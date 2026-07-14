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Πλεύρης κατά Τζαβέντ Ασλάμ: Προσφυγή στη Δικαιοσύνη για ανατροπή της απόφασης ασύλου
Πολιτική
17:24 - 14 Ιουλ 2026

Πλεύρης κατά Τζαβέντ Ασλάμ: Προσφυγή στη Δικαιοσύνη για ανατροπή της απόφασης ασύλου

Reporter.gr Newsroom
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Νομική προσφυγή κατά της απόφασης της Επιτροπής Προσφυγών που έκανε δεκτή την αίτηση του Τζαβέντ Ασλάμ, προέδρου της Πακιστανικής Κοινότητας Ελλάδος «ΕΝΟΤΗΤΑ», δρομολογεί το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, με εντολή του υπουργού Θάνου Πλεύρη.

Η Επιτροπή Ασύλου αποδέχθηκε την προσφυγή του Τζαβέντ Ασλάμ, ανατρέποντας την προηγούμενη απόφαση της Υπηρεσίας Ασύλου, η οποία είχε ανακαλέσει το καθεστώς διεθνούς προστασίας που του είχε χορηγηθεί.

Μετά την εξέλιξη αυτή, ο κ. Πλεύρης έδωσε εντολή να κατατεθεί άμεσα Αίτηση Ακυρώσεως κατά της απόφασης της 17ης Επιτροπής Προσφυγών, η οποία αποτελείται αποκλειστικά από διοικητικούς δικαστές.

Σύμφωνα με το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, η συγκεκριμένη απόφαση παρουσιάζει «σοβαρές νομικές πλημμέλειες», καθώς –όπως υποστηρίζει– δεν απαντά στα στοιχεία που οδήγησαν την Υπηρεσία Ασύλου στην ανάκληση του καθεστώτος προστασίας, ενώ παράλληλα δεν λαμβάνει υπόψη ότι το Πακιστάν έχει χαρακτηριστεί ασφαλής χώρα.

Το υπουργείο υποστηρίζει επίσης ότι η απόφαση είναι «αόριστη και ατεκμηρίωτη», επισημαίνοντας ότι το ποσοστό χορήγησης ασύλου σε υπηκόους Πακιστάν είναι κάτω του 1%, στοιχείο που, όπως αναφέρει, δεν αξιολογήθηκε επαρκώς από την Επιτροπή.

«Ο υπουργός δεσμεύεται ότι θα ασκήσει όλα τα ένδικα μέσα προκειμένου να ανατραπεί η προσβληθείσα απόφαση», αναφέρει χαρακτηριστικά το υπουργείο, υπογραμμίζοντας ότι ο ρόλος του πολιτικού προϊσταμένου περιορίζεται στην άσκηση των προβλεπόμενων νομικών ενεργειών απέναντι σε αποφάσεις που θεωρούνται εσφαλμένες.

Από την πλευρά του υπουργείου, πηγές κάνουν λόγο για απόφαση που δημιουργεί «σοβαρό προβληματισμό» και εκτιμούν ότι μπορεί να αποτελέσει προηγούμενο για την εξέταση αντίστοιχων αιτημάτων ασύλου.

Η υπόθεση αναμένεται πλέον να κριθεί σε δικαστικό επίπεδο, καθώς η κυβέρνηση επιδιώκει την ακύρωση της απόφασης της Επιτροπής Προσφυγών και την επαναφορά της αρχικής διοικητικής απόφασης.

Τελευταία τροποποίηση στις 14/07/2026 - 17:38
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