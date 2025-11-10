ΟΟΣΑ: Η αξιολόγηση της Ελλάδας στην αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης – Η θέση της στην ευρωπαϊκή σκηνή

Τους ταχείς ρυθμούς με τους οποίους η Ελλάδα προχωρά στον ψηφιακό μετασχηματισμό και στην ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) επιβεβαιώνει η πρόσφατη έκθεση του ΟΟΣΑ, με τίτλο «Πρόοδος στην εφαρμογή του συντονισμένου σχεδίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την τεχνητή νοημοσύνη». Η χώρα διαθέτει πλέον ολοκληρωμένη στρατηγική, το «Blueprint for Greece’s AI Transformation», που εκπονήθηκε το 2024 με στόχο να αξιοποιήσει τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα σε τομείς όπως η υγεία, ο πολιτισμός, ο τουρισμός και η βιώσιμη ανάπτυξη.

Οι επιδόσεις της Ελλάδας, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, συγκρινόμενες με εκείνες άλλων κρατών-μελών της ΕΕ, είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικές. Η έκθεση σημειώνει πως η χώρα υπερβαίνει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο σε αρκετούς δείκτες, μεταξύ των οποίων και αυτόν των δεξιοτήτων ΤΝ, γεγονός που δείχνει πως ολοένα και περισσότεροι πολίτες αποκτούν γνώσεις και ικανότητες σχετικές με την τεχνητή νοημοσύνη — στοιχείο κρίσιμο για τη μελλοντική ανάπτυξη.

Παράλληλα, προχωρούν σημαντικές πρωτοβουλίες και υποδομές ψηφιακής αναβάθμισης. Το AI Factory, η εθνική πλατφόρμα που στοχεύει στη διάδοση τεχνογνωσίας και στη δημιουργία εφαρμογών ΤΝ, πλαισιώνεται από ερευνητικές δομές όπως η «Αρχιμήδης» στο «Αθηνά» και το «AI Politeia Lab» στον «Δημόκριτο», οι οποίες ενισχύουν την καινοτομία και τη βασική έρευνα. Μέσω πόρων ύψους περίπου 21 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, η Ελλάδα επενδύει σε ερευνητικούς κόμβους υψηλών επιδόσεων, όπως ο υπερυπολογιστής ARIS, που στηρίζει την ανάπτυξη εφαρμογών ΤΝ.

Επιπλέον, η συμμετοχή της χώρας σε ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες όπως η Gaia-X και το IPCEI για τα microelectronics και τις ψηφιακές υποδομές ενισχύει την πρόσβαση σε ευρωπαϊκά δεδομένα και τεχνολογίες, προάγοντας τη συνεργασία και τη διαλειτουργικότητα με άλλες χώρες.

Όλα τα παραπάνω αποδεικνύουν ότι η Ελλάδα βρίσκεται ίσως στο πιο ώριμο στάδιο της ψηφιακής της διαδρομής. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί σταθερή κυβερνητική προτεραιότητα τα τελευταία χρόνια, με τον ίδιο τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να έχει θέσει την τεχνητή νοημοσύνη στο επίκεντρο της πολιτικής ατζέντας. Όπως τόνισε πρόσφατα ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, η ΤΝ έχει ήδη ενσωματωθεί στα εργαλεία δημόσιας πολιτικής, υποδομών και υπηρεσιών, με στόχο ένα πιο αποτελεσματικό κράτος στην υπηρεσία του πολίτη. Η Ελλάδα υπήρξε, άλλωστε, από τις πρώτες χώρες που αξιοποίησαν την ΤΝ στο Δημόσιο, μέσα από συνέργειες του υπουργείου με την ακαδημαϊκή κοινότητα, τους ερευνητές, τον ιδιωτικό τομέα και τους δημόσιους φορείς.

Ωστόσο, δεν λείπουν οι προκλήσεις. Η έκθεση υπογραμμίζει ως βασικό πρόβλημα την εκροή ταλέντου στον τομέα της ΤΝ — δηλαδή τη μετανάστευση εξειδικευμένων επαγγελματιών στο εξωτερικό, σε αναζήτηση μεγαλύτερων αγορών. Για την αντιμετώπιση του φαινομένου προτείνονται κίνητρα, όπως υποτροφίες και φορολογικά οφέλη, ώστε να παραμείνει ή να επιστρέψει το ανθρώπινο δυναμικό στη χώρα. Ήδη, με την υλοποίηση έργων όπως ο νέος υπερυπολογιστής ΔΑΙΔΑΛΟΣ, το Κέντρο Δεδομένων Λαυρίου και το AI Factory «Pharos», η Ελλάδα ελπίζει να αντιστρέψει το ρεύμα φυγής επιστημόνων και να ενισχύσει την ερευνητική της βάση.

Σημαντικά βήματα γίνονται και στην εκπαίδευση και κατάρτιση: προγράμματα STEM και ρομποτικής φέρνουν παιδιά και νέους σε επαφή με την τεχνολογία, ενώ εργαστήρια και διαγωνισμοί καλλιεργούν την καινοτομία. Στο πεδίο των εφαρμογών, η τεχνητή νοημοσύνη έχει αρχίσει να αποδίδει καρπούς — για παράδειγμα, η αυτοματοποίηση στο Κτηματολόγιο μείωσε χρόνο και κόστος εξυπηρέτησης, ενώ προγράμματα όπως οι «100 Κλιματικά Ουδέτερες Πόλεις» αξιοποιούν ΤΝ για τη μείωση εκπομπών και τη διαχείριση ενέργειας και απορριμμάτων. Παράλληλα, νεοφυείς επιχειρήσεις, όπως η Advantis Medical Imaging, χρησιμοποιούν την ΤΝ για την ανάλυση ιατρικών εικόνων, ενισχύοντας την έγκαιρη διάγνωση νευρολογικών παθήσεων.

Συνολικά, η έκθεση του ΟΟΣΑ αναγνωρίζει ότι η Ελλάδα έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο και διαθέτει ισχυρή δυναμική για περαιτέρω ανάπτυξη στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Παρά τις προκλήσεις, η χώρα φαίνεται έτοιμη να αξιοποιήσει τις ευρωπαϊκές και εθνικές επενδύσεις της, διαμορφώνοντας ένα καινοτόμο, βιώσιμο και ανταγωνιστικό τεχνολογικό οικοσύστημα.