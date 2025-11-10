Τραμπ: Χορήγηση χάρης σε δεκάδες άτομα για απόπειρα ανατροπής του εκλογικού αποτελέσματος του 2020

Ο Πρόεδρος Τραμπ χορήγησε χάρη σε δεκάδες άτομα που φέρεται ότι προσπάθησαν να ανατρέψουν το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών του 2020, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που είχαν οριστεί ως εναλλακτικοί εκλέκτορες κρατιδίων για να επικυρώσουν τα αποτελέσματα, σύμφωνα με τον Ed Martin, δικηγόρο του Υπουργείου Δικαιοσύνης που ασχολείται με τις χάρες. Ο Martin δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αυτό που φαινόταν να είναι το έγγραφο των χαρών.

Σύμφωνα με το CBS, εκτός από αυτούς τους λεγόμενους «ψεύτικους εκλέκτορες», χάρη έλαβαν επίσης ο πρώην προσωπικός δικηγόρος του Τραμπ και κάποτε στενός σύμβουλός του, Rudy Giuliani και ο Mark Meadows, αρχηγός προσωπικού του Τραμπ από τον Μάρτιο του 2020 έως τον Ιανουάριο του 2021.

Οι εκλέκτορες αποτελούν μέρος των 538 μελών του Εκλεκτορικού Κολεγίου που εκλέγει επίσημα τους προέδρους. Σε 48 πολιτείες, ψηφίζουν υπέρ του υποψηφίου που κέρδισε την λαϊκή ψήφο της πολιτείας. Οι ψήφοι των εκλεκτόρων στο Μέιν και τη Νεμπράσκα κατανέμονται βάσει των αποτελεσμάτων ανά εκλογική περιφέρεια και συνολικά για την πολιτεία.

Το έγγραφο της χάρης, που φέρει ημερομηνία 7 Νοεμβρίου, ξεκινά δηλώνοντας ότι «θέτει τέλος σε μια σοβαρή εθνική αδικία που διαπράχθηκε σε βάρος του αμερικανικού λαού μετά τις προεδρικές εκλογές του 2020 και συνεχίζει τη διαδικασία εθνικής συμφιλίωσης».

Επίσης, αναφέρει ότι οι χάρες δεν ισχύουν για τον κ. Τραμπ. Αυτό παρακάμπτει, -τουλάχιστον προς το παρόν-, το ζήτημα του κατά πόσο ένας πρόεδρος μπορεί να χορηγήσει χάρη στον εαυτό του.

Η προσπάθεια ορισμού εναλλακτικών εκλεκτόρων αποτέλεσε βασικό στοιχείο σε ομοσπονδιακό κατηγορητήριο εναντίον του κ. Τραμπ, το οποίο όμως εγκαταλείφθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης νωρίτερα φέτος, λίγο πριν επιστρέψει ο ίδιος στον Λευκό Οίκο.

Κατηγορήθηκε ότι συμμετείχε σε σχέδιο παρεμπόδισης της ειρηνικής μεταβίβασης της εξουσίας μετά την ήττα του στις εκλογές του 2020. Το ομοσπονδιακό κατηγορητήριο τον κατηγορούσε ότι εκείνος και άλλοι διέδιδαν «ψευδείς ισχυρισμούς ότι υπήρξε καθοριστικής σημασίας εκλογική νοθεία και ότι είχε πραγματικά κερδίσει», οδηγώντας τελικά στην επίθεση στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου 2021. Ο κ. Τραμπ αρνήθηκε κάθε παράπτωμα.

Οι πρόεδροι δεν μπορούν να χορηγούν χάρη σε άτομα που αντιμετωπίζουν κατηγορίες για κρατικά εγκλήματα.

Οι εισαγγελείς στη Νεβάδα, τη Γεωργία, το Ουισκόνσιν, την Αριζόνα και το Μίσιγκαν έχουν καταθέσει κατηγορίες που σχετίζονται με τις φερόμενες προσπάθειες «ψεύτικων εκλεκτόρων». Ένας δικαστής στο Μίσιγκαν απέρριψε αυτές τις κατηγορίες τον Σεπτέμβριο, και πολλές από τις άλλες υποθέσεις έχουν καθυστερήσει λόγω διαδικαστικών και εφετειακών ζητημάτων.

Ο Giuliani έγινε στενός σύμβουλος του κ. Τραμπ κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του και κατηγορήθηκε για διάδοση θεωριών συνωμοσίας και άλλων αβάσιμων ισχυρισμών σχετικά με την ήττα του Τραμπ στις εκλογές.

Ο Giuliani έχασε την άδεια άσκησης επαγγέλματος ως δικηγόρος στη Νέα Υόρκη και στην Ουάσινγκτον, D.C., για τη διάδοση αυτών των ισχυρισμών και κήρυξε πτώχευση αφού βρέθηκε υπεύθυνος για 148 εκατομμύρια δολάρια για τη διάδοση ψευδών ισχυρισμών σχετικά με εργαζόμενους εκλογών στη Γεωργία.

Κατηγορήθηκε επίσης στην Αριζόνα για τη φερόμενη διάδοση ψευδών ισχυρισμών ότι οι εκλογές του 2020 εκεί είχαν παραβιαστεί από νοθεία.

Ο Meadows ήταν εξέχουσα προσωπικότητα στις προσπάθειες του κ. Τραμπ να παραμείνει στην εξουσία μετά τις εκλογές του Νοεμβρίου 2020.

Πριν από ένα χρόνο, το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε την προσπάθεια του Meadows να μεταφέρει την υπόθεσή του σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στη Γεωργία, που προέκυψε από αυτή τη φερόμενη προσπάθεια.