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Μηδενικός φόρος για εισόδημα έως 20.000 ευρώ σε πολύτεκνους μισθωτούς και ελεύθερους επαγγελματίες
Φορολογία
08:11 - 10 Σεπ 2025

Μηδενικός φόρος για εισόδημα έως 20.000 ευρώ σε πολύτεκνους μισθωτούς και ελεύθερους επαγγελματίες

Reporter.gr Newsroom
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Συνάντηση με το προεδρείο της ΑΣΠΕ πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, υπό τον Υπουργό Κυριάκο Πιερρακάκη. Στη συνάντηση συμμετείχαν οι Υφυπουργοί κ. Θ. Πετραλιάς και κ. Γ. Κώτσηρας, καθώς και η Γενική Γραμματέας Φορολογικής Πολιτικής κ. Χ. Μήλιου.

Από την πλευρά της Συνομοσπονδίας παρέστησαν ο Πρόεδρος κ. Θωμάς Γιαννιώτης, ο Α’ Αντιπρόεδρος κ. Δημήτρης Σταμούλης, η Γενική Γραμματέας κ. Δήμητρα-Ινές Αγγελή και ο κ. Κωνσταντίνος Μαυρίκος, εκτελεστικό μέλος του ΔΣ και αναπληρωτής ταμίας.

Ήταν η δεύτερη συνάντηση του Υπουργού με το προεδρείο της ΑΣΠΕ, κατά την οποία παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν τα βασικά μέτρα της νέας φορολογικής μεταρρύθμισης που αφορούν τους πολύτεκνους. Ο Υπουργός και οι Υφυπουργοί εξήγησαν αναλυτικά την αρχιτεκτονική του νέου φορολογικού συστήματος, το οποίο έχει ως παρονομαστή το Δημογραφικό και τη μεσαία τάξη. Όπως εξήγησε η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών, οφέλη δεν θα έχουν μόνο οι πολύτεκνοι που είναι μισθωτοί αλλά και οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Ο φόρος και σε αυτήν την κατηγορία πολιτών θα είναι μηδενικός για εισόδημα έως 20.000 ευρώ.

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης δήλωσε:
«Είχαμε τη μεγάλη χαρά με το οικονομικό επιτελείο σήμερα να υποδεχτούμε τους πολύτεκνους εδώ, στο Υπουργείο Οικονομικών. Είναι η δεύτερη συνάντηση που κάνουμε μεταξύ μας. Η πρώτη ήταν πριν από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, τον μήνα Ιούνιο, εάν δεν κάνω λάθος. Η γενική κατεύθυνση είναι αυτή η οποία δόθηκε από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ. Το φορολογικό σύστημα της χώρας μας αλλάζει. Έχουμε μπροστά μας μια μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση, η οποία ενσωματώνει το δημογραφικό στην εξίσωση και τη μεγάλη ανάγκη ανταπόκρισης στα μεγάλα προβλήματα τα οποία συναντά η χώρα μας σε σχέση με τη μείωση του αριθμού των γεννήσεων. Αυτό το οποίο κάνουμε είναι ένα πρώτο πολύ σημαντικό βήμα. Μία φορολογική μεταρρύθμιση δεν επιλύει από μόνη της το πρόβλημα. Είναι όμως ένα πολύ σημαντικό βήμα αναγνώρισης αυτού του προβλήματος και αφαίρεσης βαρών από τις πλάτες των πολυτέκνων, από τις πλάτες χιλιάδων οικογενειών στη χώρα μας».

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ) κ. Θωμάς Γιαννιώτης αφού ευχαρίστησε τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και τα στελέχη του Υπουργείου για την δεύτερη πρόσκληση να επισκεφτούν το Υπουργείο, τόνισε:

«Να πούμε ότι τα μέτρα τα οποία εξαγγέλθηκαν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από τον Πρωθυπουργό για μια φορολογική οικογενειακή πολιτική είναι στη σωστή κατεύθυνση. Όμως, εκείνο το οποίο πρέπει να τονίσουμε είναι ότι η δημογραφική πολιτική δεν ολοκληρώθηκε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ξεκίνησε μια δημογραφική πολιτική, θέτοντας τον θεμέλιο λίθο για την ανάπτυξη μιας πολύτεκνης οικογένειας, η οποία θα έχει πλέον τις προϋποθέσεις να διαβιώσει σωστά».

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