ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Μετά τις ενέσεις για την παχυσαρκία, τι; Πώς μπορεί να διατηρηθεί η απώλεια βάρους;
Υγεία
07:32 - 11 Μαρ 2026

Μετά τις ενέσεις για την παχυσαρκία, τι; Πώς μπορεί να διατηρηθεί η απώλεια βάρους;

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Έρευνα εξετάζει ένα πολύ σημαντικό ερώτημα: Μπορεί η πιο αραιή χορήγηση GLP-1 να διατηρήσει την απώλεια βάρους;

Η παχυσαρκία δεν αποτελεί απλώς ένα ζήτημα εμφάνισης. Συνδέεται στενά με σοβαρά προβλήματα υγείας, όπως ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2, τα καρδιαγγειακά νοσήματα και ένα ευρύ φάσμα μεταβολικών διαταραχών που επηρεάζουν συνολικά την ποιότητα και το προσδόκιμο ζωής. Τα τελευταία χρόνια, τα ενέσιμα φάρμακα της κατηγορίας GLP-1 έχουν αλλάξει ουσιαστικά το τοπίο της αντιμετώπισής της, προσφέροντας σε πολλούς ασθενείς σημαντική απώλεια βάρους και βελτίωση βασικών μεταβολικών δεικτών.

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Fitch Ratings: Η ελληνική οικονομία... αντέχει απέναντι στην κρίση στη Μέση Ανατολή
Οικονομία

Fitch Ratings: Η ελληνική οικονομία... αντέχει απέναντι στην κρίση στη Μέση Ανατολή

Πιερρακάκης: Πρέπει να επιταχύνουμε την ενοποίηση των ευρωπαϊκών αγορών - Το κόστος είναι τεράστιο
Οικονομία

Πιερρακάκης: Πρέπει να επιταχύνουμε την ενοποίηση των ευρωπαϊκών αγορών - Το κόστος είναι τεράστιο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

AΦTER: Αυτό είναι το μεταμεσονύκτιο, εορταστικό μουσικό πρόγραμμα της Πειραιώς 260
Magazino

AΦTER: Αυτό είναι το μεταμεσονύκτιο, εορταστικό μουσικό πρόγραμμα της Πειραιώς 260

Η 2η Μπιενάλε Κεραμικής στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου
Magazino

Η 2η Μπιενάλε Κεραμικής στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου

Η φωνή του Αραβικού Κόσμου στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου
Magazino

Η φωνή του Αραβικού Κόσμου στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου

Ο Nick Cave έρχεται στο Release Athens για μια συναυλία ζωής – και ξέρουμε γιατί δεν θα τη χάσεις
Magazino

Ο Nick Cave έρχεται στο Release Athens για μια συναυλία ζωής – και ξέρουμε γιατί δεν θα τη χάσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οικονομία
15/06/2026 - 15:41

Πιερρακάκης: Η Ευρώπη δεν μπορεί να μείνει στάσιμη στην εποχή των stablecoins και της AI

Ναυτιλία
15/06/2026 - 15:34

LAMDA Flisvos Marina: Ενισχύει το πρότυπο βιώσιμης και υπεύθυνης λειτουργίας στη μαρίνα του μέλλοντος

Πολιτική
15/06/2026 - 15:27

Μαρινάκης για συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν: Θετική εξέλιξη - Προτεραιότητα η αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας

Οικονομία
15/06/2026 - 15:25

ΤτΕ: Η ενέργεια βάζει «φωτιά» στις τιμές  – Στο 3,8% ο πληθωρισμός το 2026

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
15/06/2026 - 15:08

Το νέο Skoda Peaq δοκιμάστηκε σε ακραίες συνθήκες πριν από την παγκόσμια πρεμιέρα τουTop of Form

Ειδήσεις
15/06/2026 - 15:00

Πυρκαγιά στη Σκόπελο - Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής στο σημείο

Νομίσματα
15/06/2026 - 14:59

Η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν έφερε συγκρατημένη άνοδο στα crypto – Υπεραποδίδουν τα alts

Πολιτική
15/06/2026 - 14:48

Μητσοτάκης: Παραβρέθηκε στα εγκαίνια του πρώτου κέντρου υποδοχής για πληγέντα ζώα από φυσικές καταστροφές

Ανεμοδείκτης
15/06/2026 - 14:48

«Λυτοί και δεμένοι» για να μην κάνει κόμμα ο Σαμαράς

Ναυτιλία
15/06/2026 - 14:34

D-Marin: Επεκτείνει το χαρτοφυλάκιο στην Ιταλία με την εξαγορά της Olbia Marina στη Σαρδηνία

Πολιτική
15/06/2026 - 14:21

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση στερεί την αισιοδοξία από τη νέα γενιά με την πολιτική της

Αναλύσεις
15/06/2026 - 14:17

Optima για τις συστημικές τράπεζες: Διατηρήσιμη Κερδοφορία, Ελκυστικές Αποτιμήσεις - Οι νέες τιμές-στόχοι

Ειδήσεις
15/06/2026 - 14:08

Φιλιππίνες: Σεισμός 6,6 Ρίχτερ – Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα

Πολιτική
15/06/2026 - 14:07

Ζαχαράκη: Μεταξύ 26-29 Ιουνίου οι βαθμολογίες των πανελλαδικών - Τέλος Ιουλίου τα αποτελέσματα εισαγωγής

Ειδήσεις
15/06/2026 - 13:57

Πέντε συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια το Σαββατοκύριακο

Ειδήσεις
15/06/2026 - 13:53

Πειραιάς: Δύο συλλήψεις για παροχή «υπηρεσιών» πάρκινγκ χωρίς αποδείξεις

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
15/06/2026 - 13:49

BeWell Festival 2026 by Allwyn: Fitness, fun, 31.000 συμμετέχοντες και το απόλυτο challenge με δώρο ταξίδι στην Ιαπωνία

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
15/06/2026 - 13:39

Morgan Stanley: Ψήφος εμπιστοσύνης στις ελληνικές τράπεζες – Τop picks και νέες τιμές-στόχοι

Ακίνητα
15/06/2026 - 13:32

Real Estate Forum: Ευνοϊκές προϋποθέσεις για διεθνείς επενδύσεις στην ελληνική αγορά ακινήτων

Εμπορεύματα
15/06/2026 - 13:31

«Κατρακυλούν» οι τιμές του πετρελαίου μετά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν - Κάτω από τα $83 το Brent

Πολιτική
15/06/2026 - 13:20

Ανδρουλάκης: Τρίτη τετραετία Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας

Ειδήσεις
15/06/2026 - 13:10

Ιράν: Τουλάχιστον 40 εκτελέσεις από την αρχή του έτους για λόγους «εθνικής ασφαλείας»

Ειδήσεις
15/06/2026 - 13:03

Λίβανος: Καλεί τους εκτοπισμένους σε αυτοσυγκράτηση - Το Ισραήλ αρνείται να αποσύρει τα στρατεύματά του

Ειδήσεις
15/06/2026 - 13:03

«Ανάκριση» Τραμπ στην G7 για τα... μυστικά της συμφωνίας με το Ιράν - Πληροφορίες για τέλη στο Ορμούζ

Εργασιακά
15/06/2026 - 12:54

ΕΛΣΤΑΤ: Σε ποιους κλάδους αυξήθηκε η απασχόληση στο α’ τρίμηνο

Ανεμοδείκτης
15/06/2026 - 12:40

Οι «μεταγραφές αεροδρομίου» του ΠΑΣΟΚ δεν λύνουν το πρόβλημα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
15/06/2026 - 12:39

Metlen: Νέα φωτοβολταϊκά έργα στη Βρετανία σε συνεργασία με την Elgin

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
15/06/2026 - 12:38

Η Enerwave υλοποιεί για τρίτη χρονιά τη δράση Cinema Night

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
15/06/2026 - 12:35

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 16,5% στο δείκτη παραγωγής στις κατασκευές το πρώτο τρίμηνο του 2026

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
15/06/2026 - 12:28

ΕΛΣΤΑΤ: Στο 8,1% η αύξηση των τιμών παραγωγού στον αγροτικό τομέα τον Απρίλιο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ