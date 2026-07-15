Κορυφώνεται η «έξοδος» στον ΣΥΡΙΖΑ: Κοντοτόλη, Μαμουλάκης και Μεϊκόπουλος οι σημερινές αποχωρήσεις

Τρεις νέες αποχωρήσεις καταγράφηκαν την Τετάρτη (15/7) από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, καθώς οι βουλευτές Μαγνησίας Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Ηρακλείου Χάρης Μαμουλάκης και Τρικάλων Μαρίνα Κοντοτόλη ανακοίνωσαν την ανεξαρτητοποίησή τους.

Οι τρεις βουλευτές γνωστοποίησαν την απόφασή τους με επιστολές προς τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, ενημερώνοντας ότι αποχωρούν από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και θα συνεχίσουν να ασκούν τα κοινοβουλευτικά τους καθήκοντα ως ανεξάρτητοι βουλευτές.

Με τις συγκεκριμένες αποχωρήσεις, η δύναμη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ μειώνεται πλέον στους 17 βουλευτές, σηματοδοτώντας νέο γύρο ανακατατάξεων στο εσωτερικό του κόμματος.

Στην επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής, ο Χάρης Μαμουλάκης αναφέρει χαρακτηριστικά: «Δια της παρούσης σας γνωστοποιώ την απόφασή μου να αποχωρήσω από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία και να συνεχίσω να ασκώ τα κοινοβουλευτικά μου καθήκοντα ως ανεξάρτητος βουλευτής Ηρακλείου».

Οι αποχωρήσεις έρχονται σε συνέχεια των παραιτήσεων κομματικών στελεχών που είχαν προηγηθεί νωρίτερα μέσα στην ημέρα. Πρώτος υπέβαλε την παραίτησή του ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Φοίβος Τσικλιάς, ο οποίος έκανε λόγο για «εσωστρέφεια», «περιχαράκωση», «προσωπικές στρατηγικές, φιλοδοξίες και καταστατικές ακροβασίες».

Ακολούθησε η παραίτηση του διευθυντή της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος, Γιώργου Μπάκη, ο οποίος στην επιστολή του υποστήριξε ότι στον ΣΥΡΙΖΑ επικρατούν «προσωπικές στρατηγικές», ενώ έκανε λόγο για «συμπεριφορές και πρακτικές που δεν συνάδουν με τις θεμελιώδεις αξίες της Αριστεράς και απέχουν από τις αρχές του σεβασμού και της συλλογικότητας».