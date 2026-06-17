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Τη Χάρτα της ΕΠΕ υπέγραψε ο Πρόεδρος της Βουλής - Η πρόληψη αναπνευστικών νοσημάτων στο επίκεντρο
Υγεία
16:18 - 17 Ιουν 2026

Τη Χάρτα της ΕΠΕ υπέγραψε ο Πρόεδρος της Βουλής - Η πρόληψη αναπνευστικών νοσημάτων στο επίκεντρο

Reporter.gr Newsroom
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Τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Νικήτα Κακλαμάνη επισκέφθηκαν στο γραφείο του στο Κοινοβούλιο τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας και τον ενημέρωσαν για τη Χάρτα που συνέταξε η ΕΠΕ με αφορμή τη συμπλήρωση 60 ετών από την ίδρυσή της.        

Εκπροσωπώντας τη Βουλή των Ελλήνων ο κ. Κακλαμάνης υπέγραψε τη Χάρτα, μια πρωτοβουλία που στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των φορέων υγείας για τις προκλήσεις που συνδέονται με την υγεία του αναπνευστικού συστήματος. Οι «5+1 άξονες» της Χάρτας επικεντρώνονται:

  • Στους Εμβολιασμούς
  • Στο Περιβάλλον και στην Αναπνευστική Υγεία
  • Στα Καπνικά προϊόντα
  • Στην Παχυσαρκία
  • Στην Έγκαιρη διάγνωση του Καρκίνου του Πνεύμονα

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης πραγματοποιήθηκε ενημέρωση των εργαζομένων στο Κοινοβούλιο για τα ζητήματα πρόληψης, με πρωτοβουλία του Συλλόγου Εργαζομένων της Βουλής και στη συνέχεια η Μονάδα Πρόληψης Αναπνευστικών Νοσημάτων της ΕΠΕ πραγματοποίησε εξέταση σπιρομέτρησης συνολικά σε 132 άτομα, εκ των οποίων 76 γυναίκες και 56 άνδρες καθώς και στον Πρόεδρο της Βουλής.

Ο Νικήτας Κακλαμάνης συνεχάρη τα Μέλη της ΕΠΕ αλλά και το προεδρείο του Συλλόγου Εργαζομένων στη Βουλή για την πρωτοβουλία, δηλώνοντας ότι θα βρίσκεται στο πλευρό τους στην προσπάθεια που καταβάλλουν να ενημερώσουν σχετικά με τα οφέλη της πρόληψης και την προάσπιση της δημόσιας υγείας.

Στην επίσκεψη στο Γραφείο του Προέδρου της Βουλής συμμετείχαν από το Δ.Σ. της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας οι: Στέλιος Λουκίδης Πρόεδρος, Νικόλαος Τζανάκης Αντιπρόεδρος, Πέτρος Μπακάκος Γεν. Γραμματέας, Νικολέττα Ροβίνα Ειδική Γραμματέας και υπεύθυνη εκπαίδευσης και τα μέλη του Δ.Σ. Παρασκευή Κατσαούνου και Χαράλαμπος Μόσχος.

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ Στέλιος Λουκίδης ευχαρίστησε τον Νικήτα Κακλαμάνη καθώς και το προεδρείο του Συλλόγου Εργαζομένων στη Βουλή για τη συμμετοχή τους και την υποστήριξη στην πρωτοβουλία της ΕΠΕ, καθώς στόχος των παρεμβάσεων που καταγράφονται στη Χάρτα είναι η ευαισθητοποίηση όλων των φορέων στα κρίσιμα ζητήματα δημόσιας υγείας που σχετίζονται με το αναπνευστικό σύστημα και ειδικότερα τα χρόνια αναπνευστικά νοσήματα (CRDs).

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