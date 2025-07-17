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1998: Όλα στο φως!
Σπύρος Πολυχρονόπουλος
09:11 - 17 Ιουλ 2025

1998: Όλα στο φως!

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
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Για να καταλάβει κανείς πόσο «καίρια» είναι η απόφαση της ΝΔ να προτείνει Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ από το 1998 μέχρι σήμερα, αρκεί να ρίξει μία ματιά στα σημαντικότερα γεγονότα που «σημάδεψαν» εκείνη τη χρονιά.

Πέρα από το γεγονός ότι το 1998 τέλειωσα το σχολείο και τώρα είμαι 45 με παιδί και 20 παραπάνω κιλά, συνέβησαν πολλές ακόμα σημαντικές εξελίξεις και μπράβο στην κυβέρνησή μας που δεν αφήνει τίποτα στη… σκιά.

Υπόθεση Μπιλ Κλίντον - Μόνικα Λεβίνσκι
Το 1998 ο πρόεδρος των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον αντιμετώπισε σκάνδαλο και τελικά παραπομπή για ψευδορκία και παρεμπόδιση δικαιοσύνης. Έχει γούστο να μπλέξει πάλι ο Μπιλ με τον Μητσοτάκη και να ξαναθυμηθεί η Χίλαρι τις ατασθαλίες του.

Προετοιμασία για την ΟΝΕ
Το 1998 είχαμε ακόμα δραχμές και η ελληνική κυβέρνηση παίρνει μέτρα για την ένταξη της χώρας στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ευρώ). Αν υποψιαστώ πως ο Μητσοτάκης ακολουθεί πλέον γραμμή Λαφαζάνη και θέλει να μας γυρίσει πίσω στη δραχμή, θα τρελαθώ.

Στα καλά νέα, είναι ότι χάρη στον πρωθυπουργό μας θα έχουμε την ευκαιρία να θυμηθούμε σπουδαίες ταινίες όπως το Saving Private Ryan, το The Truman Show και το Armageddon, που κυκλοφόρησαν στα σινεμά το 1998.

Επίσης, τότε έκανε τα πρώτα του βήματα το internet με την ίδρυση της Google, που ιδρύθηκε ταυτόχρονα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και αυτό θα πρέπει να διερευνηθεί.

Επίσης, η Apple κυκλοφόρησε τότε τον πρώτο iMac, που άλλαξε την πορεία της εταιρείας. Ο Στιβ Τζομπς βέβαια δεν είναι πια μαζί μας, αλλά ο Φραπές είναι διαχρονικός και «αθάνατος». Όπως και η απογοήτευση που μας κερνάνε τα ελληνικά κόμματα κάθε φορά που έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν για κάτι σημαντικό.

Το να πετάνε την μπάλα στην εξέδρα και να δημιουργούν σύγχυση είναι το μεγάλο τους ταλέντο. Αλλά το «άθλημα» αυτό δεν προσφέρει ωραίο θέαμα. Είναι βαρετό, πόσο μάλλον όταν γίνεται… long play. Όταν δηλαδή ενώ έχουμε την ευκαιρία να καθαρίσουμε ένα κύκλωμα που έτρωγε αποδεδειγμένα χρήματα τα τελευταία έξι χρόνια, εμείς να ψάχνουμε ψύλλους στα άχυρα του 1998.

Βέβαια, όπως «σοφά» λέει και ο Άδωνις Γεωργιάδης «ποιος έχει την πλειοψηφία στη Βουλή; Η ΝΔ. Τι αποφάσισε η ΝΔ; Ότι δεν χρειάζεται να ελεγχθούν οι υπουργοί. Τελεία». Χάρη μας κάνουν με την Εξεταστική.

Τελευταία τροποποίηση στις 17/07/2025 - 11:22
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