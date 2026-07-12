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ΕΛ.Α.Σ.: Ο υπουργός Εξωτερικών διαστρεβλώνει την πραγματικότητα για να συγκαλύψει τις σοβαρές αποτυχίες της κυβέρνησης
Πολιτική
19:10 - 12 Ιουλ 2026

ΕΛ.Α.Σ.: Ο υπουργός Εξωτερικών διαστρεβλώνει την πραγματικότητα για να συγκαλύψει τις σοβαρές αποτυχίες της κυβέρνησης

Reporter.gr Newsroom
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Στις δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη για τα F35, επί κυβέρνησης Τσίπρα απάντησε η ΕΛ.Α.Σ., σχολιάζοντας πως «δυστυχώς, ο υπουργός Εξωτερικών στην απέλπιδα προσπάθεια του να υπερασπιστεί την εξωτερική πολιτική Μητσοτάκη, διαστρεβλώνει την πραγματικότητα για να συγκαλύψει τις σοβαρές αποτυχίες της».

Και συνεχίζουμε: «Να του θυμίσουμε λοιπόν: Η Τουρκία ήταν πράγματι συμπαραγωγός στο Πρόγραμμα F35 επί κυβέρνησης Τσίπρα, ωστόσο εκδιώχθηκε από την συμπαραγωγή τον Ιούλιο του 2019. Η εκδίωξη από το Πρόγραμμα όπως και η προοπτική επιβολής κυρώσεων, είχαν ανοίξει από τον Σεπτέμβριο 2017 που αγόρασε τα S400 με αποτέλεσμα σειρά μέτρων όπως η διακοπή εκπαίδευσης Τούρκων πιλότων στα F35. 'Αλλωστε με το νομοσχέδιο EAST MED ACT που κατατέθηκε τον Απρίλιο 2019 η Αμερικανική κυβέρνηση καλείται για πρώτη φορά να ακυρώσει την πώληση f35 στην Τουρκία", τονίζει η ανακοίνωση και συνεχίζει: "Την ίδια περίοδο η Ελλάδα συμφώνησε το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των F16 σε Viper, καθιέρωσε Στρατηγικό Διάλογο με τις ΗΠΑ όπως και το σχήμα 3+1, άρχισε η κατασκευή του FSRU ενώ προώθησε τον αγωγό Eastmed και ηλεκτρικό καλώδιο Eurasia Interconnector. Για όλα τα ανωτέρω εξαιρετικά σημαντικός ήταν ο συντονισμός με το δυναμικό ομογενειακό λόμπι στις ΗΠΑ. Θέλει μήπως ο υπουργός Εξωτερικών να μας αναφέρει τα αποτελέσματα της εξωτερικής πολιτικής Μητσοτάκη;

Τουρκολιβυκό μνημόνιο, περιοδεία του Ορούτς Ρέις στην ελληνική υφαλοκρηπίδα, ακύρωση του αγωγού East Med, πάγωμα της πόντισης ηλεκτρικού καλωδίου διασύνδεσης με την Κύπρο, F16 στην Τουρκία και πλέον κοντά και στα F35.

Καλό θα ήταν, λοιπόν, να σταματήσουν να ψεύδονται και να επαναφέρουν την χώρα στην ενεργητική πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική που είχε παραδοσιακά η Ελλάδα, με γνώμονα το εθνικό συμφέρον και πυξίδα το διεθνές δίκαιο», καταλήγει.

Τελευταία τροποποίηση στις 12/07/2026 - 19:02
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