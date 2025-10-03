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Οι Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς (TSOs) του Κάθετου Διαδρόμου υπέγραψαν Κοινή Επιστολή για την παράταση του προϊόντος δυναμικότητας “Route 1”
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
17:59 - 03 Οκτ 2025

Οι Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς (TSOs) του Κάθετου Διαδρόμου υπέγραψαν Κοινή Επιστολή για την παράταση του προϊόντος δυναμικότητας “Route 1”

Reporter.gr Newsroom
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Νωρίτερα σήμερα, συναντήθηκαν στην Αθήνα, οι CEOs των Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (TSOs) της Ελλάδας (ΔΕΣΦΑ), της Βουλγαρίας (Bulgartransgaz), της Ρουμανίας (Transgaz), της Μολδαβίας (Vestmoldtransgaz) και της Ουκρανίας (Gas TSO of Ukraine), στο πλαίσιο του Athens Riviera Summit 2025, παρουσία και του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας, κ. Σταύρου Παπασταύρου. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, υπέγραψαν Κοινή Επιστολή προς τις Ρυθμιστικές Αρχές των χωρών τους, ζητώντας την άμεση έγκριση για την παράταση του προϊόντος δυναμικότητας “Route 1” για το έτος αερίου 2025/2026. Η παράταση αυτή θεωρείται καθοριστικής σημασίας για τη διασφάλιση των απαραίτητων ροών προς την Ουκρανία κατά τη διάρκεια του προσεχούς χειμώνα μέσω διαφοροποιημένων και αξιόπιστων πηγών προμήθειας.

Την Κοινή Επιστολή υπέγραψαν η Maria Rita Galli, CEO του ΔΕΣΦΑ, ο Vladimir Malinov, Executive Director της Bulgartransgaz, ο Ion Sterian, General Director της Transgaz, εκ μέρους της Transgaz και της Vestmoldtransgaz και ο Vladyslav Medvedev, General Director του Gas Transmission System Operator of Ukraine. Με την πρωτοβουλία αυτή, οι Διαχειριστές επιβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους για την ενίσχυση του Κάθετου Διαδρόμου, μιας εμβληματικής περιφερειακής πρωτοβουλίας που καθιστά δυνατή τη μεταφορά φυσικού αερίου και LNG από την Ελλάδα προς τη Νοτιοανατολική και Κεντρική Ευρώπη.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου χαιρέτισε την υπογραφή της Κοινής Επιστολής και δήλωσε: «Από την Αθήνα στέλνουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα: ο Κάθετος Διάδρομος αποτελεί τη νέα ενεργειακή ραχοκοκαλιά της Ευρώπης, που ενώνει τον Νότο με τον Βορρά, ενισχύει τον ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου και θωρακίζει τη συλλογική ανθεκτικότητα. Η σημερινή συμφωνία των Διαχειριστών μετατρέπει τη φιλοδοξία σε πράξη και ανοίγει τον δρόμο για μια ισχυρότερη περιφερειακή συνεργασία. Η Ελλάδα, μαζί με τους εταίρους της, παραμένει αποφασισμένη να συμβάλει στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης προς όφελος και ευημερία όλων των πολιτών μας.»

Η CEO του ΔΕΣΦΑ, Maria Rita Galli υπογράμμισε στη δήλωσή της:
«Ο Κάθετος Διάδρομος αποτελεί κρίσιμη οδό τόσο για τη διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού όσο και για την ενεργειακή ασφάλεια στη Νοτιοανατολική και Κεντρική-Ανατολική Ευρώπη, πλήρως ευθυγραμμισμένη με τη στρατηγική REPowerEU. Ενώνοντας τις δυνάμεις μας με τους εταίρους μας, διασφαλίζουμε ότι η Ουκρανία και η Νοτιοανατολική Ευρώπη έχουν ασφαλή πρόσβαση σε αξιόπιστες ροές φυσικού αερίου. Η συμφωνία αυτή αντανακλά την κοινή μας ευθύνη να προσφέρουμε ενεργειακή ασφάλεια, ανθεκτικότητα και βιωσιμότητα. Ο ΔΕΣΦΑ είναι υπερήφανος που συμβάλλει ενεργά σε αυτή την κοινή προσπάθεια.»

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