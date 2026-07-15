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Βελόπουλος: Μοναδικός μας οδηγός το εθνικό συμφέρον - Αποκλείει κατηγορηματικά συνεργασίες
Πολιτική
12:04 - 15 Ιουλ 2026

Βελόπουλος: Μοναδικός μας οδηγός το εθνικό συμφέρον - Αποκλείει κατηγορηματικά συνεργασίες

Reporter.gr Newsroom
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Κατηγορηματικά απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας με άλλα πολιτικά κόμματα ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, κατά τη συνέντευξή του στην εκπομπή «Συνδέσεις» του ΕΡΤnews.

Ο κ. Βελόπουλος ξεκαθάρισε ότι η θέση του κόμματός του παραμένει σταθερή απέναντι σε οποιοδήποτε σενάριο συγκυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν ουσιαστικές πολιτικές και αξιακές διαφορές με τα υπόλοιπα κόμματα.

«Δεν μπορούμε να συγκυβερνήσουμε με ανθρώπους οι οποίοι, θα το πω και λίγο άκομψα, δεν έχουν δουλέψει ούτε μια μέρα στη ζωή τους και είμαι κάθετος σε αυτό», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Όπως πρόσθεσε, η Ελληνική Λύση διαθέτει ολοκληρωμένο κυβερνητικό πρόγραμμα και συγκεκριμένες προτάσεις, υποστηρίζοντας ότι πολλές από τις θέσεις της έχουν ήδη υιοθετηθεί από άλλους πολιτικούς χώρους.

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«Έχουμε συγκροτημένο έργο, για αυτό μας αντιγράφουν οι υπόλοιποι», ανέφερε.

«Τσίπρας και Σαμαράς ανήκουν στο παλιό πολιτικό προσωπικό»

Αναφερόμενος στις πολιτικές εξελίξεις και στα πρόσωπα που βρίσκονται στο δημόσιο διάλογο, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης χαρακτήρισε τόσο τον Αλέξη Τσίπρα όσο και τον Αντώνη Σαμαρά ως εκπροσώπους του παλιού πολιτικού συστήματος.

Επανέλαβε, μάλιστα, τον χαρακτηρισμό «σακαράκες», τον οποίο έχει χρησιμοποιήσει και στο παρελθόν, εξηγώντας ότι πρόκειται για πολιτικά πρόσωπα που έχουν ήδη κριθεί από τους πολίτες.

«Είναι αυτοκίνητα που έχουν δοκιμαστεί. Κυβέρνησαν και απέτυχαν», σχολίασε.

«Ο Έλληνας χρειάζεται τουλάχιστον 1.500 ευρώ για να ζήσει»

Στο πεδίο της οικονομίας, ο Κυριάκος Βελόπουλος υποστήριξε ότι η αύξηση των μισθών από μόνη της δεν αρκεί για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα του κόστους ζωής, καθώς –όπως είπε– το κρίσιμο ζήτημα είναι η πραγματική αγοραστική δύναμη των πολιτών.

«Η αύξηση των μισθών δεν είναι συνάρτηση της αγοραστικής δύναμης», σημείωσε, εκτιμώντας ότι ένας εργαζόμενος χρειάζεται σήμερα τουλάχιστον 1.500 ευρώ για να μπορεί να καλύψει αξιοπρεπώς τις βασικές του ανάγκες.

«Ο Έλληνας για τη διαβίωσή του χρειάζεται 1.500 ευρώ minimum», είπε χαρακτηριστικά.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης υποστήριξε ότι οι απαιτούμενοι πόροι μπορούν να εξασφαλιστούν μέσω της περιστολής των κρατικών δαπανών, ενώ απέδωσε τα οικονομικά προβλήματα στην υπερβολική φορολόγηση.

«Το μεγάλο πρόβλημα στη χώρα μας είναι η υπερφορολόγηση και αυτό γίνεται γιατί είναι ανίκανη η πολιτεία να παράγει πλούτο. Το κράτος ζει από τους φόρους και αυτό θα το σταματήσει η Ελληνική Λύση», τόνισε.

Παράλληλα, επανέλαβε ότι το κόμμα του διαθέτει κοστολογημένο κυβερνητικό πρόγραμμα ήδη από το 2019.

Οι αναφορές στη Marfin και η κριτική προς τον Χρυσοχοΐδη

Ερωτηθείς για τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση της Marfin, ο Κυριάκος Βελόπουλος δήλωσε ότι διατηρεί επιφυλάξεις για την πορεία της έρευνας, ασκώντας παράλληλα κριτική στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη.

«Αφού πήρε φόρα ο κ. Χρυσοχοΐδης, ας φέρει και τον Χριστοφοράκο. Ας συλλάβει και τους δολοφόνους του Καποδίστρια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος συνέκρινε την υπόθεση με τη δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ, υποστηρίζοντας ότι λίγο πριν από τις εθνικές εκλογές του 2023 είχαν πραγματοποιηθεί συλλήψεις, χωρίς όμως να υπάρξει συνέχεια.

«Λίγο πριν τις εκλογές το 2023 συλλάβανε δύο τύπους και μετά τις εκλογές αφέθηκαν ελεύθεροι», είπε.

«Ο μοναδικός οδηγός μας είναι το εθνικό συμφέρον»

Κλείνοντας τη συνέντευξή του, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης αναφέρθηκε στην εξωτερική πολιτική, υποστηρίζοντας ότι το κόμμα του αξιολογεί κάθε διεθνή σχέση αποκλειστικά με γνώμονα το συμφέρον της χώρας.

«Η Ελληνική Λύση έχει έναν άξονα και έναν οδηγό και αυτός είναι το εθνικό συμφέρον. Αν αυτό είναι με τη Ρωσία, θα είμαστε με τη Ρωσία. Αν αυτό είναι με την Αμερική, θα είναι με την Αμερική ως σύμμαχος και εταίρος», δήλωσε.

Παράλληλα, άσκησε κριτική στο πολιτικό σύστημα, κάνοντας λόγο για στάση εξάρτησης απέναντι στους διεθνείς εταίρους.

«Αυτό που με ενοχλεί είναι η δουλικότητα του πολιτικού συστήματος. Η Ελληνική Λύση ως κυβέρνηση δεν θα είναι δουλική», κατέληξε.

Τελευταία τροποποίηση στις 15/07/2026 - 12:18
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