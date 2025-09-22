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Plum: Οι μετοχές τεχνολογίας και Τεχνητής Νοημοσύνης «κέρδισαν» τους Έλληνες επενδυτές
Τεχνολογία
08:28 - 22 Σεπ 2025

Plum: Οι μετοχές τεχνολογίας και Τεχνητής Νοημοσύνης «κέρδισαν» τους Έλληνες επενδυτές

Reporter.gr Newsroom
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Οι επενδυτές έδωσαν προτεραιότητα σε εταιρείες τεχνολογίας και τεχνητής νοημοσύνης το καλοκαίρι του 2025, σύμφωνα με την τελευταία έρευνα της Plum, της έξυπνης εφαρμογής για την αποταμίευση και την επένδυση. Τα δεδομένα της Plum αποκαλύπτουν επίσης ισχυρή ζήτηση για διαφοροποιημένα ETFs από Έλληνες επενδυτές.

Από τον Ιούνιο έως τον Αύγουστο, οι μετοχές της NVIDIA και της Palantir αναδείχθηκαν ως οι πιο δημοφιλείς επιλογές, αντιπροσωπεύοντας σχεδόν το ένα τρίτο όλων των εντολών αγοράς μετοχών από Έλληνες επενδυτές. Η NVIDIA διατήρησε σταθερά την κορυφαία θέση καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, ενώ η Palantir ανέβηκε στη δεύτερη θέση τον Αύγουστο.

Και οι δύο μετοχές κατέγραψαν σημαντική άνοδο το καλοκαίρι, με την τιμή της NVIDIA να αυξάνεται κατά 31% και της Palantir κατά 44% από τις 2 Ιουνίου έως την κορύφωσή της στις 19 Αυγούστου, παρότι έκτοτε παρουσίασε πτώση. Η Meta κατέγραψε τη μεγαλύτερη ανάκαμψη στη ζήτηση από τους επενδυτές της Plum, αντανακλώντας τα φιλόδοξα σχέδια της εταιρείας για την τεχνητή νοημοσύνη και τα οικονομικά αποτελέσματα που ξεπέρασαν τις προσδοκίες σε έσοδα και κέρδη.

Πέρα από την άνοδο της τεχνητής νοημοσύνης, έδαφος κέρδισαν και οι παραδοσιακές τράπεζες. Η Citigroup και η Bank of America αντιπροσώπευαν μαζί σχεδόν το 20% του συνόλου των εντολών τον Αύγουστο, δείχνοντας ότι οι Έλληνες επενδυτές δεν κυνηγούν μόνο την καινοτομία αλλά αναζητούν και σταθερότητα στον χρηματοοικονομικό τομέα. Η Apple σημείωσε επίσης ισχυρή ανάκαμψη μετά από πτώση της ζήτησης τον Ιούλιο, επανερχόμενη στις έξι πιο δημοφιλείς μετοχές τον Αύγουστο καθώς φάνηκε να αποκαθιστά τις σχέσεις της με τον Λευκό Οίκο.

Η διαφοροποίηση συνέχισε να αποτελεί βασικό σημείο εστίασης για τις επενδύσεις σε ETFs. Οι πέντε κορυφαίες επιλογές των Ελλήνων επενδυτών αυτό το καλοκαίρι ήταν: Global Materials, Information Tech, S&P 500, Bold 80/20 Fund και FTSE All-World Equity.

Οι επιλογές αυτές αναδεικνύουν μια διπλή στρατηγική: αφενός έναν τομεακό προσανατολισμό στις πρώτες ύλες και την τεχνολογία, και αφετέρου μια ευρεία διαφοροποίηση σε παγκόσμιες αγορές μέσω index-based και πολυτομεακών funds.

«Οι Έλληνες επενδυτές δείχνουν και περιέργεια και ωριμότητα στις επιλογές τους», δήλωσε η Μαίριλυ Μητροπούλου, Country Marketing Manager της Plum στην Ελλάδα. «Αυτό το καλοκαίρι είδαμε έντονο ενδιαφέρον για τις παγκόσμιες τάσεις καινοτομίας, με μετοχές σχετικές με την τεχνητή νοημοσύνη όπως η NVIDIA και η Palantir να κερδίζουν μαζική προσοχή και να προσφέρουν υψηλές αποδόσεις στους επενδυτές.»

«Την ίδια στιγμή, παρατηρήσαμε ώριμη διαφοροποίηση προς τις τράπεζες, τις blue-chip εταιρείες και τα ETFs, επιβεβαιώνοντας ότι πολλοί επενδυτές δημιουργούν ισορροπημένα χαρτοφυλάκια με έκθεση σε διαφορετικούς τομείς και περιοχές. Η Plum, που βοηθά περισσότερους από 2 εκατομμύρια χρήστες σε όλη την Ευρώπη να αποταμιεύουν και να επενδύουν, συνεχίζει να ενισχύει την παρουσία της στην Ελλάδα, κάνοντας τις παγκόσμιες αγορές πιο προσιτές.»

Τα δεδομένα αντικατοπτρίζουν πώς οι Έλληνες επενδυτές αξιοποιούν την ευρεία γκάμα της Plum, που περιλαμβάνει 46 ETFs και περισσότερες από 3.000 μετοχές, για να χτίσουν χαρτοφυλάκια που ισορροπούν την καινοτομία με τη διαφοροποίηση.

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