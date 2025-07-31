AI και Εργασία: Ποια επαγγέλματα απειλούνται περισσότερο και ποια αντέχουν στην Τεχνητή Νοημοσύνη

Μελέτη της Microsoft αναλύει ποια επαγγέλματα κινδυνεύουν περισσότερο να αντικατασταθούν από την τεχνητή νοημοσύνη (AI), βάσει της χρήσης της τεχνολογίας, της αποτελεσματικότητάς της και του ποσοστού εργασιών που μπορεί να αυτοματοποιήσει.

Οι ρόλοι που βασίζονται στη γλώσσα, την εξυπηρέτηση πελατών και τη δημιουργία περιεχομένου, όπως διερμηνείς, συγγραφείς και εκπρόσωποι πωλήσεων, θεωρούνται πιο ευάλωτοι. Αντίθετα, χειρωνακτικές και τεχνικές εργασίες όπως χειριστές βιομηχανικού εξοπλισμού, υλοτόμοι και τραυματιοφορείς θεωρούνται λιγότερο ευάλωτες, καθώς απαιτούν φυσική παρουσία και πρακτικές δεξιότητες που η AI δεν μπορεί εύκολα να αναπαράγει.

Η μελέτη βαθμολογεί την ανθεκτικότητα των θέσεων εργασίας μέσω τριών κατηγοριών: αν η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται επί του παρόντος για τη συγκεκριμένη εργασία, με πόση επιτυχία το κάνει και πόσο μεγάλο μέρος της συνολικής εργασίας του συγκεκριμένου επαγγέλματος μπορεί να γίνει από την τεχνητή νοημοσύνη.

Τα επαγγέλματα που ασχολούνται με τη γλώσσα - γραπτή και προφορική - καθώς και εκείνα της εξυπηρέτησης πελατών συμπληρώνουν τον κατάλογο εκείνων που είναι πιο ευαίσθητα στην ΤΝ.

Οι εξειδικευμένοι ρόλοι σωματικής εργασίας και οι χειριστές εξοπλισμού συγκαταλέγονται μεταξύ εκείνων που κινδυνεύουν λιγότερο να αντικατασταθούν, σημειώνει το Axios.

Πιο ευάλωτα επαγγέλματα:

1.Διερμηνείς και μεταφραστές

2.Ιστορικοί

3.Επιμελητές επιβατών

4.Αντιπρόσωποι πωλήσεων

5.Συγγραφείς

6.Εκπρόσωποι εξυπηρέτησης πελατών

7.Προγραμματιστές εργαλείων CNC (αριθμητικός έλεγχος υπολογιστών)

8.Τηλεφωνητές

9.Πράκτορες εισιτηρίων και ταξιδιωτικοί υπάλληλοι

10.Εκφωνητές ραδιοφωνικών εκπομπών και ραδιοφωνικοί DJs

Λιγότερο ευάλωτα επαγγέλματα:

1.Χειριστές βυθοκόρων πλοίων

2.Χειριστές γεφυρών

3.Χειριστές εγκαταστάσεων και συστημάτων επεξεργασίας νερού

4.Καλουπατζήδες

5.Χειριστές εξοπλισμού τοποθέτησης και συντήρησης σιδηροδρομικών γραμμών

6.Χειριστές μηχανημάτων πασσαλόπηξης (0.00, 3.010)

7.Πατωματζήδες (0.00, 5.070)

8.Τραυματιοφορείς

9.Χειριστές μηχανοκίνητων σκαφών

10.Υλοτόμοι