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Εθνική Τράπεζα: Στις 10 Νοεμβρίου η αποκοπή του προμερίσματος
Ανακοινώσεις
17:58 - 12 Σεπ 2025

Εθνική Τράπεζα: Στις 10 Νοεμβρίου η αποκοπή του προμερίσματος

Reporter.gr Newsroom
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Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ανακοίνωσε το επικαιροποιημένο Οικονομικό Ημερολόγιο για το 2025, γνωστοποιώντας μεταξύ άλλων τις ημερομηνίες ανακοίνωσης αποτελεσμάτων εννεαμήνου και διανομής ενδιάμεσου μερίσματος, υπό την προϋπόθεση των απαιτούμενων εγκρίσεων βάσει του ισχύοντος ρυθμιστικού πλαισίου.    

Πιο αναλυτικά, σε συνέχεια της από 13 Μαρτίου 2025 ανακοίνωσης, η Εθνική Τράπεζα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για το επικαιροποιημένο Οικονομικό Ημερολόγιο 2025, σύμφωνα με τις παρακάτω αναφερόμενες ημερομηνίες:

  • Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου 2025: Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2025
  • Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου 2025: Ημερομηνία Αποκοπής Ενδιάμεσου Μερίσματος*
  • Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2025: Προσδιορισμός Δικαιούχων Ενδιάμεσου Μερίσματος*
  • Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου 2025: Καταβολή του Ενδιάμεσου Μερίσματος στους Δικαιούχους*

* Οι ανωτέρω αναφερθείσες ημερομηνίες σχετικά με τη διανομή ενδιάμεσου μερίσματος τελούν υπό την αίρεση των προβλεπόμενων από το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο εγκρίσεων.

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