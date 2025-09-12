ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Εντυπωσιακή αύξηση 39% στις κυβερνοεπιθέσεις στην Ελλάδα
Τεχνολογία
09:31 - 12 Σεπ 2025

Εντυπωσιακή αύξηση 39% στις κυβερνοεπιθέσεις στην Ελλάδα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Check Point Research, το τμήμα Threat Intelligence της Check Point® Software Technologies Ltd., δημοσίευσε σήμερα το Global Threat Intelligence Report για τον Αύγουστο του 2025, όπου εκει αναφέρεται ότι οι οργανισμοί παγκοσμίως αντιμετώπισαν κατά μέσο όρο 1.994 κυβερνοεπιθέσεις την εβδομάδα. Παρότι αυτό σηματοδοτεί μείωση 1% σε σχέση με τον Ιούλιο, αποτελεί αύξηση 10% σε ετήσια βάση, επιβεβαιώνοντας ότι το παγκόσμιο τοπίο κυβερνοαπειλών παραμένει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Οι Στόχοι: Ποιοι και Πού

Ο εκπαιδευτικός τομέας αναδείχθηκε για ακόμη έναν μήνα ως ο πιο στοχευμένος παγκοσμίως, με μέσο όρο 4.178 κυβερνοεπιθέσεις εβδομαδιαίως ανά οργανισμό τον Αύγουστο (+13% σε ετήσια βάση). Η τάση αυτή αντικατοπτρίζει αφενός τη συνεχιζόμενη ψηφιοποίηση του κλάδου, που διευρύνει την επιφάνεια επίθεσης, και αφετέρου την παραδοσιακά περιορισμένη χρηματοδότηση για την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας, καθιστώντας τον τομέα ευάλωτο και ελκυστικό στόχο για τους κυβερνοεγκληματίες.

Οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών, κρίσιμες για τη συνδεσιμότητα επιχειρήσεων και καταναλωτών, δέχθηκαν κατά μέσο όρο 2.992 κυβερνοεπιθέσεις εβδομαδιαίως (+28% ετήσια αύξηση), επιβεβαιώνοντας τον ρόλο τους ως βασική υποδομή και πύλη προς άλλους στόχους. Οι κυβερνητικοί οργανισμοί, σταθερός στόχος τόσο εγκληματικών ομάδων όσο και κρατικών φορέων, κατέγραψαν 2.634 επιθέσεις ανά εβδομάδα (+3%). Την πιο εντυπωσιακή αύξηση παρουσίασε ο αγροτικός τομέας, με άνοδο 101% σε ετήσια βάση και 1.667 επιθέσεις, γεγονός που υπογραμμίζει το αυξανόμενο ενδιαφέρον των επιτιθέμενων να εκμεταλλευτούν τις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες και την επισιτιστική ασφάλεια. Η εξάρτηση της γεωργίας από την τεχνολογία, τους αισθητήρες IoT και τα drones την καθιστά ιδιαίτερα ευάλωτη και ελκυστική για κυβερνοεγκληματίες.

Σε περιφερειακό επίπεδο, η Αφρική ανέφερε τον υψηλότερο μέσο όγκο κυβερνοεπιθέσεων, με 3.239 περιστατικά εβδομαδιαίως ανά οργανισμό, παρά μια μικρή μείωση της τάξης του 3%. Η περιοχή Ασίας-Ειρηνικού (2.877 επιθέσεις, +2% ετήσια αύξηση) και η Λατινική Αμερική (2.865 επιθέσεις, +6%) παρουσίασαν επίσης υψηλή δραστηριότητα, ως αποτέλεσμα της ταχείας ψηφιοποίησης και της άνισης επένδυσης στην κυβερνοανθεκτικότητα. Στην Ευρώπη, οι επιθέσεις αυξήθηκαν κατά 13% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τις 1.685 εβδομαδιαίως, ενώ η Βόρεια Αμερική σημείωσε τη μεγαλύτερη άνοδο με 20% αύξηση και 1.480 επιθέσεις ανά εβδομάδα. Η έξαρση αυτή οφείλεται κυρίως στο ransomware, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να ευθύνονται για το 54% όλων των περιστατικών ransomware παγκοσμίως.

Κλιμάκωση του Ransomware

Το ransomware συνεχίζει να αποτελεί έναν από τους πιο διαταρακτικούς και επίμονους τύπους κυβερνοαπειλών, με 531 δημόσια αναφερθέντα περιστατικά παγκοσμίως τον Αύγουστο — αύξηση 14% σε ετήσια βάση. Η Βόρεια Αμερική επλήγη περισσότερο, συγκεντρώνοντας το 57% των περιστατικών, ενώ η Ευρώπη ακολούθησε με 24%. Σε επίπεδο κλάδων, η βιομηχανική παραγωγή (13,6%), οι επιχειρηματικές υπηρεσίες (11,9%) και η κατασκευαστική & μηχανολογική δραστηριότητα (10,4%) δέχθηκαν τις περισσότερες επιθέσεις. Σημαντικές επιπτώσεις καταγράφηκαν επίσης σε τομείς όπως η υγειονομική περίθαλψη, τα καταναλωτικά αγαθά και οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, επιβεβαιώνοντας την ευρεία στόχευση των επιτιθέμενων.

Οι κορυφαίες ομάδες ransomware που δραστηριοποιήθηκαν τον Αύγουστο περιλάμβαναν τις Qilin (16% των επιθέσεων), Akira (8%) και Inc. Ransom (6%). Η τελευταία ξεχώρισε για τη στοχευμένη δραστηριότητά της στους τομείς της υγειονομικής περίθαλψης και της εκπαίδευσης — δύο κλάδοι ζωτικής σημασίας για την κοινωνική συνοχή και τη δημόσια εμπιστοσύνη, καθιστώντας τους ιδιαίτερα ευάλωτους σε επιθέσεις με υψηλό αντίκτυπο.

Ο Omer Dembinsky, Data Research Manager στην Check Point Research, δήλωσε:
«Τα δεδομένα απειλών του Αυγούστου δείχνουν ξεκάθαρα ότι οι κυβερνοεπιθέσεις εντείνονται τόσο σε όγκο όσο και σε αντίκτυπο. Η εκπαίδευση, οι τηλεπικοινωνίες και η γεωργία στοχεύονται επειδή είναι ζωτικής σημασίας, και οι επιτιθέμενοι γνωρίζουν ότι η διατάραξη σε αυτούς τους τομείς δημιουργεί μέγιστη πίεση. Με την άνοδο του ransomware και την επιτάχυνση των επιθέσεων μέσω τεχνητής νοημοσύνης, η μόνη βιώσιμη στρατηγική είναι η πρόληψη με χρήση AI. Οι οργανισμοί πρέπει να ξεπεράσουν την απλή ανίχνευση και να περάσουν στην πρόληψη σε πραγματικό χρόνο, προστατεύοντας δίκτυα, cloud, endpoints και ταυτότητες με έναν ολοκληρωμένο τρόπο. Μόνο έτσι μπορούμε να χτίσουμε ανθεκτικότητα και να προστατεύσουμε κρίσιμες υπηρεσίες από αδυσώπητους κυβερνοαντιπάλους.»

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σκάνδαλο Μενέντεζ: Στη φυλακή για 4,5 χρόνια και η σύζυγος του πρώην γερουσιαστή
Ειδήσεις

Σκάνδαλο Μενέντεζ: Στη φυλακή για 4,5 χρόνια και η σύζυγος του πρώην γερουσιαστή

Κυβερνητικές πηγές για Safe &amp; Τουρκία: Όχι σε ένταξη κράτους που απειλεί μέλος της ΕΕ
Πολιτική

Κυβερνητικές πηγές για Safe & Τουρκία: Όχι σε ένταξη κράτους που απειλεί μέλος της ΕΕ

Βίντεο-ντοκουμέντο με τον ύποπτο για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ - Πώς διέφυγε
Ειδήσεις

Βίντεο-ντοκουμέντο με τον ύποπτο για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ - Πώς διέφυγε

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

JPMorgan για ευρωπαϊκές μετοχές: Προβλέπει άνοδο έως 10% και ισχυρή αύξηση εταιρικών κερδών
Αναλύσεις

JPMorgan για ευρωπαϊκές μετοχές: Προβλέπει άνοδο έως 10% και ισχυρή αύξηση εταιρικών κερδών

Το «κράτος» και οι... κύριοι
Ανεμοδείκτης

Το «κράτος» και οι... κύριοι

Γερμανία: Βελτιώνεται το επιχειρηματικό κλίμα – Πιο αισιόδοξες οι επιχειρήσεις τον Ιούνιο
Ειδήσεις

Γερμανία: Βελτιώνεται το επιχειρηματικό κλίμα – Πιο αισιόδοξες οι επιχειρήσεις τον Ιούνιο

Θεοδωρόπουλος: Κρίσιμο το μέγεθος των ελληνικών επιχειρήσεων για την επιβίωση και την ανάπτυξή τους
Επιχειρήσεις

Θεοδωρόπουλος: Κρίσιμο το μέγεθος των ελληνικών επιχειρήσεων για την επιβίωση και την ανάπτυξή τους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
30/06/2026 - 10:42

Θεοδωρικάκος: Συνεχείς παρεμβάσεις για τη στήριξη πολιτών και νοικοκυριών

Αναλύσεις
30/06/2026 - 10:38

Alpha Trust Συμμετοχών: Στο 96,95% το ποσοστό της Alpha Bank μετά τη δημόσια πρόταση

Ναυτιλία
30/06/2026 - 10:30

Ελληνικά λιμάνια: Στρατηγικός κόμβος στην αρχιτεκτονική ασφάλειας της Ανατολικής Μεσογείου

Φορολογία
30/06/2026 - 10:30

ΑΑΔΕ: Στοχευμένοι έλεγχοι στην Ανατολική Αττική - Παραβάσεις σε 1 στις 2 επιχειρήσεις

Αναλύσεις
30/06/2026 - 10:23

ΧΑ: Ελάχιστη προϋπόθεση για το ΓΔ η υπέρβαση των 2473 μονάδων

Πολιτική
30/06/2026 - 10:14

Πιερρακάκης: Θέλουμε η Ελλάδα να λειτουργήσει ως καταλύτης για τη δημιουργία ευρωπαϊκών πρωταθλητών

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
30/06/2026 - 10:10

Αγορά καυσίμων: Σε εύθραυστη ισορροπία υπό γεωπολιτικές πιέσεις – Το μήνυμα του ΣΕΕΠΕ

Πολιτική
30/06/2026 - 09:56

ΠΑΣΟΚ: Η απαξίωση των ΚΕΠ συνεχίζεται

Σχόλια Αγοράς
30/06/2026 - 09:55

ΧΑ: Ισχυρό κλείσιμο Ιουνίου με ρεκόρ ροών, εκδόσεις και βλέμμα στις 2.500 μονάδες

Χρηματιστήρια
30/06/2026 - 09:45

Μικτά πρόσημα στην Ασία με Ιαπωνία και Νότια Κορέα να ηγούνται των κερδών

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
30/06/2026 - 09:29

Πώς διαμορφώνεται η φετινή τουριστική σεζόν - Σταθεροποίηση στη Μύκονο, άνοδος για Πάρο και Νάξο

Ανεμοδείκτης
30/06/2026 - 09:18

Πριν τις Πανελλαδικές υπάρχει το Δημοτικό και το Γυμνάσιο

Ειδήσεις
30/06/2026 - 09:16

ifo: Λιγότερες επιχειρήσεις στη Γερμανία σχεδιάζουν να αυξήσουν τις τιμές τους

Οικονομία
30/06/2026 - 09:08

Ακρίβεια: Η δύσκολη εξίσωση των συμφωνιών κυβέρνησης-αγοράς για τις τιμές

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
30/06/2026 - 09:07

Eurobank: Επενδύει €1 δισ. στην ψηφιακή τραπεζική της νέας εποχής με αιχμή την τεχνητή νοημοσύνη

Ανεμοδείκτης
30/06/2026 - 09:03

Στρατηγική κατευνασμού Καραμανλή - Σαμαρά

ΕΜΠΟΡΙΟ
30/06/2026 - 08:53

Πώς «ζυγίζει» η αγορά το νέο ευρωπαϊκό τέλος για Temu και Shein – «Καμπανάκι» για ίσους όρους ανταγωνισμού

Ειδήσεις
30/06/2026 - 08:46

Η Ευρώπη «βράζει» και το ηλεκτρικό δίκτυο δοκιμάζεται στα όριά του

Ειδήσεις
30/06/2026 - 08:31

Μονακό: Έκρηξη με παγιδευμένο δέμα – Στόχος Ουκρανός ολιγάρχης

Ειδήσεις
30/06/2026 - 08:22

Λήγει η προθεσμία απογραφής ανελκυστήρων – Οι ποινές για τους «ξεχασιάρηδες»

Ειδήσεις
30/06/2026 - 08:15

Βενεζουέλα: Ξεπέρασαν τους 1.700 οι νεκροί – Οργή για την αργή κρατική βοήθεια

Πολιτική
30/06/2026 - 08:01

ΕΟΠΑΕ: Ο Γεωργιάδης κλείνει ραντεβού στους εργαζομένους με τη διοίκηση – Νέες καταγγελίες

Περιβάλλον
30/06/2026 - 07:57

Σαντορίνη: Η κλιματική κρίση «στεγνώνει» τα ιστορικά αμπέλια – Αγώνας δρόμου για να σωθεί το Ασύρτικο

Ναυτιλία
30/06/2026 - 07:45

Η μεγάλη παράκαμψη: Πώς ανέτρεψε η κρίση της Μέσης Ανατολής τις θαλάσσιες αγορές

Χρηματιστήρια
29/06/2026 - 23:14

Πάρτι εκεχειρίας στη Wall Street: Ρεκόρ για τον Dow, κέρδη άνω του 2% για τον Nasdaq

Υγεία
29/06/2026 - 23:00

Ιστορικό χαμηλό στο κάπνισμα κατά την εγκυμοσύνη

Πολιτική
29/06/2026 - 22:30

Μητσοτάκης από το Κέντρο Υγείας Αιγάλεω: «Τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης έπιασαν τόπο»

Πολιτική
29/06/2026 - 22:17

Ανδρουλάκης: Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου πρέπει να ολοκληρωθεί

Πολιτική
29/06/2026 - 22:00

Δεύτερη αποχώρηση σε 48 ώρες: Ο Χουρδάκης εγκαταλείπει τους Δημοκράτες

Εργασιακά
29/06/2026 - 21:45

e-ΕΦΚΑ: Πώς παίρνουν πίσω χρήματα οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι για το 2025

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ