Σακχαρώδης διαβήτης: Ο «εχθρός της υγείας» που κοστίζει 78,8 τρισ. δολάρια παγκοσμίως

Μία από τις μεγαλύτερες οικονομικές απειλές για τη δημόσια υγεία και την παγκόσμια οικονομία αναδεικνύεται ο σακχαρώδης διαβήτης, σύμφωνα με νέα διεθνή μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Nature Medicine. Παρότι πρόκειται για μια χρόνια μη μεταδοτική ασθένεια που επηρεάζει περισσότερους από έναν στους δέκα ενήλικες παγκοσμίως, το πραγματικό της κόστος παραμένει συχνά υποτιμημένο.

Η μελέτη, η οποία καλύπτει 204 χώρες και περιοχές, εκτιμά ότι ο συνολικός παγκόσμιος οικονομικός αντίκτυπος του διαβήτη την περίοδο 2020–2050 ανέρχεται σε 78,8 τρισεκατομμύρια δολάρια, καθιστώντας τον μία από τις πιο δαπανηρές ασθένειες διεθνώς.

Πώς υπολογίστηκε το κόστος

Η ερευνητική ομάδα, με τη συμμετοχή ειδικών από το Πανεπιστήμιο Οικονομικών και Διοίκησης της Βιέννης και το Διεθνές Ινστιτούτο Ανάλυσης Εφαρμοσμένων Συστημάτων (IIASA), αξιολόγησε τον οικονομικό αντίκτυπο του διαβήτη λαμβάνοντας υπόψη ένα ευρύ φάσμα παραγόντων. Πιο συγκεκριμένα, η ανάλυση ενσωμάτωσε:

τις απώλειες στην αποτελεσματική προσφορά εργασίας λόγω πρόωρης θνησιμότητας και νοσηρότητας,

την ανακατανομή οικονομικών και κοινωνικών πόρων,

καθώς και το κόστος της άτυπης φροντίδας, δηλαδή της μη αμειβόμενης φροντίδας που παρέχεται από μέλη της οικογένειας στους πάσχοντες.

Δυσανάλογα υψηλή επιβάρυνση σε σύγκριση με άλλες ασθένειες

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι, σε σύγκριση με άλλες σοβαρές παθήσεις της ίδιας περιόδου, όπως η νόσος Αλτσχάιμερ, η άνοια ή ο καρκίνος, ο οικονομικός αντίκτυπος του διαβήτη είναι εξαιρετικά υψηλός.

Εάν εξαιρεθεί το κόστος της άτυπης φροντίδας, η παγκόσμια οικονομική επιβάρυνση υπολογίζεται σε 10,2 τρισεκατομμύρια δολάρια, ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο 0,22% του ετήσιου παγκόσμιου ΑΕΠ. Ωστόσο, όταν συνυπολογιστεί η άτυπη φροντίδα, το συνολικό κόστος εκτοξεύεται, με μέση εκτίμηση τα 78,8 τρισεκατομμύρια δολάρια, ενώ ανάλογα με τις παραδοχές μπορεί να κυμανθεί από 5,5 έως και 152,1 τρισεκατομμύρια δολάρια, φτάνοντας έως το 1,7% του παγκόσμιου ΑΕΠ.

Ποιες χώρες πληρώνουν το μεγαλύτερο τίμημα

Παρότι ο διαβήτης εμφανίζεται συχνότερα σε χώρες χαμηλότερου εισοδήματος, το μεγαλύτερο απόλυτο οικονομικό κόστος καταγράφεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, με την Κίνα και την Ινδία να ακολουθούν.

Σε όρους ποσοστού του ΑΕΠ, τη μεγαλύτερη επιβάρυνση καταγράφει η Τσεχία (0,5%), ενώ ακολουθούν οι ΗΠΑ και η Γερμανία (0,4%). Σε επίπεδο κατά κεφαλήν κόστους, οι μεγαλύτερες οικονομικές απώλειες παρατηρούνται στην Ιρλανδία, το Μονακό και τις Βερμούδες.

Διαβήτης και Covid-19: Διπλό οικονομικό βάρος

Η μελέτη αναδεικνύει επίσης τον διαβήτη ως έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες κινδύνου για αυξημένη θνησιμότητα από Covid-19. Σε παράλληλη ανάλυση, οι ερευνητές εξέτασαν πώς μεταβάλλεται η οικονομική επιβάρυνση του διαβήτη όταν λαμβάνονται υπόψη η νοσηρότητα και οι θάνατοι που σχετίζονται με την πανδημία.

Τα ευρήματα δείχνουν ότι, υπό αυτές τις συνθήκες, το συνολικό οικονομικό κόστος του διαβήτη αυξάνεται ακόμη περισσότερο, επιβαρύνοντας περαιτέρω τα ήδη πιεσμένα συστήματα υγείας και τις εθνικές οικονομίες.

Ανισότητες και ανάγκη για παγκόσμια δράση

Σύμφωνα με τους συγγραφείς της μελέτης, τα αποτελέσματα υπογραμμίζουν την άνιση κατανομή του οικονομικού φορτίου του διαβήτη και καταδεικνύουν την επείγουσα ανάγκη για συντονισμένες παγκόσμιες παρεμβάσεις.

Όπως τονίζουν, ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για τη μείωση τόσο της εξάπλωσης του διαβήτη όσο και του τεράστιου οικονομικού του αντίκτυπου είναι η πρόληψη, μέσα από την προώθηση πιο υγιεινών τρόπων ζωής, τη βελτίωση της διατροφής, τη σωματική άσκηση και την έγκαιρη διάγνωση.

Ο σακχαρώδης διαβήτης, καταλήγουν οι ερευνητές, δεν αποτελεί μόνο ζήτημα υγείας, αλλά μια παγκόσμια οικονομική πρόκληση, η αντιμετώπιση της οποίας απαιτεί άμεση πολιτική βούληση, επενδύσεις στη δημόσια υγεία και αλλαγή συμπεριφορών σε παγκόσμιο επίπεδο.