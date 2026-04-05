Ελληνικό γιαούρτι: Η κρεμώδης «βόμβα» πρωτεΐνης και υγείας

Οι New York Times αποθεώνουν το ελληνικό στραγγιστό γιαούρτι και εμείς ανακαλύπτουμε γιατί είναι το καλύτερο δώρο που μπορούμε να κάνουμε στην οικογένειά μας.

Είναι το γρήγορο απογευματινό σνακ, η βάση για το smoothie που θα πιουν τα παιδιά, η εναλλακτική της σως στις σαλάτες μας. Κι ενώ εμείς το θεωρούμε δεδομένο στο ψυγείο μας, οι New York Times αφιέρωσαν ένα ολόκληρο άρθρο για να αποθεώσουν το ελληνικό στραγγιστό γιαούρτι, εξηγώντας γιατί είναι ένας πραγματικός θησαυρός υγείας.

Μάλιστα, το άρθρο αναφέρει κάτι εντυπωσιακό, ότι η ζήτηση είναι τόσο μεγάλη, που η παραγωγή ελληνικού γιαουρτιού στη Νέα Υόρκη ξεπέρασε εκείνη της Ελλάδας ήδη από το 2017! Τι είναι όμως αυτό που το κάνει τόσο ξεχωριστό;

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