Λευκός Οίκος: Σχέδιο Γουίτκοφ για την επιτάχυνση της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα

Σε μια κρίσιμη αποστολή με έντονο ανθρωπιστικό χαρακτήρα, ο Αμερικανός ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι, θα μεταβούν την Παρασκευή στη Λωρίδα της Γάζας. Η επίσκεψη γίνεται με σκοπό την επίβλεψη και ενίσχυση των παραδόσεων τροφίμων, καθώς οι εικόνες λιμοκτονίας και η επιδείνωση της επισιτιστικής κρίσης στην περιοχή έχουν προκαλέσει διεθνή ανησυχία.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ, δήλωσε ότι οι δύο αξιωματούχοι θα επιθεωρήσουν επιτόπιες τοποθεσίες διανομής βοήθειας και θα συζητήσουν με κατοίκους της περιοχής, στο πλαίσιο ενός σχεδίου που εκπονεί ο Γουίτκοφ για την επιτάχυνση και αύξηση της ποσότητας των παραδόσεων ανθρωπιστικής βοήθειας. Η αποστολή στοχεύει στην επίλυση πρακτικών προβλημάτων που έχουν ανακύψει στη διαδικασία της διανομής, αλλά και στη δημιουργία ενός πιο αποτελεσματικού μηχανισμού παροχής τροφίμων.

Η κίνηση αυτή έρχεται ως απάντηση σε έκκληση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος με έντονα συναισθηματικό λόγο υπογράμμισε τη σοβαρότητα της κατάστασης, ζητώντας την άμεση αύξηση της επισιτιστικής βοήθειας. «Τα παιδιά αυτά λιμοκτονούν», δήλωσε ο πρόεδρος Τραμπ σε δηλώσεις του προς δημοσιογράφους μέσα από το προεδρικό αεροσκάφος, λίγο πριν αναχωρήσει από τη Σκωτία για την Ουάσινγκτον. «Βλέπετε τις μανάδες, τα αγαπάνε τόσο πολύ. Απλώς δεν υπάρχει κάτι που να μπορούν να κάνουν», πρόσθεσε με έμφαση, περιγράφοντας την απελπισία που επικρατεί στη Γάζα.

Ο Τραμπ σημείωσε επίσης ότι η κυβέρνησή του θα στείλει περισσότερα τρόφιμα στους αμάχους της περιοχής, επαναλαμβάνοντας την ανάγκη για ταχύτητα και αποτελεσματικότητα. «Πρέπει να τους στείλουν τρόφιμα και θα τους στείλουμε τρόφιμα», είπε χαρακτηριστικά, κλείνοντας με τη φράση: «Δεν υπάρχει κάτι άλλο να πεις, εκτός από το ότι είναι φρικτό όταν βλέπεις τα παιδιά».

Η επίσκεψη των Γουίτκοφ και Χάκαμπι στη Γάζα αναμένεται να συνοδευτεί από συγκεκριμένες ανακοινώσεις για τον σχεδιασμό νέων οδών πρόσβασης, ασφαλών διαδρόμων και ενίσχυσης των αποστολών μέσω διεθνών εταίρων και μη κυβερνητικών οργανώσεων. Σύμφωνα με αμερικανικές πηγές, η Ουάσινγκτον επιθυμεί να αποφύγει την περαιτέρω επιδείνωση της κρίσης και να αποτρέψει μια ανθρωπιστική καταστροφή μεγαλύτερης κλίμακας.