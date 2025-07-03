Στο Λαύριο θα δένουν τα πλοία λόγω της πυρκαγιάς στη Ραφήνα - Κανονικά οι πτήσεις στο ΔΑΑ

Τα πλοία με προορισμό το λιμάνι της Ραφήνας θα δένουν, μέχρι νεωτέρας, στο λιμάνι του Λαυρίου λόγω της μεγάλης φωτιάς που κατακαίει την περιοχή.

Η μεγάλη φωτιά που καίει στην περιοχή της Ραφήνας, οι πυκνοί καπνοί καθώς και η κλειστή λεωφόρος Μαραθώνος, «ανάγκασε» τις Αρχές να δώσουν εντολή στα πλοία που έχουν ως τελικό προορισμό το λιμάνι της Ραφήνας να κατευθύνονται στο λιμάνι του Λαυρίου μέχρι νεωτέρας.

Νωρίτερα, το πλοίο Εύβοια Σταρ επέστρεψε στο Μαρμάρι από όπου είχε ξεκινήσει χωρίς να δέσει στο λιμάνι της Ραφήνας που ήταν ο τελικός του προορισμός λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς που μαίνεται από το μεσημέρι. Στο πλοίο επέβαιναν 125 επιβάτες και 17 άτομα πλήρωμα. Επίσης στο πλοίο υπήρχαν 30 E.I.X., πέντε Δ/K, και δύο φορτηγά.

Δεν έχουν επηρεαστεί οι πτήσεις στο Ελευθέριος Βενιζέλος

Ωστόσο, η λειτουργία του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών συνεχίζεται κανονικά, μετέδωσε το δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ. Ειδικότερα, οι πτήσεις δεν έχουν επηρεαστεί, παρόλα αυτά οι αρχές είναι σε επιφυλακή για οποιαδήποτε εξέλιξη, δεδομένου ότι η φωτιά είναι σε κοντινή απόσταση.