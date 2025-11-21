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Η θεραπεία που αλλάζει τα δεδομένα στον καρκίνο των πνευμόνων και του μαστού
Magazino
22:06 - 21 Νοε 2025

Η θεραπεία που αλλάζει τα δεδομένα στον καρκίνο των πνευμόνων και του μαστού

Reporter.gr Newsroom
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Η ανοσοθεραπεία αποδεικνύεται η θεραπεία-κλειδί για το καλύτερο θεραπευτικό αποτέλεσμα σε αυτές τις δύο μορφές καρκίνου.

Ο κομβικός ρόλος της ανοσοθεραπείας στη σύγχρονη ογκολογική πρακτική και η σημασία της πρόληψης και έγκαιρης αντιμετώπισης των καρκίνων του πνεύμονα και του μαστού για την επίτευξη του βέλτιστου θεραπευτικού αποτελέσματος, τονίστηκε κατά τη διάρκεια Συνέντευξης Τύπου που πραγματοποίησε η βιοφαρμακευτική εταιρεία MSD Ελλάδος υπό την αιγίδα της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος (ΕΟΠΕ), της Ελληνικής Εταιρείας Καρκίνου Πνεύμονα (ΕΛΕΚΑΠ), της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου (ΕΛΛΟΚ) και της FairLife LCC.

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr

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