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ΠΟΥ και ΕΜΑ απαντούν στον Τραμπ: Ασφαλής η χρήση παρακεταμόλης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης
Υγεία
13:04 - 23 Σεπ 2025

ΠΟΥ και ΕΜΑ απαντούν στον Τραμπ: Ασφαλής η χρήση παρακεταμόλης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης

Reporter.gr Newsroom
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Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) ανακοίνωσε ότι τα διαθέσιμα στοιχεία δεν εντοπίζουν σύνδεση ανάμεσα στην χρήση της παρακεταμόλης κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης και τον αυτισμό.

Ο Οργανισμός κλήθηκε να πάρει θέση μετά τις ανακοινώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος κόντρα στα διεθνή επιστημονικά δεδομένα, συνέδεσε το Tylemol με τον αυτισμό. Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του EMA, δεν υπάρχουν νέα στοιχεία που να υπαγορεύουν αλλαγές στις ισχύουσες συστάσεις της Ευρωπαϊκής Ενωσης σχετικά με την χρήση της παρακεταμόλης.

Ο EMA επαναλαμβάνει ότι η παρακεταμόλη μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης στην χαμηλότερη αποτελεσματική δόση, για το συντομότερο κατά το δυνατόν χρονικό διάστημα και με την μικρότερη δυνατή συχνότητα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ συνέδεσε τον αυτισμό με την χρήση του δημοφιλούς στις ΗΠΑ αναλγητικού Tylenol κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης. Η σύνδεση έγινε αυθαίρετα και δεν βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα.

Παράλληλα, ο Τραμπ παρουσίασε ένα φάρμακο κατά του καρκίνου ως λύση για τον αυτισμό, επίσης χωρίς να υπάρχουν επαρκείς επιστημονικές μελέτες. Η ανησυχία είναι διάχυτη στην παγκόσμια επιστημονική κοινότητα, που βλέπει την κυβέρνηση στις ΗΠΑ να προσπαθεί να υποκαταστήσει τους επιστήμονες και να παρουσιάσει αμφιλεγόμενες πολιτικές αποφάσεις ως επιστημονικές.

Ξεκάθαρος και ο ΠΟΥ

Τα στοιχεία δεν παραπέμπουν σε σύνδεση μεταξύ της χρήσης παρακεταμόλης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και του αυτισμού και η αξία των εμβολίων που σώζουν ζωές δεν πρέπει να τίθεται σε αμφισβήτηση, δήλωσε για το θέμα εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Σημειώνεται ότι στην Ελλάδα και ο ΕΟΦ έβγαλε ανακοίνωση, στην οποία τονίζει ότι οι κατευθυντήριες οδηγίες για τη χρήση παρακεταμόλης κατά την εγκυμοσύνη παραμένουν αμετάβλητες στην Ελλάδα, όπως ισχύει και σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τελευταία τροποποίηση στις 23/09/2025 - 22:56
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