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Η πρόοδος και οι προκλήσεις για τα έργα ψηφιακού μετασχηματισμού μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης
Τεχνολογία
18:33 - 24 Απρ 2026

Η πρόοδος και οι προκλήσεις για τα έργα ψηφιακού μετασχηματισμού μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης

Reporter.gr Newsroom
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Στο πλαίσιο της συζήτησης «The Strategic State: Steering Innovation and Growth» του Delphi Economic Forum, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Κοινωνίας της Πληροφορίας, Σταύρος Ασθενίδης, αναφέρθηκε στην πρόοδο και τις προκλήσεις που συνοδεύουν τα έργα ψηφιακού μετασχηματισμού τα οποία υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. 

Ο κ. Ασθενίδης έκανε λόγο για «συγκρατημένη αισιοδοξία» στον τομέα της Πληροφορικής, επισημαίνοντας ότι η ΚτΠ έχει αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη περισσότερα από 250 συμβασιοποιημένα έργα, τα οποία καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα της δημόσιας διοίκησης. Πρόκειται για παρεμβάσεις που εκτείνονται από την υγεία και την κλιματική κρίση έως νέα συστήματα δημοσίων συμβάσεων, καθώς και μεγάλης κλίμακας έργα ψηφιοποίησης αρχείων στην υγεία και τη δικαιοσύνη.

Κομβικό ορόσημο αποτελεί η 30ή Ιουνίου, ημερομηνία κατά την οποία λήγουν τα συμβατικά έργα του Ταμείου Ανάκαμψης. Όπως τόνισε, για πρώτη φορά δεν προβλέπεται παράταση, γεγονός που καθιστά αναγκαία μια «υπερπροσπάθεια από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη» ώστε να ολοκληρωθεί ο μεγαλύτερος δυνατός όγκος έργων μέσα στους επόμενους δύο μήνες.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΚτΠ υπογράμμισε ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν εκπτώσεις στις παραλαβές και στην ποιότητα των παραδοτέων, καθώς οι προδιαγραφές που έχουν συμφωνηθεί πρέπει να τηρηθούν στο ακέραιο.

Για τα έργα που δεν θα καταφέρουν να ολοκληρωθούν εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, υπάρχει ήδη πρόβλεψη ώστε να μεταφερθούν στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ).

Ο κ. Ασθενίδης σημείωσε ότι, για πρώτη φορά, το ΕΠΑ καλύπτει ορίζοντα πενταετίας, επιτρέποντας καλύτερο προγραμματισμό και συνέχεια στην υλοποίηση κρίσιμων ψηφιακών παρεμβάσεων.

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