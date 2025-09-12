Εθνική Τράπεζα: Στις 10 Νοεμβρίου η αποκοπή του προμερίσματος

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ανακοίνωσε το επικαιροποιημένο Οικονομικό Ημερολόγιο για το 2025, γνωστοποιώντας μεταξύ άλλων τις ημερομηνίες ανακοίνωσης αποτελεσμάτων εννεαμήνου και διανομής ενδιάμεσου μερίσματος, υπό την προϋπόθεση των απαιτούμενων εγκρίσεων βάσει του ισχύοντος ρυθμιστικού πλαισίου.

Πιο αναλυτικά, σε συνέχεια της από 13 Μαρτίου 2025 ανακοίνωσης, η Εθνική Τράπεζα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για το επικαιροποιημένο Οικονομικό Ημερολόγιο 2025, σύμφωνα με τις παρακάτω αναφερόμενες ημερομηνίες:

Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου 2025: Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2025

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2025 Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου 2025: Ημερομηνία Αποκοπής Ενδιάμεσου Μερίσματος*

Ημερομηνία Αποκοπής Ενδιάμεσου Μερίσματος* Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2025: Προσδιορισμός Δικαιούχων Ενδιάμεσου Μερίσματος*

Προσδιορισμός Δικαιούχων Ενδιάμεσου Μερίσματος* Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου 2025: Καταβολή του Ενδιάμεσου Μερίσματος στους Δικαιούχους*

* Οι ανωτέρω αναφερθείσες ημερομηνίες σχετικά με τη διανομή ενδιάμεσου μερίσματος τελούν υπό την αίρεση των προβλεπόμενων από το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο εγκρίσεων.