Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού: Προληπτικός έλεγχος μαστού σε συνεργασία με το Ευγενίδειο Θεραπευτήριο

Ο Δήμος Φιλοθέης - Ψυχικού στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) και το Ευγενίδειο Θεραπευτήριο, παρέχει στις κατοίκους και στις υπαλλήλους του Δήμου μας ένα ειδικό πακέτο προληπτικού ελέγχου Μαστού.

Πρόκειται για το ειδικό πακέτο ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ - 3D ΤΟΜΟΣΥΝΘΕΣΗ που προσφέρεται από το Ευγενίδειο Θεραπευτήριο, κλινική «Η Αγία Τριάς» η οποία συμμετέχει ενεργά στο πρόγραμμα «Σπύρος Δοξιάδης - Μαστογραφία».

Το κόστος του προληπτικού ελέγχου ανέρχεται στα 40 ευρώ με παραπεμπτικό. Η εξέταση πραγματοποιείται με ραντεβού και η προσφορά ισχύει έως τις 31/12/2025.

Ο Δήμος Φιλοθέης - Ψυχικού έχει παράδοση στην άσκηση κοινωνικής πολιτικής με σκοπό την προστασία της υγείας του πολίτη και την κοινωνική φροντίδα. Το ΕΚΠΑ είναι ο πρώτος πάροχος υπηρεσιών υγείας στη χώρα (από το 1837) και διαθέτει 90 Κλινικές και Εργαστήρια εγκατεστημένα σε 14 Νοσοκομεία. Οι δομές αυτές καλύπτουν περίπου το 40% του κλινικού έργου στο λεκανοπέδιο Αττικής και αποτελούν κέντρα αναφοράς για όλη τη χώρα. Το Ευγενίδειο Θεραπευτήριο «Η Αγία Τριάς» αποτελεί κληροδότημα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Στους χώρους του ασκούν κλινικό και εκπαιδευτικό έργο Μονάδες του Πανεπιστημίου Αθηνών και Κλινικές της Ιατρικής Σχολής. Διαθέτει εξαιρετικό προσωπικό και επαγγελματίες ιατρούς, καταξιωμένους στις δικές τους ειδικότητες, και Καθηγητές της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, πρωτοπόρους στην ιατρική έρευνα και θεραπεία. Με εμπειρία και εξειδίκευση, εγγυώνται την υψηλότερη ποιότητα φροντίδας. Το Ευγενίδειο είναι συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ, ασφάλειες και άλλα Ταμεία.

Η συνεργασία αφορά στην από κοινού σύμπραξη με σκοπό την υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης, πρόληψης και προαγωγής της υγείας των πολιτών του Δήμου καθώς και προληπτικές ιατρικές εξετάσεις στις πανεπιστημιακές δομές και τα νοσοκομεία.