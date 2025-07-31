Βρετανία: Πιέσεις από λιανεμπόρους για επαναφορά του αφορολόγητου στις τουριστικές αγορές
22:30 - 31 Ιουλ 2025

Βρετανία: Πιέσεις από λιανεμπόρους για επαναφορά του αφορολόγητου στις τουριστικές αγορές

Εντείνονται οι πιέσεις από τον λιανεμπορικό τομέα του Ηνωμένου Βασιλείου προς τη νέα υπουργό Οικονομικών, Ρέιτσελ Ριβς, προκειμένου να επανέλθει το καθεστώς επιστροφής ΦΠΑ για τις αγορές τουριστών – ένα μέτρο που είχε καταργηθεί το 2021. Οι επιχειρήσεις υποστηρίζουν ότι η επαναφορά του αφορολόγητου θα ενισχύσει την τουριστική κατανάλωση και θα βοηθήσει στην ανάκτηση της ανταγωνιστικότητας της χώρας απέναντι σε άλλους ευρωπαϊκούς προορισμούς.

Σύμφωνα με την Ένωση Διεθνούς Λιανικού Εμπορίου, η επαναφορά του μέτρου θα μπορούσε να αυξήσει τις τουριστικές δαπάνες κατά 3,65 δισ. λίρες από επισκέπτες της ΕΕ, πέραν των 1,5 δισ. λιρών που ήδη δαπανούν οι τουρίστες από χώρες εκτός ΕΕ. Μετά την κατάργηση του αφορολόγητου από τον Ρίσι Σούνακ, όταν ήταν υπουργός Οικονομικών, οι σχετικές αγορές μειώθηκαν αισθητά, γεγονός που επιβεβαιώνει, κατά τους λιανεμπόρους, την αρνητική επίπτωση της πολιτικής.

Αν και η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι το παλαιό σύστημα επέφερε απώλειες στα δημόσια έσοδα, θέση που έχει ενισχυθεί από σχετική έκθεση του Γραφείου Προϋπολογιστικής Ευθύνης, οι επιχειρηματίες αντιτείνουν ότι η συνολική κατανάλωση και οι επενδύσεις τουριστών ωφελούν την οικονομία ευρύτερα, σε τομείς όπως η φιλοξενία, οι μεταφορές και η απασχόληση.

Πολλές γνωστές επιχειρήσεις, όπως οι Mulberry, Fortnum & Mason και John Lewis, έχουν ήδη εκφράσει δημόσια τη στήριξή τους στο αίτημα με ανοιχτές επιστολές, ενώ η Association of International Retail τονίζει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα μπορούσε να αποκτήσει μοναδικό πλεονέκτημα στην Ευρώπη, προσφέροντας επιστροφή ΦΠΑ σε 450 εκατομμύρια Ευρωπαίους τουρίστες.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, οι τουριστικές δαπάνες στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν φτάσει μόλις στο 92% των επιπέδων του 2019, σε αντίθεση με την Ισπανία και τη Γαλλία που τα έχουν ξεπεράσει. Αυτό, σύμφωνα με τους λιανέμπορους, αποδεικνύει ότι η απουσία του αφορολόγητου λειτουργεί αποτρεπτικά για τους επισκέπτες.

Με τον φθινοπωρινό προϋπολογισμό να βρίσκεται υπό κατάρτιση και το δημοσιονομικό περιθώριο περιορισμένο, η κυβέρνηση καλείται να σταθμίσει τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της πολιτικής στην κατανάλωση, την τουριστική ελκυστικότητα και τα δημόσια έσοδα. Το ζήτημα αναμένεται να επανέλθει δυναμικά στην πολιτική ατζέντα τους επόμενους μήνες.

