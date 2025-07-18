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Συλλήψεις αστυνομικών που διακινούσαν κατασχεμένα ναρκωτικά
Ειδήσεις
14:59 - 18 Ιουλ 2025

Συλλήψεις αστυνομικών που διακινούσαν κατασχεμένα ναρκωτικά

Reporter.gr Newsroom
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Επιχείρηση της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας αποκάλυψε σπείρα διακίνησης ναρκωτικών στην οποία συμμετείχαν αστυνομικοί, οι οποίοι συνελήφθησαν ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης.

Συγκεκριμένα έγιναν οκτώ συλλήψεις, μεταξύ των οποίων τεσσάρων αστυνομικών. Σύμφωνα με πληροφορίες σε σχέση με τους αστυνομικούς, ο ένας υπηρετούσε στον Πειραιά, ένας στο κέντρο της Αθήνας ο οποίος προηγουμένως ήταν στη Δίωξη Ναρκωτικών και οι δύο στη Μύκονο.

Πώς δρούσε η σπείρα

Ειδικότερα, ως προς τον τρόπο δράσης της εγκληματικής οργάνωσης, προέκυψε ότι αρχηγικό ρόλο είχε ο τελών σε διαθεσιμότητα αστυνομικός, ο οποίος μεσολαβούσε για την προμήθεια σημαντικών ποσοτήτων ναρκωτικών και συντόνιζε τη διακίνησή τους, ενώ 6 μέλη της οργάνωσης αναλάμβαναν τη μεταφορά, την εκτίμηση ποιότητας και τη χρηματοδότηση των αγορών.

Μεταξύ των μελών χαρακτηριστική δράση είχαν δύο αστυνομικοί, οι οποίοι υπηρετούν στη Μύκονο και στην Αττική, αντίστοιχα. Ο πρώτος αναζητούσε, μαζί με το αρχηγικό μέλος, χρήματα για την αγορά ναρκωτικών προς περαιτέρω διακίνηση, ενώ ο δεύτερος προμήθευε το αρχηγικό μέλος με μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών και παρείχε συμβουλές αναφορικά με τη διαχείριση των υπόλοιπων μελών της οργάνωσης.

Από την έρευνα προέκυψε και η εμπλοκή Αξιωματικού της Ελληνικής Αστυνομίας, ο οποίος, ως μέλος εγκληματικής ομάδας που λειτουργούσε στο πλαίσιο της κύριας οργάνωσης, εκμεταλλευόταν την υπηρεσιακή του ιδιότητα και υπεξαιρούσε ναρκωτικές ουσίες, τις οποίες, μέσω άλλου μέλους, διοχέτευε στο αρχηγικό μέλος, για περαιτέρω διακίνηση.

Για την αποφυγή εντοπισμού τους, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, χρησιμοποιούσαν κρυπτογραφημένες εφαρμογές επικοινωνίας και άλλα μέσα απόκρυψης της δραστηριότητάς τους, ενώ χρησιμοποιούσαν και τραπεζικούς λογαριασμούς τρίτων για την απόκρυψη της ροής χρημάτων.

Ειδικότερα, τα μέλη της οργάνωσης προέβαιναν συστηματικά σε πίστωση υπέρογκων χρηματικών ποσών σε τραπεζικούς λογαριασμούς του αρχηγικού μέλους ή άλλων συνεργών, είτε μέσω τραπεζικών μεταφορών είτε με καταθέσεις μετρητών, με σκοπό τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Πιο αναλυτικά, διαπιστώθηκε ότι την τελευταία πενταετία πιστώθηκαν στους λογαριασμούς του αρχηγικού μέλους συνολικά 3.837.943,34 ευρώ, ενώ στους λογαριασμούς της συντρόφου του –επίσης μέλους της οργάνωσης– 1.032.027,28 ευρώ.

Τέλος, όσον αφορά τον τελούντα σε διαθεσιμότητα αστυνομικό, διακριβώθηκε επίσης η εμπλοκή του καθώς και 13 ακόμη ατόμων, ανάμεσα στους οποίους και 1 επιπλέον αστυνομικός, σε τουλάχιστον 8 περιπτώσεις δωροληψίας, 5 περιπτώσεις εμπορίας – επιρροής και 13 περιπτώσεις παραβίασης υπηρεσιακού απορρήτου.

Τι βρέθηκε στις έρευνες

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, που πραγματοποιήθηκε σε περιοχές της Αττικής και της Μυκόνου, με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μυκόνου, διενεργήθηκαν έρευνες σε οικίες και οχήματα, όπου συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • 4,3 κιλά ναρκωτικής ουσίας, πιθανόν κοκαΐνης,
  • ζυγαριά ακριβείας,
  • 20.900 ευρώ,
  • 14 κινητά τηλέφωνα και 13 φυσίγγια.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.



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