Εντυπωσιακή αύξηση 39% στις κυβερνοεπιθέσεις στην Ελλάδα

Η Check Point Research, το τμήμα Threat Intelligence της Check Point® Software Technologies Ltd., δημοσίευσε σήμερα το Global Threat Intelligence Report για τον Αύγουστο του 2025, όπου εκει αναφέρεται ότι οι οργανισμοί παγκοσμίως αντιμετώπισαν κατά μέσο όρο 1.994 κυβερνοεπιθέσεις την εβδομάδα. Παρότι αυτό σηματοδοτεί μείωση 1% σε σχέση με τον Ιούλιο, αποτελεί αύξηση 10% σε ετήσια βάση, επιβεβαιώνοντας ότι το παγκόσμιο τοπίο κυβερνοαπειλών παραμένει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Οι Στόχοι: Ποιοι και Πού

Ο εκπαιδευτικός τομέας αναδείχθηκε για ακόμη έναν μήνα ως ο πιο στοχευμένος παγκοσμίως, με μέσο όρο 4.178 κυβερνοεπιθέσεις εβδομαδιαίως ανά οργανισμό τον Αύγουστο (+13% σε ετήσια βάση). Η τάση αυτή αντικατοπτρίζει αφενός τη συνεχιζόμενη ψηφιοποίηση του κλάδου, που διευρύνει την επιφάνεια επίθεσης, και αφετέρου την παραδοσιακά περιορισμένη χρηματοδότηση για την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας, καθιστώντας τον τομέα ευάλωτο και ελκυστικό στόχο για τους κυβερνοεγκληματίες.

Οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών, κρίσιμες για τη συνδεσιμότητα επιχειρήσεων και καταναλωτών, δέχθηκαν κατά μέσο όρο 2.992 κυβερνοεπιθέσεις εβδομαδιαίως (+28% ετήσια αύξηση), επιβεβαιώνοντας τον ρόλο τους ως βασική υποδομή και πύλη προς άλλους στόχους. Οι κυβερνητικοί οργανισμοί, σταθερός στόχος τόσο εγκληματικών ομάδων όσο και κρατικών φορέων, κατέγραψαν 2.634 επιθέσεις ανά εβδομάδα (+3%). Την πιο εντυπωσιακή αύξηση παρουσίασε ο αγροτικός τομέας, με άνοδο 101% σε ετήσια βάση και 1.667 επιθέσεις, γεγονός που υπογραμμίζει το αυξανόμενο ενδιαφέρον των επιτιθέμενων να εκμεταλλευτούν τις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες και την επισιτιστική ασφάλεια. Η εξάρτηση της γεωργίας από την τεχνολογία, τους αισθητήρες IoT και τα drones την καθιστά ιδιαίτερα ευάλωτη και ελκυστική για κυβερνοεγκληματίες.

Σε περιφερειακό επίπεδο, η Αφρική ανέφερε τον υψηλότερο μέσο όγκο κυβερνοεπιθέσεων, με 3.239 περιστατικά εβδομαδιαίως ανά οργανισμό, παρά μια μικρή μείωση της τάξης του 3%. Η περιοχή Ασίας-Ειρηνικού (2.877 επιθέσεις, +2% ετήσια αύξηση) και η Λατινική Αμερική (2.865 επιθέσεις, +6%) παρουσίασαν επίσης υψηλή δραστηριότητα, ως αποτέλεσμα της ταχείας ψηφιοποίησης και της άνισης επένδυσης στην κυβερνοανθεκτικότητα. Στην Ευρώπη, οι επιθέσεις αυξήθηκαν κατά 13% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τις 1.685 εβδομαδιαίως, ενώ η Βόρεια Αμερική σημείωσε τη μεγαλύτερη άνοδο με 20% αύξηση και 1.480 επιθέσεις ανά εβδομάδα. Η έξαρση αυτή οφείλεται κυρίως στο ransomware, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να ευθύνονται για το 54% όλων των περιστατικών ransomware παγκοσμίως.

Κλιμάκωση του Ransomware

Το ransomware συνεχίζει να αποτελεί έναν από τους πιο διαταρακτικούς και επίμονους τύπους κυβερνοαπειλών, με 531 δημόσια αναφερθέντα περιστατικά παγκοσμίως τον Αύγουστο — αύξηση 14% σε ετήσια βάση. Η Βόρεια Αμερική επλήγη περισσότερο, συγκεντρώνοντας το 57% των περιστατικών, ενώ η Ευρώπη ακολούθησε με 24%. Σε επίπεδο κλάδων, η βιομηχανική παραγωγή (13,6%), οι επιχειρηματικές υπηρεσίες (11,9%) και η κατασκευαστική & μηχανολογική δραστηριότητα (10,4%) δέχθηκαν τις περισσότερες επιθέσεις. Σημαντικές επιπτώσεις καταγράφηκαν επίσης σε τομείς όπως η υγειονομική περίθαλψη, τα καταναλωτικά αγαθά και οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, επιβεβαιώνοντας την ευρεία στόχευση των επιτιθέμενων.

Οι κορυφαίες ομάδες ransomware που δραστηριοποιήθηκαν τον Αύγουστο περιλάμβαναν τις Qilin (16% των επιθέσεων), Akira (8%) και Inc. Ransom (6%). Η τελευταία ξεχώρισε για τη στοχευμένη δραστηριότητά της στους τομείς της υγειονομικής περίθαλψης και της εκπαίδευσης — δύο κλάδοι ζωτικής σημασίας για την κοινωνική συνοχή και τη δημόσια εμπιστοσύνη, καθιστώντας τους ιδιαίτερα ευάλωτους σε επιθέσεις με υψηλό αντίκτυπο.

Ο Omer Dembinsky, Data Research Manager στην Check Point Research, δήλωσε:

«Τα δεδομένα απειλών του Αυγούστου δείχνουν ξεκάθαρα ότι οι κυβερνοεπιθέσεις εντείνονται τόσο σε όγκο όσο και σε αντίκτυπο. Η εκπαίδευση, οι τηλεπικοινωνίες και η γεωργία στοχεύονται επειδή είναι ζωτικής σημασίας, και οι επιτιθέμενοι γνωρίζουν ότι η διατάραξη σε αυτούς τους τομείς δημιουργεί μέγιστη πίεση. Με την άνοδο του ransomware και την επιτάχυνση των επιθέσεων μέσω τεχνητής νοημοσύνης, η μόνη βιώσιμη στρατηγική είναι η πρόληψη με χρήση AI. Οι οργανισμοί πρέπει να ξεπεράσουν την απλή ανίχνευση και να περάσουν στην πρόληψη σε πραγματικό χρόνο, προστατεύοντας δίκτυα, cloud, endpoints και ταυτότητες με έναν ολοκληρωμένο τρόπο. Μόνο έτσι μπορούμε να χτίσουμε ανθεκτικότητα και να προστατεύσουμε κρίσιμες υπηρεσίες από αδυσώπητους κυβερνοαντιπάλους.»