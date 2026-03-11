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Οι μεγαλύτερες απειλές της Τεχνητής Νοημοσύνης, σύμφωνα με το Axios
Τεχνολογία
09:05 - 11 Μαρ 2026

Οι μεγαλύτερες απειλές της Τεχνητής Νοημοσύνης, σύμφωνα με το Axios

Reporter.gr Newsroom
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Στην κυβέρνηση Τραμπ, στη Silicon Valley και σε ορισμένα τεχνολογικά ενθουσιώδη νοικοκυριά ή επιχειρήσεις, επικρατεί ευφορία για τη ραγδαία άνοδο των εργαλείων γενετικής τεχνητής νοημοσύνης. Οι κύκλοι αυτοί βλέπουν μια επερχόμενη ουτοπία. Σχεδόν παντού αλλού, όμως, η πλειονότητα εμφανίζεται αδιάφορη, απαισιόδοξη — ακόμη και βαθιά δυστοπική. Το πολιτικό κλίμα μεταβάλλεται τόσο γρήγορα εις βάρος της ΤΝ, ώστε ακόμη και Δημοκρατικοί κυβερνήτες που την είχαν υποστηρίξει υποχωρούν πλέον ταχέως.

Η μεγάλη εικόνα

Η κατάσταση είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα επιδεινωθεί. Κάθε μεγάλη εταιρεία ΤΝ επιδίδεται σε αγώνα δρόμου για την παρουσίαση ολοένα και πιο «ανθρώπινων» μοντέλων, διαφημίζοντας τις εντυπωσιακές τους δυνατότητες. Όμως κάθε νέα πρόοδος ή μεγαλεπήβολος ισχυρισμός προκαλεί αντίστοιχη αντίδραση από τους ψηφοφόρους: εντείνει την ανησυχία.

Οι εταιρείες επενδύουν σημαντικά ποσά στην πολιτική σκηνή, κυρίως για να αποτρέψουν ρυθμιστικά μέτρα που θεωρούν ότι θα επιβραδύνουν την ανάπτυξη της ΤΝ — όχι για να βελτιώσουν τη δημόσια εικόνα της. Έτσι, η εικόνα της τεχνητής νοημοσύνης διαμορφώνεται κυρίως από τους επικριτές της ή μέσα σε ένα κλίμα αβεβαιότητας.

Σε συνομιλίες του Axios με κυβερνήτες πολιτειών — από «κόκκινες» και «μπλε» πολιτείες — αναδείχθηκε ότι οι ψηφοφόροι όχι μόνο φοβούνται τον αντίκτυπο της AI σε παιδιά και θέσεις εργασίας, αλλά τη βρίσκουν και «ανατριχιαστική».

Οι αριθμοί της ανησυχίας

Οι δημοσκοπήσεις επιβεβαιώνουν τη μεταστροφή:

  • Το 58% των Αμερικανών δηλώνει ότι δεν εμπιστεύεται ιδιαίτερα ή καθόλου την ΤΝ.
  • Το 63% πιστεύει ότι η ΤΝ θα μειώσει τις θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ.
  • Το 77% εκφράζει ανησυχία ότι η ΤΝ μπορεί να αποτελέσει απειλή για την ανθρωπότητα.
  • Το 79% δεν εμπιστεύεται τις εταιρείες ότι θα χρησιμοποιήσουν την ΤΝ υπεύθυνα.

Μετά τις εμπειρίες από τις επιπτώσεις των social media σε παιδιά και κοινωνία, πολλοί θεωρούν ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα είναι ακόμη χειρότερη.

Οι Τέσσερις Μεγάλες Απειλές

  1. Τα παιδιά

Τίποτε δεν ενώνει τους ψηφοφόρους όσο ο φόβος για την επίδραση της ΤΝ στα παιδιά. Πρόκειται για το πιο ισχυρό πολιτικά στοιχείο της αντίδρασης.

Μεταξύ γυναικών άνω των 50 ετών — ομάδας με υψηλή εκλογική συμμετοχή — το 90% εκφράζει ανησυχία για την έλλειψη εθνικών προτύπων προστασίας των παιδιών από την ΤΝ.

  1. Οι θέσεις εργασίας

Ο φόβος εκτοπισμού από την αγορά εργασίας είναι βαθύς και εντείνει τις κοινωνικές ανισότητες.

  • Μόλις το 7% πιστεύει ότι η ΤΝ θα αυξήσει τις θέσεις εργασίας.
  • Τρεις στους πέντε εργαζόμενους στις ΗΠΑ δεν χρησιμοποιούν σήμερα ΤΝ στην εργασία τους.

Όσο περισσότερο προβάλλονται παραδείγματα «υπεραποδοτικών» εργαζομένων που δεκαπλασιάζουν την παραγωγικότητά τους μέσω ΤΝ, τόσο ενισχύεται ο φόβος των υπολοίπων.

  1. Ο «ανατριχιαστικός» παράγοντας

Πέρα από την απασχόληση και τα παιδιά, υπάρχει μια βαθύτερη, σχεδόν υπαρξιακή ανησυχία. Η ΤΝ συνδέεται με επιτήρηση, παραπληροφόρηση, απώλεια ελέγχου, ακόμη και με τον κίνδυνο πολέμων που θα διεξάγονται με αλγοριθμικές αποφάσεις.

  1. Ενέργεια και γη

Η αντίδραση δεν αφορά πλέον μόνο λογισμικό και οθόνες. Τα κέντρα δεδομένων — τεράστιες εγκαταστάσεις με υψηλή κατανάλωση ενέργειας — αυξάνουν τις τιμές ρεύματος και προκαλούν τοπικές αντιδράσεις.

Από το 2023, έργα κέντρων δεδομένων ύψους 162 δισ. δολαρίων έχουν παγώσει ή καθυστερήσει. Μόνο το δεύτερο τρίμηνο του 2025, έργα 98 δισ. δολαρίων ανεστάλησαν ή μπλοκαρίστηκαν.

Συμπέρασμα

Η πλειονότητα των ψηφοφόρων επιθυμεί αργούς ρυθμούς ανάπτυξης της ΤΝ, δεν εμπιστεύεται τις επιχειρήσεις και φοβάται ότι η τεχνολογία μπορεί να διαβρώσει τη δημιουργική σκέψη ή ακόμη και να απειλήσει την ανθρωπότητα. Το ζήτημα δεν είναι απλώς τεχνολογικό ή ρυθμιστικό. Είναι πολιτικό — και εν δυνάμει εκρηκτικό.

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