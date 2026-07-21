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ΠΑΣΟΚ: Πράσινο, δίκαιο και ανθεκτικό σχέδιο για την ενέργεια – Οι πέντε εθνικοί στόχοι (πίνακες)
Πολιτική
14:14 - 21 Ιουλ 2026

ΠΑΣΟΚ: Πράσινο, δίκαιο και ανθεκτικό σχέδιο για την ενέργεια – Οι πέντε εθνικοί στόχοι (πίνακες)

Ηλιάνα Χατζηδημητρίου
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«Μία Ελλάδα πράσινη, δίκαιη, ισχυρή που θα στηρίζεται στις δικές της δυνάμεις» είναι ο κεντρικός άξονας του προγραμματικού σχεδίου του ΠΑΣΟΚ για την ενέργεια, όπως παρουσιάστηκε την Τρίτη (21/7) στη σχετική Συνέντευξη Τύπου παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος έκανε λόγο για ένα σχέδιο «που δεν δημιουργεί εξαρτήσεις για τη χώρα», αλλά δίνει την πρωτοβουλία «στους πραγματικούς παραγωγούς, στους δήμους, στους μεταποιητές».  

Ανδρουλάκης: Πράσινο, δίκαιο και ανθεκτικό σχέδιο για την ενεργειακή μετάβαση με σεβασμό στις τοπικές κοινωνίες

Στην τοποθέτησή του, ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε πως ήταν αναγκαίο η απολιγνιτοποίηση να γίνει με πιο ομαλό τρόπο, σημειώνοντας πως εξαιτίας των κυβερνητικών επιλογών οδηγήθηκε σε «ξαφνικό θάνατο» η υπερσύγχρονη μονάδα Πτολεμαΐδα 5, με τη μετατροπή της σε μονάδα φυσικού αερίου, και αφήνοντας αιχμές για εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων και έλλειψη σχεδίου.

Αιχμές άφησε και κατά της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ σχετικά με το χρηματιστήριο ενέργειας, αναφέροντας πως η Ελλάδα δεν διεκδίκησε εξαιρέσεις όπως είχαν κάνει άλλες χώρες, με αποτέλεσμα το κόστος ενέργειας να είναι πολύ υψηλό μέχρι και σήμερα.

Παράλληλα, αναφερόμενος στο καλώδιο για την ηλεκτρική διασύνδεση, υποστήριξε πως η καθυστέρηση στο έργο και οι διαφωνίες Ελλάδας – Κύπρου αποκάλυψαν πως ούτε εκεί υπήρχε όραμα και σχέδιο από τη μεριά της ελληνικής κυβέρνησης, ενώ τόνισε πως είναι επιτακτική ανάγκη να ανακοινωθούν τα χρονοδιαγράμματα ενός έργου που είναι απόλυτα συνδεδεμένο – όπως είπε – με τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας.

Μανιάτης: Οι εθνικοί στόχοι του ΠΑΣΟΚ για την ενέργεια

Τους πέντε εθνικούς στόχους του ΠΑΣΟΚ για την ενέργεια, μαζί με τις επτά ενεργειακές παρεμβάσεις που τους ακολουθούν παρουσίασε ο ευρωβουλευτής του κόμματος, καθ. Γιάννης Μανιάτης.

Οι πέντε εθνικοί στόχοι

  1. Ενεργειακή ανεξαρτησία
  2. Χαμηλότερο ενεργειακό κόστος
  3. Ενέργεια στην υπηρεσία της παραγωγής και παραγωγικότητας
  4. Δίκαιη μετάβαση για τη Δυτική Μακεδονία, τη Μεγαλόπολη και το σύνολο του ελληνικού πληθυσμού, κυρίως για τα οικονομικά ασθενέστερα νοικοκυριά
  5. Γεωπολιτική αναβάθμιση της χώρας

Ο επτά ενεργειακές παρεμβάσεις

  • Εθνικό πρόγραμμα δικτύων, αποθήκευσης ενέργειας και αξιοποίηση με Χωροταξικό Σχεδιασμό των ΑΠΕ
  • «Εξοικονομώ 2035 made in Greece»: Νέο Εξοικονομώ για το 2035 για ενεργειακή αναβάθμιση 500.000 κατοικιών στον μέγιστο βαθμό με υλικά και εργασίες εντός Ελλάδος για να αυξηθεί η εθνική προστιθέμενη αξία
  • Ένα ενεργειακά ουδέτερο δημόσιο που δεν θα είναι παντελώς αδιάφορο, όπως σήμερα, για την ενεργειακή κατανάλωση που κάνει το ίδιο
  • Ένα νέο κοινωνικό ενεργειακό συμβόλαιο στον τομέα κατοικιών και επιχειρήσεων
  • Υλοποίηση του δίκαιου αιτήματος των τοπικών κοινωνιών να υπάρχει τοπικό ενεργειακό μέρισμα για τις επενδύσεις
  • Η ηλεκτρική ενέργεια να γίνει πυλώνας της επιχειρηματικής αναγέννησης
  • Η Ελλάδα να γίνει ενεργειακή «γέφυρα» τριών ηπείρων με την αξιοποίηση των υδρογονανθράκων

Συγκεφαλαιώνοντας, το όραμα που ΠΑΣΟΚ είναι – όπως το συμπύκνωσε ο κ. Μανιάτης – η Ελλάδα το 2035 να είναι ενεργειακά ανεξάρτητη στον μέγιστο βαθμό, με μία δίκαιη ενεργειακή μετάβαση, να είναι εξαγωγός ενέργειας και παραγωγός τεχνολογίας πράσινης μετάβασης και να παίξει τον γεωπολιτικό της ρόλο που προκύπτει από αυτόν τον σχεδιασμό.

Συγκριτικός πίνακας απολιγνιτοποίησης

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Τα 12 κορυφαία ενεργειακά έργα της χώρας που ενέταξε το ΠΑΣΟΚ στα PCIs το 2013

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Στρέφοντας τα «βέλη» του κατά της κυβέρνησης, ο κ. Μανιάτης σημείωσε πως έχει σταθεί ανίκανη να αξιοποιήσει τα έτοιμα προγράμματα που της παρέδωσε το ΠΑΣΟΚ, ενώ σημείωσε πως οι δράσεις πράσινης μετάβασης δεν θα πρέπει να γίνονται στα «τυφλά», αλλά με σχέδιο και όφελος για πολίτες και επιχειρήσεις.

Παράλληλα, κατέκρινε τις επιλογές της κυβέρνησης και σε σχέση με τη διαχείριση των αιτημάτων των αγροτών, λέγοντας χαρακτηριστικά πως τους αντιμετωπίζει «με σκάνδαλα όπως ο ΟΠΕΚΕΠΕ και στοιχειώδη pass».

Δήλωσε, δε, ότι ο ίδιος ως ευρωβουλευτής δεν θα εγκρίνει τη χρηματοδότηση σταθμών παραγωγής πυρηνικής ενέργειας.

Η εξάρτηση της Ελλάδας στην ενέργεια

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Αξιοποίηση ηλιακής ενέργειας

Μεταξύ άλλων, ο κ. Μανιάτης ανέλυσε και την ανάγκη αξιοποίησης της ηλιακής ενέργειας, με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να παρεμβαίνει σχολιάζοντας σαρκαστικά «είναι που δεν έχουμε και ήλιο στην Ελλάδα – πράσινο ήλιο».

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Παρασύρης: Πράσινη μετάβαση και κοινωνικό όφελος

Ο υπεύθυνος ΚΤΕ Ενέργειας του ΠΑΣΟΚ, Φραγκίσκος Παρασύρης, υπογράμμισε την καθυστέρηση στην αποθήκευση, ένα ζήτημα που έχει θέσει επανειλημμένα και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ αναφέρθηκε και στις «χαμένες ευκαιρίες» από την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στο «φιάσκο», όπως είπε, του προγράμματος «Απόλλων» για φθηνό ρεύμα, ενώ σημείωσε πως – παρά τους κυβερνητικούς πανηγυρισμούς – οι Έλληνες συνεχίζουν να πληρώνουν πολύ ακριβά την ηλεκτρική ενέργεια.

Ο κ. Παρασύρης ανέφερε, ακόμη, πως το ΠΑΣΟΚ δεσμεύεται για μείωση των τιμών του ρεύματος κατά 20% μέσα στο 2027 για τα νοικοκυριά και κατά 30% σε βάθος τετραετίας για τη βιομηχανία και την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

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Μαθιουδάκης: Το ΠΑΣΟΚ έχει συγκροτημένη πρόταση για φθηνή και δίκαιη ενέργεια

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Γραμματέας του Τομέα Ενέργειας του ΠΑΣΟΚ Κώστας Μαθιουδάκης, υπογράμμισε πως η ενεργειακή ακρίβεια επιδεινώθηκε τα τελευταία χρόνια, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι η Ελλάδα είναι «πανάκριβη στο ρεύμα» σε σχέση με τις άλλες χώρες της ΕΕ.

Παρουσίασε, δε, την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την ενέργεια, η οποία περιλαμβάνει:

  • Παρέμβαση στη χονδρική
  • Μαζική μεταφορά νοικοκυριών στα φθηνά «μπλε» τιμολόγια
  • «Πάγωμα» της αύξησης ρυθμιζόμενων χρεώσεων και άμεση εφαρμογή οφελών διασυνδέσεων
  • Επέκταση της αποθήκευσης
  • Επιτάχυνση της διείσδυσης έξυπνων μετρητών
  • Πάταξη της ρευματοκλοπής
  • Έμμεσο πλαφόν στη χονδρική

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Οι μετρήσιμοι στόχοι του ΠΑΣΟΚ για την ενεργειακή δημοκρατία

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Τελευταία τροποποίηση στις 21/07/2026 - 14:48
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