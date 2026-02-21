Αλτσχάιμερ: Εξέταση αίματος «μετρά» τον χρόνο έως την εκδήλωση συμπτωμάτων

Μια καινοτόμος εξέταση αίματος που μπορεί να εκτιμήσει πότε θα εμφανιστούν τα πρώτα συμπτώματα της νόσου Αλτσχάιμερ ανέπτυξαν ερευνητές στις ΗΠΑ, προσφέροντας ένα νέο εργαλείο για την πρώιμη ανίχνευση της νόσου. Η μέθοδος προβλέπει τον χρόνο εκδήλωσης με μέσο περιθώριο σφάλματος 3 έως 3,7 έτη, γεγονός που θα μπορούσε να περιορίσει την ανάγκη για δαπανηρές και λιγότερο προσβάσιμες απεικονιστικές εξετάσεις PET σε ερευνητικά πρωτόκολλα.

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί μια ουσιαστική μετατόπιση από το ερώτημα «αν» κάποιος θα εμφανίσει Αλτσχάιμερ στο «πότε» ενδέχεται να εκδηλωθούν τα πρώτα γνωστικά συμπτώματα. Είναι γνωστό ότι οι παθολογικές αλλοιώσεις στον εγκέφαλο ξεκινούν πολλά χρόνια — ακόμη και δεκαετίες — πριν γίνουν αντιληπτές οι πρώτες διαταραχές μνήμης. Η δυνατότητα προσδιορισμού αυτής της «σιωπηλής» φάσης μπορεί να επηρεάσει καθοριστικά τόσο τις θεραπευτικές παρεμβάσεις όσο και τον σχεδιασμό κλινικών δοκιμών που στοχεύουν στην επιβράδυνση της νόσου πριν προκληθεί μη αναστρέψιμη βλάβη.

Η σημασία της p-tau217

Στο επίκεντρο της μελέτης, που δημοσιεύθηκε στο Nature Medicine, βρίσκεται η πρωτεΐνη p-tau217. Καθώς η νόσος εξελίσσεται, τα επίπεδα αυτής της μορφής της πρωτεΐνης αυξάνονται σταθερά στο αίμα. Επιστήμονες από το University of Washington αξιοποίησαν αυτή τη βιολογική μεταβολή για να δημιουργήσουν μαθηματικά «μοντέλα ρολογιού», τα οποία μετατρέπουν τη συγκέντρωση της πρωτεΐνης σε εκτίμηση για το πότε αναμένεται να εμφανιστούν τα συμπτώματα.

Για την ανάπτυξη και επαλήθευση της μεθόδου χρησιμοποιήθηκαν δύο ανεξάρτητες ομάδες ηλικιωμένων. Η πρώτη περιλάμβανε 258 άτομα με μέση ηλικία 67,7 ετών και η δεύτερη 345 άτομα με μέση ηλικία 72,7 ετών. Οι συμμετέχοντες παρακολουθήθηκαν επί σειρά ετών με επαναλαμβανόμενες αιμοληψίες και κλινικές αξιολογήσεις. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα μοντέλα μπορούσαν να προβλέψουν την εκδήλωση συμπτωμάτων με ακρίβεια περίπου τριών ετών, ενώ η αξιοπιστία παρέμεινε σταθερή ακόμη και όταν τα δεδομένα των δύο ομάδων ανταλλάχθηκαν για διασταυρούμενο έλεγχο.

Η ηλικία επιταχύνει την πορεία

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ευρήματα αφορά τη σχέση ηλικίας και χρονικού ορίζοντα εμφάνισης συμπτωμάτων. Όσο μεγαλύτερος ήταν ο συμμετέχων τη στιγμή του θετικού αποτελέσματος, τόσο μικρότερο ήταν το διάστημα μέχρι την εκδήλωση της νόσου. Ενδεικτικά, ένας 60χρονος με θετικό τεστ είχε διάμεσο χρόνο περίπου 20 έτη έως την εμφάνιση συμπτωμάτων, ενώ σε έναν 80χρονο το αντίστοιχο διάστημα περιοριζόταν περίπου στα 11 έτη. Οι ερευνητές αποδίδουν τη διαφορά σε ηλικιακές εγκεφαλικές μεταβολές και σε συνοδά νοσήματα που ενδέχεται να επιταχύνουν τη μετάβαση από τη βιολογική αλλοίωση στα κλινικά σημεία.

Το στοιχείο αυτό θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό για τον σχεδιασμό κλινικών δοκιμών, καθώς επιτρέπει ακριβέστερη επιλογή συμμετεχόντων: ούτε πολύ νωρίς — όταν δεν καταγράφονται μετρήσιμες αλλαγές — ούτε πολύ αργά, όταν η βλάβη έχει ήδη προχωρήσει. Ένα τέτοιο εργαλείο θα μπορούσε να μειώσει τη διάρκεια και το κόστος των δοκιμών, αυξάνοντας παράλληλα την αποτελεσματικότητά τους.

Οι περιορισμοί

Παρά τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα, η εξέταση παρουσιάζει περιορισμούς. Τα μοντέλα λειτουργούν αξιόπιστα μόνο εντός συγκεκριμένου εύρους τιμών της πρωτεΐνης, ενώ πολύ χαμηλές ή πολύ υψηλές συγκεντρώσεις δεν μπορούν να αξιολογηθούν με ακρίβεια. Επιπλέον, η πλειονότητα των συμμετεχόντων ήταν λευκοί, γεγονός που ενδέχεται να περιορίζει τη γενικευσιμότητα των αποτελεσμάτων σε άλλους πληθυσμούς.

Οι ερευνητές διευκρινίζουν ότι η εξέταση δεν προορίζεται για προληπτική χρήση στο γενικό πληθυσμό και ότι η μέτρηση βιοδεικτών Αλτσχάιμερ σε άτομα χωρίς γνωστικά συμπτώματα δεν συνιστάται εκτός ερευνητικού πλαισίου.