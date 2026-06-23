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AI Act: Εθνικό πλαίσιο εφαρμογής του Kανονισμού της Ε.Ε για την Τεχνητή Νοημοσύνη
Τεχνολογία
10:15 - 23 Ιουν 2026

AI Act: Εθνικό πλαίσιο εφαρμογής του Kανονισμού της Ε.Ε για την Τεχνητή Νοημοσύνη

Reporter.gr Newsroom
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 Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση έχει τεθεί το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης με τίτλο: «Μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2024/1689 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2024 (Kανονισμός για την Τεχνητή Νοημοσύνη) – Τροποποίηση του ν. 4961/2022 (Α’ 146) και άλλες διατάξεις», από την Κυριακή 21 Ιουνίου 2026.

Στη δημόσια διαβούλευση καλείται να συμμετάσχει κάθε κοινωνικός εταίρος και ενδιαφερόμενος, διατυπώνοντας προτάσεις για τη βελτίωση των διατάξεων του προτεινόμενου σχεδίου νόμου.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.opengov.gr/digitalandbrief/?p=3997

Η δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 6/7/2026 και ώρα 09:00.

Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την ασφαλή και υπεύθυνη αξιοποίηση των δυνατοτήτων της Τεχνητής Νοημοσύνης, διασφαλίζοντας παράλληλα την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών.

Κεντρικός στόχος του νομοσχεδίου είναι η εισαγωγή ενός ισχυρού ρυθμιστικού πλαισίου που καθιστά δυνατή την εφαρμογή του AI Act στην ελληνική έννομη τάξη, ενώ δημιουργούνται οι κατάλληλες συνθήκες για την ενίσχυση της καινοτομίας, της προστασίας των πολιτών και της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.

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