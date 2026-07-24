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Ισχυρές «αναταράξεις» στα ασιατικά χρηματιστήρια - Νότια Κορέα και Ιαπωνία ηγήθηκαν των απωλειών
Χρηματιστήρια
09:51 - 24 Ιουλ 2026

Ισχυρές «αναταράξεις» στα ασιατικά χρηματιστήρια - Νότια Κορέα και Ιαπωνία ηγήθηκαν των απωλειών

Reporter.gr Newsroom
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Με ισχυρές απώλειες έκλεισαν τα ασιατικά χρηματιστήρια την Παρασκευή (24/7) λόγω των ανησυχιών για τις υψηλές τιμές πετρελαίου και τις συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή, την ευρύτερη υποχώρηση των τεχνολογικών μετοχών, όπως επίσης και τους νέους δασμούς του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Νότια Κορέα και Ιαπωνία ηγήθηκαν των απωλειών. 

Πιο αναλυτικά λοιπόν, ο ιαπωνικός δείκτης Nikkei υποχώρησε κατά 2,79% στις 64, 572.00 μονάδες. Ο δομικός πληθωρισμός στην Ιαπωνία διαμορφώθηκε στο 1,6% τον Ιούνιο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή, καθώς οι υψηλότερες τιμές του πετρελαίου αρχίζουν να μετακυλίονται στην ευρύτερη οικονομία.

Σύμφωνα με το CNBC, πρόκειται για την πρώτη αύξηση του δομικού πληθωρισμού από το Μάρτιο, ενώ η επίδοση ήταν σύμφωνη με τις εκτιμήσεις των οικονομολόγων που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters, οι οποίοι ανέμεναν επίσης άνοδο στο 1,6%. Ο γενικός πληθωρισμός αυξήθηκε στο 1,7% τον Ιούνιο, από 1,5% τον Μάιο. Την ίδια ώρα, ο λεγόμενος δείκτης «core-core» πληθωρισμού, ο οποίος εξαιρεί τόσο τις τιμές των νωπών τροφίμων όσο και της ενέργειας, υποχώρησε στο 1,7%, καταγράφοντας το χαμηλότερο επίπεδό του από τον Αύγουστο του 2022.

Χάρη στις κρατικές επιδοτήσεις, οι τιμές της ενέργειας μειώθηκαν μόλις κατά 0,1% σε ετήσια βάση τον Ιούνιο, έναντι πτώσης 2,5% που είχε καταγραφεί τον Μάιο. Παρότι η ιαπωνική κυβέρνηση έχει θέσει σε εφαρμογή επιδοτήσεις προκειμένου να περιορίσει τις επιπτώσεις της παγκόσμιας ανόδου των τιμών της ενέργειας στους καταναλωτές, οι επιχειρήσεις έχουν βρεθεί αντιμέτωπες με σημαντική αύξηση του κόστους εξαιτίας των ανατιμήσεων. Ως αποτέλεσμα, ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού (Producer Price Index - PPI) διαμορφώθηκε στο 7,1% τον Ιούνιο, σημειώνοντας το υψηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο του 2023.

Την ίδια ώρα, στη Νότια Κορέα, ο δείκτης Kospi κατέγραψε σημαντικές απώλειες, υποχωρώντας κατά 5,72% στις 6,690.62 μονάδες.

Στην ηπειρωρική Κίνα, ο Shanghai Composite έχασε 1,40% στις 3,822.64 μονάδες, ενώ ο στο Χονγκ Κονγκ ο Hang Seng υποχώρησε αντίστοιχα 1,41% στις 24,855.50 μονάδες.

Πτωτικά κινήθηκε και ο αυστραλιανός δείκτης S&P/ASX 200 κατά 0,75% στις 8,772.30 μονάδες, ενώ στα κόκκινα ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση 0,65% στις 23,714.95 μονάδες.

Πτώση άνω του 3% για τη SK Hynix καθώς υποχωρούν οι τεχνολογικές μετοχές - Βουτιά άνω του 7% για τη SoftBank

Στο μέτωπο των μετοχών τώρα, η SK Hynix υποχώρησε 3,5% στο χρηματιστήριο της Σεούλ, στο πλαίσιο της ευρύτερης πτώσης που καταγράφουν οι τεχνολογικές μετοχές στην Ασία, ενώ αρνητικά επηρέασε το κλίμα και δημοσίευμα του Bloomberg, σύμφωνα με το οποίο η εταιρεία εξάντλησε πλήρως το ανώτατο όριο του 2,5% για τη μετατροπή των τοπικά εισηγμένων μετοχών της σε American Depositary Receipts (ADRs) στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με το Korea Securities Depository, όπως μετέδωσε το Bloomberg, το όριο του 2,5% για τη μετατροπή των μετοχών που είναι εισηγμένες στη Σεούλ σε American Depositary Receipts (ADRs) εξαντλήθηκε πλήρως κατά τη διάρκεια της δημόσιας προσφοράς της εταιρείας στις ΗΠΑ, ύψους 26,5 δισ. δολαρίων, στις 10 Ιουλίου.

Ο περιορισμός αυτός αναστέλλει ουσιαστικά τις συναλλαγές αρμπιτράζ, με αποτέλεσμα οι επενδυτές να μην μπορούν να περιορίσουν τη σημαντική διαφορά τιμής μεταξύ των δύο αγορών. Τα ADRs της SK Hynix που διαπραγματεύονται στις ΗΠΑ έφτασαν να εμφανίζουν premium έως και 51% σε σχέση με τις μετοχές της εταιρείας που είναι εισηγμένες στη Σεούλ.

Την ίδια ώρα, οι μετοχές της Samsung υποχωρούσαν σχεδόν κατά 4%, ενώ η SoftBank Group κατέγραφε απώλειες 7,5%. Στην Ιαπωνία, η Advantest σημείωνε πτώση άνω του 6%, η Tokyo Electron υποχωρούσε κατά 4,5%, ενώ η Renesas κατέγραφε απώλειες 4%.

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