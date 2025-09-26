Συμφωνία 14 δισ. δολαρίων: Ο Τραμπ ενέκρινε το σχέδιο για να παραμείνει το TikTok στις ΗΠΑ

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε την Πέμπτη (25/9) εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο εγκρίνει μια πρόταση που θα κρατήσει το TikTok ενεργό στις ΗΠΑ, μέσω μιας συμφωνίας που, σύμφωνα με τον Αντιπρόεδρο JD Vance, αποτιμά την επιχείρηση στα 14 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η συμφωνία ικανοποιεί, σύμφωνα με το CNBC, τις απαιτήσεις ενός νόμου εθνικής ασφάλειας που υποχρεώνει τη ByteDance, με έδρα την Κίνα, να πουλήσει τις δραστηριότητες του TikTok στις ΗΠΑ ή να αντιμετωπίσει ουσιαστική απαγόρευση στη χώρα, σύμφωνα με το εκτελεστικό διάταγμα. Με βάση τους όρους, που πρέπει ακόμα να εγκριθούν από την Κίνα, μια νέα κοινοπραξία θα επιβλέπει τις αμερικανικές δραστηριότητες του TikTok, με τη ByteDance να διατηρεί μερίδιο μικρότερο του 20%.

Η τεχνολογική κολοσσιαία Oracle, η Silver Lake και το επενδυτικό ταμείο MGX με έδρα το Αμπού Ντάμπι θα είναι οι βασικοί επενδυτές της νέας αμερικανικής εταιρείας του TikTok, κατέχοντας περίπου το 45% του μετοχικού κεφαλαίου. Οι υφιστάμενοι επενδυτές της ByteDance, μαζί με νέους μετόχους, θα κατέχουν το 35%, σύμφωνα με ρεπορτάζ του CNBC.

Κανένας εκπρόσωπος της ByteDance δεν παρευρέθηκε στην υπογραφή, και η εταιρεία δεν έχει αναγνωρίσει επίσημα ότι βρίσκεται σε εξέλιξη συναλλαγή. Δεν αναφέρθηκε τιμή αγοράς, ούτε υπάρχουν ενδείξεις ότι η κινεζική κυβέρνηση έχει αλλάξει τους νόμους που θα ήταν απαραίτητοι για να ολοκληρωθεί η συμφωνία.

Ο Πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι ο Κινέζος Πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ έδωσε το «πράσινο φως» στη συμφωνία. Ο Vance ανέφερε πως η κινεζική κυβέρνηση αρχικά προέβαλε αντίσταση πριν από την τελική αποδοχή.

Οι όροι της συμφωνίας

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Oracle θα επιβλέπει τις λειτουργίες ασφαλείας της εφαρμογής και θα συνεχίσει να παρέχει υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους στη νέα εταιρεία TikTok U.S., σύμφωνα με πηγές που επικαλείται ο Faber. Ο Τραμπ ανέφερε ότι ο διευθύνων σύμβουλος της Oracle, Larry Ellison, συμμετέχει στην ομάδα ιδιοκτησίας και ότι η εταιρεία του «παίζει πολύ μεγάλο ρόλο».

«Ανήκει σε Αμερικανούς, και μάλιστα σε πολύ έμπειρους Αμερικανούς», είπε ο Τραμπ κατά την υπογραφή. «Θα λειτουργεί πλήρως με αμερικανικό έλεγχο».

Επενδυτές της ByteDance όπως οι General Atlantic, Susquehanna και Sequoia αναμένεται να συνεισφέρουν κεφάλαια στη νέα αμερικανική εταιρεία TikTok, σύμφωνα με πηγές του Faber. Η ByteDance αποτιμήθηκε τον περασμένο μήνα στα 330 δισ. δολάρια. Αναλυτές είχαν προηγουμένως εκτιμήσει ότι οι δραστηριότητες του TikTok στις ΗΠΑ μπορεί να αξίζουν 30 έως 35 δισ. δολάρια.

Η συμφωνία δεν προβλέπει την απόκτηση μετοχικού μεριδίου από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση ούτε τη λεγόμενη «χρυσή μετοχή» στις δραστηριότητες του TikTok στις ΗΠΑ, σύμφωνα με ρεπορτάζ του CNBC.

Ο Τραμπ ανέφερε το περασμένο Σαββατοκύριακο ότι ο μεγιστάνας των μέσων ενημέρωσης Ρούπερτ Μέρντοχ και ο γιος του, Λάχλαν Μέρντοχ, ενδέχεται να εμπλακούν στη συμφωνία για το TikTok, μαζί με τον Έλισον και τον διευθύνοντα σύμβουλο της Dell Technologies, Μάικλ Ντελ.

Ο πρόεδρος υπέγραψε την προηγούμενη εβδομάδα εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο παρατάθηκε η προθεσμία που είχε η ByteDance για να αποεπενδύσει από τις δραστηριότητες του TikTok στις ΗΠΑ, ώστε να συμμορφωθεί με τον νόμο εθνικής ασφάλειας που είχε υπογράψει αρχικά ο πρώην πρόεδρος Τζο Μπάιντεν.

Το διάταγμα απαγορεύει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης να εφαρμόσει τον νόμο εθνικής ασφάλειας έως τις 16 Δεκεμβρίου. Ο νόμος αυτός θα επέβαλλε κυρώσεις σε παρόχους εφαρμογών όπως η Apple και η Google, καθώς και σε παρόχους διαδικτύου, για την παροχή υπηρεσιών στις αμερικανικές δραστηριότητες του TikTok.