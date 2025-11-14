Το 74% των εργαζομένων στην Τεχνολογία ανησυχούν ότι η AI θα καταστήσει παρωχημένες τις δεξιότητές τους
10:34 - 14 Νοε 2025

Reporter.gr Newsroom
Το 2025 αποτέλεσε χρονιά-ορόσημο για την Τεχνολογία και την Απασχόληση, καθώς οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι σε όλο τον κόσμο βρέθηκαν αντιμέτωποι με βαθιές μεταμορφώσεις. Σύμφωνα με τη νέα έκθεση της ManpowerGroup, “Global Insights: The IT World of Work 2025”, το 76% των εργοδοτών IT δυσκολεύονται να βρουν τις εξειδικευμένες δεξιότητες που χρειάζονται, ενώ το 74% των εργαζομένων στην Τεχνολογία ανησυχούν ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) θα καταστήσει παρωχημένες τις δεξιότητές τους. Παράλληλα, το 47% σκοπεύουν να αναζητήσουν νέα εργασία μέσα στους επόμενους έξι μήνες — στοιχεία που αποτυπώνουν τη ρευστότητα και την ένταση της αλλαγής στον κλάδο. Ο όμιλος καταγράφει 6 τάσεις βασικές τεχνολογικές και εργασιακές τάσεις που εντάσσονται στην ατζέντα των CIO αλλά των επιχειρήσεων γενικότερα.

Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, η Κυβερνο-ασφάλεια διατηρεί τον πρωταγωνιστικό ρόλο, καθώς η συχνότητα και η πολυπλοκότητα των κυβερνοεπιθέσεων αυξάνονται συνεχώς, με τις ζημιές από το κυβερνο-έγκλημα να εκτιμάται ότι θα φτάσουν τα $10,5 τρις έως το τέλος του έτους. Παρά την αυξημένη επένδυση σε άμυνες και τεχνολογίες, ο κλάδος εξακολουθεί να χρειάζεται περίπου 4,8 εκατομμύρια επιπλέον επαγγελματίες, γεγονός που αποκαλύπτει το μέγεθος του κενού δεξιοτήτων και την πίεση που ασκείται στους οργανισμούς για ενίσχυση της ανθεκτικότητάς τους.

Την ίδια στιγμή, η ραγδαία πρόοδος της Τεχνητής Νοημοσύνης επαναπροσδιορίζει τις επιχειρησιακές λειτουργίες, περνώντας από τη γενετική στην Agentic AI – την τεχνολογία που μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις και να εκτελεί ενέργειες αυτόνομα. Ήδη, οι επιχειρήσεις βλέπουν αυτή τη μετάβαση ως μέσο αύξησης της αποδοτικότητας και της ταχύτητας, με την πρόβλεψη ότι έως το 2028 το 33% των εφαρμογών λογισμικού θα διαθέτουν τέτοιες δυνατότητες, από λιγότερο του 1% το 2024.

Ωστόσο, η ίδια αυτή καινοτομία φέρνει μαζί της νέες προκλήσεις: Έλλειψη τεχνογνωσίας, υψηλά κόστη υλοποίησης, ανησυχίες για την ακρίβεια και τη διαχείριση δεδομένων, αλλά και ζητήματα συμμόρφωσης και απορρήτου. Το μέλλον της ΤΝ δεν θα κριθεί μόνο από την τεχνολογία, αλλά από τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι θα τη χρησιμοποιήσουν υπεύθυνα και στρατηγικά.

Παράλληλα, η εκρηκτική αύξηση της παραγωγής δεδομένων και των εφαρμογών cloud δημιουργεί ακόρεστη ζήτηση για data centers, με τη συνολική χωρητικότητα να αυξάνεται κατά 15% ετησίως και την κατανάλωση ενέργειας να προβλέπεται να εκτοξευθεί έως και 165% μέχρι το 2030. Πέρα από την τεχνολογική σημασία τους, τα data centers λειτουργούν ως πολλαπλασιαστές απασχόλησης, συμβάλλοντας καθοριστικά στην τοπική οικονομία και στην ανάπτυξη νέων οικοσυστημάτων δεξιοτήτων.

Μέσα σε αυτή τη συνεχή διεύρυνση του τεχνολογικού τοπίου, οι τεχνολογικές λύσεις low-code και no-code έρχονται να γεφυρώσουν το χάσμα μεταξύ τεχνικών και επιχειρησιακών ομάδων. Το 70% των νέων εφαρμογών που δημιουργήθηκαν το 2025 βασίστηκε σε αυτά τα εργαλεία, επιτρέποντας σε περισσότερους εργαζομένους να συμβάλουν άμεσα στην καινοτομία. Το νούμερο είναι τρεις φορές υψηλότερο σε σχέση με τα επίπεδα του 2021.Η ενσωμάτωση της ΤΝ ενισχύει περαιτέρω αυτή τη δυναμική, με το 84% των τεχνολογικών ηγετών να πιστεύουν ότι θα ενδυναμώσει τη χρήση τέτοιων πλατφορμών.

Κι όμως, παρά την αυτοματοποίηση και τη διεύρυνση των δυνατοτήτων, η έλλειψη τεχνολογικού ταλέντου παραμένει επίμονη. Οι μεγαλύτερες ανάγκες εντοπίζονται στην Κυβερνοασφάλεια (46%), στην ΤΝ (35%) και στο cloud computing (34%), ενώ σχεδόν οι μισοί εργαζόμενοι σχεδιάζουν αλλαγή εργασίας μέσα στους επόμενους έξι μήνες. Αυτή η κινητικότητα, σε συνδυασμό με το υψηλό κόστος αντικατάστασης ενός εργαζομένου IT, καθιστά τη διακράτηση και την ανάπτυξη ταλέντου στρατηγική προτεραιότητα για κάθε οργανισμό.

Η έκθεση καταλήγει ότι το μέλλον της τεχνολογικής απασχόλησης θα καθοριστεί από πέντε άξονες: την αξιοποίηση της ΤΝ με επίκεντρο τον άνθρωπο, τη μείωση των κενών δεξιοτήτων, τη συνεχή επαγρύπνηση στην κυβερνοασφάλεια, τη μετάβαση των επαγγελματιών “Beyond the Code” και τον στρατηγικό σχεδιασμό ανθρώπινου δυναμικού.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ManpowerGroup Ελλάδας επενδύει στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού μέσα από τις Tech Academies, προσφέροντας εντατικά προγράμματα κατάρτισης σε Java, C#/.NET, Cybersecurity, Data Analytics, ServiceNow, SAP και σε κρίσιμες soft skills όπως επικοινωνία, προσαρμοστικότητα και ομαδικότητα. Γιατί, όσο κι αν η τεχνολογία εξελίσσεται, η πραγματική της δύναμη εξακολουθεί να βρίσκεται στους ανθρώπους που τη δημιουργούν, τη διαχειρίζονται και της δίνουν νόημα.

