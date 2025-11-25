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Κυβερνητική «διάσωση» στις Βρυξέλλες: Πώς το Βέλγιο ξαναμπαίνει στο παιχνίδι διεκδίκησης της ηγεσίας του Eurogroup
Ειδήσεις
16:39 - 25 Νοε 2025

Κυβερνητική «διάσωση» στις Βρυξέλλες: Πώς το Βέλγιο ξαναμπαίνει στο παιχνίδι διεκδίκησης της ηγεσίας του Eurogroup

Reporter.gr Newsroom
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Δεδομένου του εύρους των γεωπολιτικών ζητημάτων που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η αιφνιδιαστική ανακοίνωση της βελγικής κυβέρνησης το πρωί της Δευτέρας ότι κατέληξε σε συμφωνία για τον προϋπολογισμό εβδομάδες πριν από μια αυτοεπιβληθείσα προθεσμία, μπορεί να φαίνεται ασήμαντη. 

Ωστόσο, η επιβεβαίωση ότι η πεντακομματική κυβέρνηση απέφυγε την κατάρρευση είχε σημαντικές επιπτώσεις. Όχι μόνο η χώρα των 12 εκατομμυρίων κατοίκων εξετάζει μια κρίσιμη απόφαση σχετικά με το αν θα στηρίξει το σχέδιο της ΕΕ να αξιοποιήσει αδρανοποιημένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για να βοηθήσει την Ουκρανία· η αποτροπή κυβερνητικής κρίσης διευκολύνει επίσης τον δρόμο για τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Βενσάν φαν Πετέγκεμ να διεκδικήσει την προεδρία του Eurogroup, εάν αποφασίσει να θέσει υποψηφιότητα.

Σύμφωνα με το Bloomberg, ο φαν Πετέγκεμ, υπουργός Οικονομικών της χώρας, έχει αναδειχθεί ως ένας από τους επικρατέστερους να διαδεχθεί τον Πασκάλ Ντόνοχι της Ιρλανδίας ως πρόεδρος της ομάδας των υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης.

Η αποχώρηση του Ντόνοχι για την Παγκόσμια Τράπεζα στην Ουάσινγκτον όχι μόνο άφησε την ιρλανδική κυβερνητική συμμαχία να αναζητεί νέο υπουργό Οικονομικών· άφησε επίσης ένα κενό στην κορυφή του Eurogroup μόλις τέσσερις μήνες μετά την επανεκλογή του Ντόνοχι στη θέση.

Οι υποψήφιοι έχουν προθεσμία έως το βράδυ της Παρασκευής για να υποβάλουν αίτηση για τη θέση, με τον νέο πρόεδρο του Eurogroup να αναμένεται να επιλεγεί στην επόμενη προγραμματισμένη συνεδρίαση στις 11 Δεκεμβρίου.

Αν και η δουλειά της προεδρίας της ομάδας των 20 υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης μπορεί να μην έχει την ίδια ισχύ που είχε στο απόγειο της κρίσης του ευρώ - όταν το μέλλον του ενιαίου νομίσματος ήταν σε κίνδυνο - εξακολουθεί να έχει βαρύτητα.

Ο επιτυχών υποψήφιος θα εκπροσωπεί επίσης την ομάδα σε διεθνή φόρα, από την Ομάδα των Επτά έως τις ετήσιες συναντήσεις του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας - επίπεδο προβολής που, προφανώς, ωφέλησε τον Ντόνοχι.

Επειδή η Κύπρος κατέχει αυτή την περίοδο την εκ περιτροπής προεδρία της ΕΕ, ο υπουργός Οικονομικών της, Μάκης Κεραυνός, θα ηγηθεί της διαδικασίας επιλογής. Ο Κάρλος Κουέρπο της Ισπανίας και ο Ριμάντας Σαντζιούς της Λιθουανίας είχαν θέσει υποψηφιότητα απέναντι στον Ντόνοχι τον Ιούλιο, πριν αποσύρουν τις υποψηφιότητές τους.

Ο δεύτερος δεν βρίσκεται πλέον στη θέση του, ενώ ο Κουέρπο εξετάζει ακόμη το ενδεχόμενο να είναι εκ νέου υποψήφιος. Πέρα από τον φαν Πετέγκεμ, και ο Κυριάκος Πιερρακάκης από την Ελλάδα θεωρείται επίσης διεκδικητής, σύμφωνα με πηγές.

Η απροσδόκητη αυτή εκλογή προσθέτει μια δόση προχριστουγεννιάτικης έντασης στη «φούσκα» των Βρυξελλών. Παρά τη φήμη της για γραφειοκρατία και κανόνες, οι περισσότερες κορυφαίες θέσεις στην ΕΕ αποφασίζονται με τον παλιό, παραδοσιακό τρόπο: δικτύωση και πολιτικούς υπολογισμούς.

Οι κυβερνήσεις θέλουν να διατηρούν μια ισορροπία μεταξύ μεγάλων και μικρών χωρών, φύλου και πολιτικής προέλευσης, αν και τα προσωπικά και επαγγελματικά χαρακτηριστικά των διεκδικητών είναι επίσης καθοριστικά, όπως καταδεικνύει η επιτυχία του Ντόνοχι στην επανεκλογή του.

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