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Πετρέλαιο: Υποχωρούν οι τιμές μετά τη διαφαινόμενη αποκλιμάκωση της κρίσης στο Ιράν
Εμπορεύματα
13:50 - 19 Ιαν 2026

Πετρέλαιο: Υποχωρούν οι τιμές μετά τη διαφαινόμενη αποκλιμάκωση της κρίσης στο Ιράν

Reporter.gr Newsroom
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Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν σήμερα (19/1), ανατρέποντας τα κέρδη της προηγούμενης συνεδρίασης, καθώς η αποκλιμάκωση της κοινωνικής αναταραχής στο Ιράν μειώνει την πιθανότητα αμερικανικής επίθεσης που θα μπορούσε να διαταράξει την προσφορά από τον μεγάλο παραγωγό της Μέσης Ανατολής.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Brent διαπραγματεύεται αυτή τη στιγμή στα 63,69 δολάρια το βαρέλι, μειωμένο κατά 0,69%. Την ίδια στιγμή, το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) για παράδοση τον Φεβρουάριο σημειώνει αντίστοιχη πτώση 0,67% στα 58,94 δολάρια το βαρέλι.

Στο γεωπολιτικό πεδίο, η βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων στο Ιράν, που ξέσπασαν λόγω της οικονομικής δυσχέρειας και οι οποίες, σύμφωνα με τις αρχές, προκάλεσαν τον θάνατο 5.000 ανθρώπων, κατέστειλε την αναταραχή.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, φάνηκε από τη μεριά του να κάνει ένα βήμα πίσω από τις προηγούμενες απειλές για επέμβαση, δηλώνοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι το Ιράν ανέστειλε τις μαζικές εκτελέσεις διαδηλωτών, αν και η χώρα δεν είχε ανακοινώσει ποτέ τέτοια σχέδια.

Αυτό φάνηκε να μειώνει τις πιθανότητες αμερικανικής στρατιωτικής επέμβασης που θα μπορούσε να διαταράξει τις ροές πετρελαίου από τον τέταρτο μεγαλύτερο παραγωγό του Οργανισμού Πετρελαιοεξαγωγικών Κρατών (OPEC+).

«Το κυρίαρχο αίσθημα επιφυλακτικότητας οφείλεται στην επίδραση που θα έχει οποιαδήποτε επέκταση ενός εμπορικού πολέμου -λόγω της αντιπαράθεσης ΗΠΑ και Ευρώπης για τη Γροιλανδία- στο παγκόσμιο εμπόριο και, κατ’ επέκταση, στη ζήτηση πετρελαίου», δήλωσε ο αναλυτής της PVM Oil Associates, Τζον Έβανς.

Ωστόσο, η αγορά παρακολουθούσε επίσης τον κίνδυνο ζημιών στις ρωσικές υποδομές και στον εφοδιασμό αποσταγμένων καυσίμων, σε μια περίοδο όπου προβλέπεται ψυχρότερος καιρός σε όλη τη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη, γεγονός που, μαζί με τις ανησυχίες γύρω από το Ιράν, εντείνει την αβεβαιότητα στην αγορά, πρόσθεσε.

Επισημαίνεται εδώ ότι οι αγορές των ΗΠΑ θα παραμείνουν κλειστές σήμερα, Δευτέρα, λόγω της αργίας για την Ημέρα Μάρτιν Λούθερ Κινγκ.

Οι αγορές παρακολουθούσαν επίσης στενά τα σχέδια για τα πετρελαϊκά κοιτάσματα της Βενεζουέλας, αφού ο Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναλάβουν τη διαχείριση της πετρελαϊκής βιομηχανίας της χώρας μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, αν και επικρατεί σκεπτικισμός για τις προοπτικές ουσιαστικής αύξησης της παραγωγής.

Η καζακική πετρελαϊκή εταιρεία Tengizchevroil, υπό την ηγεσία της Chevron (CVX.N), ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι ανέστειλε προσωρινά την παραγωγή, ως προληπτικό μέτρο, στα κοιτάσματα Tengiz και Korolev, έπειτα από πρόβλημα που επηρέασε τα συστήματα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

Εικόνα κατάρρευσης στο φυσικό αέριο - Ράλι στα μέταλλα

Το φυσικό αέριο σημειώνει μεγάλες απώλειες σήμερα, καθώς τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Ιανουαρίου εμφανίζονται μειωμένα κατά 7,319% στα 34.180 δολάρια η μεγαβατώρα.

Την ίδια στιγμή, η άνοδος συνεχίζεται στα μέταλλα. Πιο συγκεκριμένα, ο χρυσός κερδίζει 1,56% στα 4,666.86 δολάρια. Στο ίδιο πλαίσιο, το ασήμι εκτοξεύεται κατά 5,06% με την τιμή της ουγγιάς να σκαρφαλώνει στα 93,022 δολάρια, ενώ και ο χαλκός καταγράφει αύξηση 0,41% στα 5,8568 δολάρια η ουγγιά.

Κλείνοντας, στο πεδίο των νομισμάτων, το δολάριο υποχωρεί ελαφρώς 0,20% έναντι του ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1.1622 δολάρια ανά ευρώ. Η βρετανική λίρα κερδίζει ελαφρώς 0,16% έναντι του δολαρίου με την ισοτιμία στα 1.3404 δολάρια ανά λίρα. Τέλος, η λίρα παραμένει αμετάβλητη έναντι του ευρώ, με την ισοτιμία στη 0.8671 βρετανική λίρα ανά ευρώ.

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