Η θεραπεία που αλλάζει τα δεδομένα στον καρκίνο των πνευμόνων και του μαστού

Η ανοσοθεραπεία αποδεικνύεται η θεραπεία-κλειδί για το καλύτερο θεραπευτικό αποτέλεσμα σε αυτές τις δύο μορφές καρκίνου.

Ο κομβικός ρόλος της ανοσοθεραπείας στη σύγχρονη ογκολογική πρακτική και η σημασία της πρόληψης και έγκαιρης αντιμετώπισης των καρκίνων του πνεύμονα και του μαστού για την επίτευξη του βέλτιστου θεραπευτικού αποτελέσματος, τονίστηκε κατά τη διάρκεια Συνέντευξης Τύπου που πραγματοποίησε η βιοφαρμακευτική εταιρεία MSD Ελλάδος υπό την αιγίδα της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος (ΕΟΠΕ), της Ελληνικής Εταιρείας Καρκίνου Πνεύμονα (ΕΛΕΚΑΠ), της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου (ΕΛΛΟΚ) και της FairLife LCC.

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