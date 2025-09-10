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Τα χαρακτηριστικά του νέου iPhone 17 και του λεπτοκαμωμένου iPhone Air
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09:21 - 10 Σεπ 2025

Τα χαρακτηριστικά του νέου iPhone 17 και του λεπτοκαμωμένου iPhone Air

Reporter.gr Newsroom
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Η iSquare, μέλος του Ομίλου Quest και επίσημος διανομέας της Apple σε Ελλάδα και Κύπρο ενημέρωσε  το κοινό ότι η Apple παρουσίασε χθες μια εντυπωσιακή γκάμα νέων προϊόντων: τα πιο ισχυρά και προηγμένα iPhone που έχουν κυκλοφορήσει ποτέ, τα iPhone 17 Pro και iPhone 17 Pro Max με το πανίσχυρο A19 Pro chip και νέο σχεδιασμό, το iPhone Air με εξαιρετικά λεπτή και ελαφριά κατασκευή, το iPhone 17 με επαναστατική εμπρόσθια κάμερα Center Stage, το Apple Watch Series 11 και Apple Watch Ultra με αναβαθμισμένες δυνατότητες υγείας, το Apple Watch SE 3 με Always-on οθόνη και ταχύτατη φόρτιση, καθώς και τα AirPods Pro 3 με κορυφαία ενεργή ακύρωση θορύβου παγκοσμίως για in-ear ακουστικά.

iPhone 17 Pro & iPhone 17 Pro Max

Τα νέα Pro μοντέλα, όπως αναφέρεται, συνδυάζουν έναν εντυπωσιακό ανασχεδιασμό με σημαντική αύξηση επιδόσεων. Εξοπλισμένα με το A19 Pro, το ισχυρότερο chip που έχει μπει ποτέ σε iPhone, προσφέρουν προηγμένα συστήματα κάμερας, εξαιρετικές εμπειρίες gaming και Apple Intelligence. Ο νέος θάλαμος ατμού, συγκολλημένος με λέιζερ σε αλουμινένιο σώμα υψηλής αγωγιμότητας, συμβάλλει στη θεαματική βελτίωση της αυτονομίας. Θα διατίθενται σε τρία εντυπωσιακά φινιρίσματα — deep blue, cosmic orange και silver — με προπαραγγελίες από 12 Σεπτεμβρίου.

iPhone Air

Με σώμα από τιτάνιο, το νέο iPhone Air είναι το λεπτότερο και πιο ελαφρύ iPhone που έχει παρουσιαστεί, συνδυάζοντας κομψότητα και ανθεκτικότητα. Η πίσω όψη προστατεύεται με Ceramic Shield, ενώ η μπροστινή με το νέο Ceramic Shield 2, που προσφέρει τριπλάσια αντοχή στις γρατζουνιές. Η οθόνη Super Retina XDR 6,5 ιντσών με ProMotion έως 120Hz προσφέρει κορυφαία εμπειρία θέασης. Με τρία Apple-designed chips (A19 Pro, N1 και C1X) και βελτιστοποιήσεις λογισμικού, το iPhone Air επιτυγχάνει εντυπωσιακή αυτονομία όλη την ημέρα. Θα κυκλοφορήσει σε τέσσερα χρώματα: space black, cloud white, light gold και sky blue. Προπαραγγελίες από 12 Σεπτεμβρίου.

iPhone 17

Το νέο iPhone 17 διαθέτει την μπροστινή κάμερα Center Stage, κύρια κάμερα Fusion 48MP με τηλεφακό 2x και νέα υπερευρυγώνια 48MP που αποτυπώνει εντυπωσιακές σκηνές και macro λήψεις. Η οθόνη Super Retina XDR 6,3 ιντσών1 με ProMotion είναι μεγαλύτερη, πιο φωτεινή και πιο αποδοτική, προσφέροντας άψογη κύλιση και καθηλωτικό gaming. Προπαραγγελίες από 12 Σεπτεμβρίου.

Apple iPhone 17 Pro color lineup 250909 1ea0d

Apple Watch Series 11

Το νέο Apple Watch Series 11 φέρνει το πιο πλήρες σύνολο δυνατοτήτων υγείας μέχρι σήμερα, σε συνδυασμό με μεγαλύτερη διάρκεια μπαταρίας, ισχυρότερο κρύσταλλο και συνδεσιμότητα 5G. Ειδοποιεί για ενδείξεις χρόνιας υψηλής αρτηριακής πίεσης2, παρέχει sleep score για ανάλυση ποιότητας ύπνου και διαθέτει κρύσταλλο Ion-X με διπλάσια αντοχή στις γρατζουνιές. Με αυτονομία έως 24 ώρες, είναι ιδανικό για χρήση όλη μέρα και νύχτα. Διαθέσιμο για προπαραγγελία άμεσα.

AirPods Pro 3

Τα AirPods Pro 3 προσφέρουν εξαιρετική ποιότητα ήχου και τη βελτιωμένη ενεργή ακύρωση θορύβου (ANC), έως και 2 φορές ισχυρότερη από την προηγούμενη γενιά και 4 φορές καλύτερη από τα πρώτα AirPods Pro. Ο νέος σχεδιασμός τα καθιστά πιο σταθερά και άνετα, ακόμη και σε έντονες δραστηριότητες, ενώ για πρώτη φορά υποστηρίζουν μέτρηση καρδιακών παλμών.

Όλα τα νέα προϊόντα θα είναι διαθέσιμα από τις 19 Σεπτεμβρίου σε Ελλάδα και Κύπρο από το επίσημο δίκτυο μεταπωλητών Αpple.

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