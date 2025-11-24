Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Εκδήλωση για την Ιατρική του Μέλλοντος από το PAREMVASI Think Tank

Το PAREMVASI Think Tank, ευαισθητοποιημένο σε κρίσιμους άξονες της πολιτικοοικονομικής και κοινωνικής πραγματικότητας της χώρας και μετά την πρόσφατη πρωτοβουλία του για το Δημογραφικό, άνοιξε τον διάλογο σε ένα ακόμη βαθύτατα κοινωνικό και καθοριστικό θέμα για εμάς, τις οικογένειές μας και τα παιδιά μας: την Υγεία.

Την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025, πραγματοποίησε στο ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ στη ΔΕΘ, με μεγάλη επιτυχία εκδήλωση για το μέλλον της υγείας. Την εκδήλωση πλαισίωσαν με τις γνώσεις και την εμπειρία τους στην ιατρική ακριβείας, δύο καταξιωμένοι γιατροί από την Θεσσαλονίκη που εφαρμόζουν θεραπείες εξατομικευμένης ιατρικής και έχουν πάρει το πρώτο, παγκοσμίως, δίπλωμα ευρεσιτεχνίας στην διαχείρισή της:

Η Δρ Κομνηνού Δέσποινα και ο Δρ Χαριζάνης Ιωάννης.



Την εκδήλωση συντόνισε η δημοσιογράφος, Μαρία Στύλου.



Τα κυριότερα σημεία αφορούσαν :

1. Το παράδοξο που συνοδεύει την τεχνολογική εξέλιξη στα θέματα υγείας καθώς όσο η τεχνολογία πολλαπλασιάζει τα εργαλεία και όσο η επιστήμη εμβαθύνει σε ολοένα και πιο εξειδικευμένα πεδία, τόσο αυξάνει ο κίνδυνος για τους εξειδικευμένους γιατρούς να χάσουν από το οπτικό τους πεδίο το ίδιο το επίκεντρο: τον άνθρωπο και τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας ως σύνολο.

Οι ομιλητές – ιατροί τοποθετήθηκαν επ αυτού και ενημέρωσαν το κοινό για τις αντίστοιχες νέες επιστήμες των επιστημών υγείας, βιολογίας , βιοπληροφορικής και βιοτεχνολογίας που μπορούν να φέρουν ιατρούς, επιστήμονες και πολίτες πιο κοντά στην ολιστική κατανόηση της υγείας και σε προσωποποιημένες θεραπείες ακόμη και με φυσικό τρόπο (π.χ. μέσω μεταβολομικής και διατροφογενομικής).

Επίσης έδωσαν παραδείγματα για το πώς η ιατρική του μέλλοντος στηριζόμενη στην ιατρική ακριβείας μπορεί να γίνει πιο ανθρώπινη χωρίς απαραίτητα να είναι και πιο ακριβή.



2. Οι ομιλητές – ιατροί ενημέρωσαν για μια πρωτοποριακή ελληνική μέθοδο που χρησιμοποιούν και που παρουσιάζει εντυπωσιακά μόνιμα αποτελέσματα στην βαθιά πρόληψη της υγείας, την ανοσοενίσχυση, την αντιγήρανση , την διαχείριση του βάρους και των νευροεκφυλισμών, στην αντιστροφή διαταραχών και συνδρόμων αλλά και στον συνδυασμό της με άλλες θεραπευτικές αγωγές κατά την διαχείριση σοβαρών ασθενειών όπως ο καρκίνος και τα αυτοάνοσα.

3. Η συγκεκριμένη ιατρική προσέγγιση – που βασίζεται στην συνολικό κυτταρικό επαναπρογραμματισμό – μέσω της ενημέρωσης και της εκπαίδευσης ιατρών και επιστημόνων υγείας μπορεί να αποτελέσει την απάντηση σε κρίσιμα κοινωνικά ζητήματα που ταλανίζουν την επιστήμη και την κοινωνία, όπως :

• Η υπογεννητικότητα και η παθολογική γήρανση

• Η αύξηση της κόπωσης, του άγχους και της λειτουργικής ανεπάρκειας στον παραγωγικό ιστό

• Η ανεπαρκής αγωγή υγείας του πολίτη και η προαγωγή της συνολικής του υγείας και της ποιοτικής μακροζωίας.

Ιδιαίτερα εντυπωσιακή ήταν η αναφορά τους πως με αυτήν την νέα ιατρική προσέγγιση μπορούμε να μεταμορφώσουμε παραδοσιακούς τομείς δράσης της χώρα μας, στους οποίους η ιατρική γνώση μπορεί να ενσωματωθεί όπως :

• τον Ιατρικό Τουρισμό & Τουρισμό Ευεξίας

• το Corporate Well-being & την Εταιρική κοινωνική ευθύνη

• την Αντιγήρανση & Μακροζωία

• τις Εξατομικευμένες θεραπείες & εφαρμογές αντίστροφης βιολογίας μέσω του μεσογειακού μικροκλίματος.

Το κοινό συμμετείχε ενεργά με πολλές ερωτήσεις οι οποίες αποτέλεσαν εξαιρετικό αντικείμενο δημιουργικού διαλόγου.