκη Θεοδωρικάκο, υλοποιούμε μια στρατηγική σύνδεσης της έρευνας με την παραγωγή. Στον νέο Αναπτυξιακό Νόμο ενσωματώσαμε τις «Σύγχρονες Τεχνολογίες», ενώ τον Σεπτέμβριο προκηρύσσεται καθεστώς 150 εκατ. € για την εισαγωγή της Τεχνητής Νοημοσύνης στις ΜμΕ. Μέσω του Elevate Greece στηρίζουμε πάνω από 1.000 startups (8.500 εργαζόμενοι), προσφέροντας φοροαπαλλαγές έως 315% για επενδύσεις R&D και κίνητρα για Business Angels”.

Παράλληλα, όπως υπογραμμίζει ότι: “H εμβληματική δράση «Ερευνώ - Καινοτομώ» (προϋπολογισμού 300 εκατ. €) χρηματοδοτεί συμπράξεις επιχειρήσεων - ερευνητικών οργανισμών ενώ η Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης διασφαλίζει ότι η παραγόμενη έρευνα απαντά σε πραγματικές ανάγκες της αγοράς”.

Αναφερόμενος σε παρεμβάσεις που αλλάζουν το αναπτυξιακό αποτύπωμα της Θεσσαλονίκης ο Σταύρος Καλαφάτης τονίζει ότι: “Η Θεσσαλονίκη διαθέτει εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό στα πανεπιστήμιά μας και κορυφαία ερευνητικά ιδρύματα. Βασική μας προτεραιότητα είναι ν΄αναδείξουμε την πόλη σε «Ψηφιακό Λιμένα της ΝΑ Ευρώπης», σ΄έναν ισχυρό περιφερειακό κόμβο καινοτομίας. Το όραμα αυτό υπηρετείται από το Master Plan των 30 μεγάλων έργων για τη Θεσσαλονίκη του 2030, το οποίο είχα την ευθύνη να συντονίσω από την πρώτη στιγμή που το παρουσίασε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός”.

“Στο επίκεντρο αυτού του σχεδιασμού”, υπενθυμίζει ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, “βρίσκονται εμβληματικές υποδομές, που μεταμορφώνουν το παραγωγικό προφίλ της πόλης μας και ευρύτερα της Μακεδονίας: Το Τεχνολογικό Πάρκο 4ης γενιάς Thess INTEC στην Περαία. Το κέντρο έρευνας για την ΤΝ, AI Nucleus -επένδυση άνω των 2 εκατ. €- που εγκαινιάσαμε πρόσφατα που τοποθετεί τη Θεσσαλονίκη στον διεθνή χάρτη των τεχνολογιών επεξεργασίας δεδομένων. Δυναμική που ενισχύεται από τον νέο υπερυπολογιστή AI στη Δυτική Μακεδονία και το Mega Data Center της ΔΕΗ στην Κοζάνη”. “Οι υποδομές αυτές προσέλκυσαν παγκόσμιους κολοσσούς (Pfizer, Deloitte, Accenture, Deutsche Telekom) αναβαθμίζοντας την τοπική τεχνογνωσία. Επιπλέον, αναπτύσσουμε 13 Περιφερειακούς Κόμβους Καινοτομίας, με τη Θεσσαλονίκη ως πρότυπο, αξιοποιώντας τα τρία ΑΕΙ της (ΑΠΘ, ΠΑΜΑΚ, ΔΙΠΑΕ), το ΕΚΕΤΑ, το ΝΟΗΣΙΣ, την Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας και την Τεχνόπολη”, σημειώνει ο κ. Καλαφάτης.

Αναφερόμενος στο κυβερνητικό έργο στην οικονομία και την ανάπτυξη ο κ. Καλαφάτης τονίζει ότι: “Η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει πετύχει σημαντικά αποτελέσματα στην ενίσχυση της οικονομίας, στην προσέλκυση επενδύσεων, στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και στη δημοσιονομική σταθερότητα. Παράλληλα, έχει στρέψει την προσοχή της στην έρευνα, στην καινοτομία και στη σύνδεση των πανεπιστημίων και των ερευνητικών κέντρων με την παραγωγή, γιατί η βιώσιμη ανάπτυξη της επόμενης ημέρας θα βασιστεί στη γνώση, στην τεχνολογία και στην εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας”, τονίζει ο Υφυπουργός Ανάπτυξης.

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