ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ο Όμιλος ΒΙΑΝΕΞ ολοκλήρωσε με επιτυχία το πρώτο Business Day σε συνεργασία με τη Randstad
Υγεία
12:02 - 05 Δεκ 2025

Ο Όμιλος ΒΙΑΝΕΞ ολοκλήρωσε με επιτυχία το πρώτο Business Day σε συνεργασία με τη Randstad

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο Όμιλος ΒΙΑΝΕΞ πραγματοποίησε με επιτυχία το πρώτο Business Day, τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου, σε συνεργασία με την συμβουλευτική εταιρεία ανθρώπινου δυναμικού Randstad. Φιλοξενώντας 35 φοιτητές από διαφορετικές σχολές, ο Όμιλος σχεδίασε μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική εμπειρία γνωριμίας με τον χώρο της φαρμακοβιομηχανίας, αλλά και τη λειτουργία του ίδιου του Ομίλου.

Τους φοιτητές υποδέχθηκαν υψηλόβαθμα στελέχη της εταιρείας στην αίθουσα «Παύλος Γιαννακόπουλος», όπου η ημέρα ξεκίνησε με χαιρετισμό, καθώς και αναλυτική παρουσίαση του Ομίλου από τον κ. Χρήστο Χριστίδη, Head of Human Resources, ο οποίος παρουσίασε τα στρατηγικά πλεονεκτήματα, το ανθρώπινο δυναμικό και τις προοπτικές ανάπτυξης της εταιρείας.

Στο πλαίσιο της δράσης, οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν MentoringSessions από οκτώ υψηλόβαθμα στελέχη της ΒΙΑΝΕΞ. Οι φοιτητές χωρίστηκαν σε ομάδες και συμμετείχαν σε συζητήσεις με τα στελέχη, αποκτώντας άμεση εικόνα για τις προκλήσεις και τις απαιτήσεις των επιμέρους τμημάτων. Ακολούθησε ενότητα συμβουλευτικής από τη Randstad για τη σύνταξη βιογραφικού και την προετοιμασία επαγγελματικού προφίλ, προσφέροντας πρακτικές κατευθύνσεις στους νέους για τα πρώτα τους βήματα στην αγορά εργασίας.

Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με επίσκεψη στο Α’ Εργοστάσιο της ΒΙΑΝΕΞ, όπου η κα Άννα Γεωργίου, Head of Personnel, και ο κ. Μανώλης Αυγερινός, GeneralManager του Α’ Εργοστασίου, υποδέχθηκαν τους φοιτητές και τους ξενάγησαν στις εγκαταστάσεις. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά τις διαδικασίες παραγωγής, τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας και τις τεχνολογικές υποδομές της μονάδας.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΒΙΑΝΕΞ, κ. Δημήτρης Γιαννακόπουλος, δήλωσε:

«Στον Όμιλο ΒΙΑΝΕΞ πιστεύουμε ότι το μέλλον της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας χτίζεται μέσα από τη δύναμη, το πάθος και τη δημιουργικότητα της νέας γενιάς. Η επένδυση στους ανθρώπους –στη γνώση, στο ταλέντο και στις αξίες τους– αποτελεί για εμάς στρατηγική επιλογή και βαθιά δέσμευση. Το πρώτο μας BusinessDay δεν ήταν απλώς μια ημέρα γνωριμίας, αλλά ένα βήμα προς την κατεύθυνση μιας πιο ανοιχτής, ανθρώπινης και συνεργατικής σχέσης μεταξύ επιχειρήσεων και νέων επαγγελματιών. Ο Όμιλος είναι διαχρονικά δίπλα στους νέους, ώστε να τους εμπνέουμε και να τους δίνουμε χώρο να οραματιστούν και να δημιουργήσουν.»

Με την ολοκλήρωση του πρώτου Business Day, ο Όμιλος ΒΙΑΝΕΞ επιβεβαιώνει τη σταθερή προσήλωσή του στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ επιχειρηματικού κόσμου και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μοσκοβισί: «Κλειδί» οι περικοπές δαπανών - Προειδοποίηση για εκτροχιασμό του γαλλικού ελλείμματος
Ειδήσεις

Μοσκοβισί: «Κλειδί» οι περικοπές δαπανών - Προειδοποίηση για εκτροχιασμό του γαλλικού ελλείμματος

Χρυσοχοΐδης για αγροτικές κινητοποιήσεις: Αυτή τη στιγμή, όλα τα προβλήματα είναι διαχειρίσιμα
Πολιτική

Χρυσοχοΐδης για αγροτικές κινητοποιήσεις: Αυτή τη στιγμή, όλα τα προβλήματα είναι διαχειρίσιμα

Κώτσηρας: Ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της οικονομίας και τη φορολογική δικαιοσύνη
Οικονομία

Κώτσηρας: Ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της οικονομίας και τη φορολογική δικαιοσύνη

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Έρευνα: Οι 10 πιο ελκυστικοί εργοδότες στην Ελλάδα για το 2026
Εργασιακά

Έρευνα: Οι 10 πιο ελκυστικοί εργοδότες στην Ελλάδα για το 2026

Όμιλος ΒΙΑΝΕΞ: Μία σημαντική διάκριση για τη διαχρονική του προσφορά από το ΕΒΕΑ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Όμιλος ΒΙΑΝΕΞ: Μία σημαντική διάκριση για τη διαχρονική του προσφορά από το ΕΒΕΑ

Ο Όμιλος ΒΙΑΝΕΞ συμμετείχε δυναμικά στο Rebrain Greece στο Λονδίνο
Επιχειρήσεις

Ο Όμιλος ΒΙΑΝΕΞ συμμετείχε δυναμικά στο Rebrain Greece στο Λονδίνο

«Πονοκέφαλος» για τις επιχειρήσεις η εύρεση κατάλληλου προσωπικού – Οι πιο περιζήτητες δεξιότητες
Επιχειρήσεις

«Πονοκέφαλος» για τις επιχειρήσεις η εύρεση κατάλληλου προσωπικού – Οι πιο περιζήτητες δεξιότητες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ακίνητα
17/06/2026 - 13:47

Πάνω από 6.700 βεβαιώσεις επιλεξιμότητας για ανακαίνιση και ήπια ενεργειακή αναβάθμιση

Ανεμοδείκτης
17/06/2026 - 13:41

Η πρόκληση για την κυβέρνηση, αν πράγματι τελειώσει ο πόλεμος

Οικονομία
17/06/2026 - 13:40

ΤτΕ: Από πλεόνασμα σε έλλειμμα - 2,39 δισ. ευρώ στο πεντάμηνο

Ναυτιλία
17/06/2026 - 13:35

Ελληνικά προϊόντα, βιώσιμες πρακτικές και αυθεντική εμπειρία επιβατών στο επίκεντρο της Celestyal

Οικονομία
17/06/2026 - 13:23

Στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία το χαμηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην ΕΕ το 2025

Εργασιακά
17/06/2026 - 13:23

Δωρεάν Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων στους σπουδαστές των σχολών της ΔΥΠΑ

Οικονομία
17/06/2026 - 13:21

PosoKanei: Στον «αέρα» η νέα πλατφόρμα για online σύγκριση τιμών – Πώς λειτουργεί

Ειδήσεις
17/06/2026 - 13:18

Η Ινδία ενισχύει την επιρροή της στην ΝΑ Ευρώπη

Οικονομία
17/06/2026 - 13:17

Μαρκόπουλος: Ενισχύσεις €560 εκατ. για συνταξιούχους – «Fake news» η αποτυχία του εξωδικαστικού

Οικονομία
17/06/2026 - 13:07

Σοβαρή υλική και κοινωνική στέρηση για τους νέους στην Ελλάδα: Δεύτερη χειρότερη επίδοση στην ΕΕ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
17/06/2026 - 13:07

Γιατί το fracking δεν μπορεί να αλλάξει το παιχνίδι στην αγορά φυσικού αερίου

Πολιτική
17/06/2026 - 12:56

Ανδρουλάκης: Ο Μητσοτάκης είναι «τσάμπας» για τους φίλους του

Ειδήσεις
17/06/2026 - 12:51

Έρευνα EY-Parthenon: Οι CEOs επικεντρώνονται σε κερδοφορία, AI και στρατηγικές συμφωνίες

Οικονομία
17/06/2026 - 12:43

Eurostat: Πληθωρισμός 4,9% στην Ελλάδα το Μάιο - Ο πέμπτος υψηλότερος στην ΕΕ

Οικονομία
17/06/2026 - 12:33

ΕΚΤ: Σταθεροποιούνται στο 2,6% οι μισθολογικές αυξήσεις στην ευρωζώνη το 2026

Ειδήσεις
17/06/2026 - 12:25

Μουσεία και μνημεία γεμίζουν τα ταμεία: Έως και 140,6% άνοδος στις εισπράξεις

Πολιτική
17/06/2026 - 12:23

Μανιάτης προς Κομισιόν: Πού κατέληξαν πάνω από €300 εκατ. δημόσιου χρήματος για τα ΕΛΤΑ;

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
17/06/2026 - 12:23

Allwyn: Απογειώνει την εμπειρία του Release Athens Festival – Διεκδικήστε διπλές προσκλήσεις* για Moby και Megadeth στο allwyn.gr

Ανακοινώσεις
17/06/2026 - 12:19

ΕΛΤΟΝ: «Πράσινο φως» για διανομή μερίσματος €0,065 ανά μετοχή

Ναυτιλία
17/06/2026 - 12:16

Πτώση στους επιβάτες, άνοδος στην εμπορευματική κίνηση στα ελληνικά λιμάνια

Επιχειρήσεις
17/06/2026 - 12:13

Ο Όμιλος AKTOR ωριμάζει σχέδιο απανθρακοποίησης της λειτουργίας του

Ειδήσεις
17/06/2026 - 12:08

ΕΛΣΤΑΤ: 35.604 θάνατοι στις πρώτες 14 εβδομάδες του 2026 – Μείωση 789 θανάτων σε έναν χρόνο

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
17/06/2026 - 12:04

Βαρδινογιάννης (Motor Oil): Λανθασμένη η ευρωπαϊκή προσέγγιση για τα ορυκτά καύσιμα

Εμπορεύματα
17/06/2026 - 12:01

IEA: Έρχεται πετρελαϊκή πλημμυρίδα το 2027 – Κίνδυνος υπερπροσφοράς μετά το τέλος του πολέμου με το Ιράν

Πολιτική
17/06/2026 - 11:59

Κυβερνητική δέσμευση μετά από Επίκαιρη Ερώτηση Χρηστίδη: «Δεν θα υπάρξουν περικοπές στις συντάξεις χηρείας»

Ειδήσεις
17/06/2026 - 11:51

Νότια Αφρική: «Ένεση» $1 δισ. από την Τράπεζα των BRICS για ύδρευση, αποχέτευση και υποδομές

Ειδήσεις
17/06/2026 - 11:45

Αττική: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών – Πώς δρούσε

Ειδήσεις
17/06/2026 - 11:41

Σεούλ προς Ουάσινγκτον: Ο Τραμπ μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για συμφιλίωση με τον Κιμ

Magazino
17/06/2026 - 11:31

Vassilikos: Θα ήθελα να μπω στο σπίτι κάθε 15χρονου μουσικόφιλου και να αφήσω στα κρυφά ένα αντίτυπο του Reflections

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
17/06/2026 - 11:30

Η Επαγγελματική Ασφάλιση στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τις Αποταμιεύσεις και τις Επενδύσεις

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ