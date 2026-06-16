«Συναγερμός» για τους λαγοκέφαλους στις ελληνικές θάλασσες - Οδηγίες του Ερυθρού Σταυρού για πρώτες βοήθειες μετά από δάγκωμα

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, λόγω της αυξανόμενης εμφάνισης του λαγοκέφαλου (Lagocephalus sceleratus) στις ελληνικές θάλασσες, απευθύνει ενημερωτική έκκληση προς τους πολίτες σχετικά με τους κινδύνους που συνδέονται με το συγκεκριμένο είδος ψαριού, καθώς και τα μέτρα πρώτων βοηθειών που πρέπει να ληφθούν σε περίπτωση τραυματισμού από δάγκωμά του.

Ο λαγοκέφαλος φέρει την ιδιαίτερα επικίνδυνη νευροτοξίνη τετροδοτοξίνη, γεγονός που καθιστά την κατανάλωσή του εξαιρετικά επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Καθώς η παρουσία της τοξίνης διαφέρει από σημείο σε σημείο στο σώμα του ψαριού, κανένα τμήμα του δεν θεωρείται ασφαλές προς βρώση.

Παρότι το δάγκωμα του λαγοκέφαλου δε μεταφέρει τοξίνες, οι εξαιρετικά ισχυρές σιαγόνες του, που θυμίζουν ράμφος, μπορούν να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς και σημαντική απώλεια αίματος.

Ο Τομέας Υγείας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού συνιστά, σε περίπτωση τραυματισμού, τον άμεσο καθαρισμό της πληγής με άφθονο καθαρό τρεχούμενο νερό και σαπούνι. Η χρήση τοπικών αντισηπτικών θα πρέπει να αποφεύγεται χωρίς προηγούμενη ιατρική σύσταση.

Για τον έλεγχο της αιμορραγίας, συνιστάται η εφαρμογή σταθερής πίεσης στο τραύμα με καθαρές γάζες ή ύφασμα. Εφόσον η αιμορραγία είναι έντονη, η πίεση πρέπει να διατηρείται συνεχώς, ενώ το τραυματισμένο άκρο καλό είναι να παραμένει σε ανυψωμένη θέση.

Παράλληλα, κρίνεται απαραίτητη η άμεση αναζήτηση ιατρικής βοήθειας, καθώς τα τραύματα από δάγκωμα λαγοκέφαλου συχνά απαιτούν εξειδικευμένη αντιμετώπιση, χορήγηση αντιτετανικής προστασίας και, σε ορισμένες περιπτώσεις, συρραφή με ράμματα όταν το τραύμα είναι βαθύ.

Εάν το περιστατικό σημειωθεί σε απομακρυσμένη περιοχή ή εφόσον η αιμορραγία είναι ιδιαίτερα σοβαρή, οι πολίτες θα πρέπει να επικοινωνήσουν άμεσα με το ΕΚΑΒ στον αριθμό 166 ή με τον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης 112, παρέχοντας τις απαραίτητες πρώτες βοήθειες μέχρι να φτάσει εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό.