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Αγαπηδάκη: Οι Κινητές Ομάδες Υγείας φέρνουν την πρόληψη και την φροντίδα σε κάθε γωνιά της χώρας
Υγεία
18:04 - 12 Σεπ 2025

Αγαπηδάκη: Οι Κινητές Ομάδες Υγείας φέρνουν την πρόληψη και την φροντίδα σε κάθε γωνιά της χώρας

Reporter.gr Newsroom
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Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, επισκέφθηκε σήμερα, Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου, ορεινές περιοχές της Ξάνθης, όπου οι Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) πραγματοποίησαν προληπτικές εξετάσεις και κατ’ οίκον επισκέψεις. Στόχος των ΚΟΜΥ είναι η ενίσχυση της πρόληψης και η διασφάλιση ισότιμης πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας για όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως τόπου διαμονής.

Κατά την επίσκεψή της στα χωριά Κοτύλη, Μελίβοια και Μύκη, η κα Αγαπηδάκη παρακολούθησε τις δράσεις των ΚΟΜΥ, οι οποίες παρείχαν ιατρική φροντίδα σε ευάλωτες ομάδες, όπως ηλικιωμένους και άτομα με σοβαρές κινητικές δυσκολίες. Οι ομάδες αξιοποιούν επίσης την τηλεϊατρική, επιτρέποντας απομακρυσμένες διαγνώσεις και παρακολούθηση των ασθενών.

«Η φροντίδα υγείας δεν πρέπει να γνωρίζει αποστάσεις. Με τις Κινητές Ομάδες Υγείας φτάνουμε σε κάθε χωριό, σε κάθε σπίτι, όπου κι αν βρίσκεται στον χάρτη, ώστε κανείς να μη νιώθει μόνος ή ξεχασμένος. Προτεραιότητά μας είναι οι πολίτες που αντιμετωπίζουν ανισότητες στην υγεία και στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι άνθρωποι, όπου κι αν ζουν, έχουν πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας», τόνισε η κα Αγαπηδάκη, προσθέτοντας ότι «οι ΚΟΜΥ δείχνουν στην πράξη πως η φροντίδα υγείας δεν γνωρίζει γεωγραφικά όρια. Φέρνουν υπηρεσίες πρόληψης και φροντίδας σε όσους τις χρειάζονται περισσότερο και συμβάλλουν στην εξάλειψη των ανισοτήτων στην υγεία. Με αυτή την πρωτοβουλία κάνουμε ένα ακόμα σημαντικό βήμα ώστε κανείς να μην μείνει πίσω».

Οι ΚΟΜΥ θα συνεχίσουν τις επόμενες ημέρες τις δράσεις τους σε 83 ορεινά χωριά της Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου, ενώ από τις αρχές Οκτωβρίου προγραμματίζεται η πανελλαδική τους λειτουργία, εξασφαλίζοντας πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας σε όλη τη χώρα.

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